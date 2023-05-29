Yandaş gazeteci Saymaz Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Bu denir mi?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlandı.
Yüzde 99.85 oranında açılan sandıklardan Erdoğan, yüzde 52.16 oy alırken; 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı.
Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan muhalif gazeteci İsmail Saymaz, muhalefete ağır sözlerle yüklendi.
Saymaz şu ifadeleri kullandı:
"Kaybettiğiniz seçimin başarılısı olamazsınız. Hem seçimi kaybediyorum hem başarılıyım diyemezsiniz. Siz o seçimi kaybettiyseniz başarısızsınızdır. Çok başarısız az başarısız diye bir sonuç olmaz. Siz o seçimi kaybettiyseniz başarısızsınızdır. 'Yenildim ama gene de başarılıydım' denir mi? Ortada bir başarısızlık var. Altılı masada oturan herkese ait başarısızlık."