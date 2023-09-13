Yalanı tekrarlayınca canlı yayında rezil oldu: Her şeye inanmayın siz

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda bina yıkıldı. Deprem sonrası devlet tüm gücüyle bölgedeki yaraları sarmaya başlarken, çok sayıda kentte depremzedeler için yapılan konutlar yükselmeye başladı. Diğer yandan bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke ekonomisine maliyetinin toplam 104 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtti.

MTV TEK SEFERLİK 2 KEZ ÖDENİYOR

Diğer yandan devlet Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıp sonrası tek seferlik olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıl 2 defa ödeneceğini duyurdu.

CHP MEDYASINDAN SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU

Bu gelişmeler sonrası geçtiğimiz günlerde sosyal medyada alçak bir provokasyona imza atılarak Başkan Erdoğan'ın "Araç sahibi vatandaşlardan Ek (MTV) Motorlu Taşıt Vergisi almak kabul edilemez bir durumdur" dediğine yönelik çok sayıda paylaşım yapıldı.

ÇOK SAYIDA MUHALİF KANAL HABER GİBİ SUNDU

Ancak sonrasında Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşmada böyle bir ifade kullanmadığı belirtilirken, bu yalan haberi çok sayıda muhalif kanalın ve haber sitesinin kullanması dikkat çekti.

GÜNLER SONRA YALANI TEKRARLADI

Olayın üzerinden günler geçmesine ve haberin yalanlanmış olmasına rağmen CHP yandaşı Sözcü TV ekranlarına konuk olan Ekonomist Emrah Lafçı bu yalanı canlı yayında tekrarladı.

"ÖYLE HER ŞEYE İNANMAYIN HOCAM SİZ"

Bu sözler sonrası Moderatör Ebru Baki, Lafçı'yı uyarırken "Hocam o yalan haber. Öyle her şeye inanmayın siz. Bayadır da ona inanıp trollenmişsiniz." dedi.