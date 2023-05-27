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  • Yapıcıoğlu, fondaş medyanın yalanlarını yüzlerine vurdu: Bunlara inanmayın!
Medya

Yapıcıoğlu, fondaş medyanın yalanlarını yüzlerine vurdu: Bunlara inanmayın!

Muhalefet ve muhalefetin fonladığı medyanın yalan ve provokasyonla hedef aldığı HÜDA PAR, 'Meclis Yemini' iftiralarına son noktayı koydu. Terör destekli 7'li koalisyonun provokasyonlarına sert bir şekilde tepki gösteren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız.' dedi.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 01:18 - Güncelleme:
Yapıcıoğlu, fondaş medyanın yalanlarını yüzlerine vurdu: Bunlara inanmayın!
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'deki yemin töreni ve muhalefetin son dönemdeki algı operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Zekeriya Yapıcıoğlu, "Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz." dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu sosyal medya hesabından şunları söyledi:

Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış necip Milletimiz!

Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz.

Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız.

Peygamber Efendimiz (sav) buyurdularki: "Bizi aldatan bizden değildir."

Aldatmaya alışan, tekrar aldatır; onlara güvenip memleketin idaresini onlara teslim etmeyiniz.

Yüzleri kızarmayanlara 28 mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar.

Yalanlarla, iftiralarla ülke idaresine talip olan kifayetsizler ülkeyi yönetemez. İcraatıyla tüm emperyalistleri rahatsız eden Sayın Erdoğan'ı tarihi bir farkla bir daha başkan yapmak için sandıklara gidelim.

  • hüda par
  • meclis yemini

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