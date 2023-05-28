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Medya

Yandaş İsmail Saymaz bile isyan etti: CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana

Yandaş Sözcü TV'de isyan bayrakları asılmaya başlandı. CHP yanlısı İsmail Saymaz, 'AK Parti iyi kötü kendi sistemini kurmuş. Ama CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor?' diye konuştu.

28 Mayıs 2023 Pazar 18:59 - Güncelleme:
Yandaş İsmail Saymaz bile isyan etti: CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana
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Yandaş televizyon kanalı olan Sözcü Tv'de isyan bayrakları asılmaya başladı. İkinci tur değerlendirmesi yapan CHP yanlısı İsmail Saymaz, 'CHP'lilerden niye sonuç gelmiyor' diye isyan etti.

CHP'nin haber ajansı olan ANKA'yla yetinemeyen Saymaz AK Parti'nin sistemini kıskandı.

Saymaz, AK Parti iyi kötü kendi sistemini kurmuş. Ama CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor?' dedi.

Saymaz'a katılan Nevzat Çiçek, 'Eleştirilecek bir şey. Anadolu Ajansı veriyi geç veriyor. Peki ANKA ne veriyor bize? Biz AK Partiden bu seçim sonucunu alıyoruz. Herkes kendini düzeltmek zorunda. Siyasi parti sistemlerinde AA'yı alıyoruz, ANKA'yı alıyoruz, AK Parti'yi alıyoruz. Ama CHP yok. CHP neden paylaşmıyor? Bizim o zaman AA'yı eleştirmememiz lazım' ifadelerini kullandı.

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