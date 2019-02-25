Yasak Elma 35. Yeni Bölüm Fragmanı izle! Yasak Elma 34. son bölüm izle, FOX Tv izleme linki

Yasak Elma’da hayalleri tamamen farklı olan iki kız kardeşin hayatı anlatılıyor. Kardeşlerden bir tanesi sosyeteden biriyle tanışınca hayatı tamamen değişir. Tüm bunlar yaşanırken diğer kardeşin çalıştığı şirketin bir iş adamına satılmasının ardından o iş adamıyla zıtlıklar yaşamaya başlar. Bu zıtlıklar etkileşime doğru ilerler. Oysa iki kardeşinde hayatına giren kişiler birbirlerini tanıyorlar. Her Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan bu dizinin yeni 35. bölüm fragmanında neler olacak ve fragman yayınlandı mı merak ediliyor. İşte cevabı…

YASAK ELMA 35. BÖLÜM FRAGMANI

Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sitemize eklenecektir.

İşte Yasak Elma 34. bölüm fragmanı…

YASAK ELMA SON 33. BÖLÜMDE NELER OLDU

Alihan kendisine Halit'in gönderdiği 2 saati görünce geçmişindeki Sırrı öğrenir. Halit ile konuşmaya gider ve aralarındaki yanlış anlaşılmaya bir son verirler. Ender kardeşi Caner ile arasındaki küskünlüğe bir son vermek için yıldızın planını görmezden gelir. Her şeyi kendisinin Yaptığını kabul ederek Emir den özür diler. Onun tekrar işe dönmesini sağlar. Yıldız da bunu öğrenerek Zeynep ile barışma planı yapar fakat Zeynep, İrem’le Hakan'ın arasını düzeltme şartıyla yıldızla barışmayı kabul eder. Yıldız Hakan'a İrem'in hiçbir suçu olmadığını her şeyi kendisinin yaptığını söyler. Hakan İrem'i Bursa'dan alarak İstanbul'a gelir. Ender, Zehra'ya Kemal'le yaşadığı evi tadilat ettirme fikrini aşılar. Amacı, Kemal'le Zehra'yi Halit'in villasına döndürüp Yıldız'ı huzursuz ettirmektir. Aile içinde verilen yemekte bunu söylerler yıldızın bütün karşı çıkmalarına rağmen Kemal'le Zehra geçici bir süre için eve kalmaya gelirler. Bu arada Erim'in kötü arkadaşları yine ortaya çıkar. Amaçları para sızdırmaktır. Erim telefonunu annesini ilaç alması için Yaren'e verir. Babasına kaybettiğini söyler ve yeni bir telefon alırlar. Alihan ise Ender’le boşanma kararı almıştır. Zeynep’e bunu söyler Halit ile arasında geçenleri anlatarak ondan boşanana kadar beklemesini ister. Zeynep bu konuda umutlanmıştır. Fakat işler umdukları gibi olmaz Ender boşanma teklifini kabul etmez. Diğer tarafta Yıldız enderin yine tuzağına düşer. Ender, Yıldızı elindeki ses kayıtlarıyla tehdit eder. Alihan ile olan evliliğinin gerçek olduğunu Zeynep'e inandırmasını ister.

YASAK ELMA İLK BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Yıldız baş koyduğu yolda ilerlemekte kararlıdır. Bunun için ilk hedefi Ender'dir. Ender'in özel hayatının detaylarını öğrenmek için elinden geleni yapar. Zeynep Alihan'dan uzak durmak istese de başına gelen talihsiz kaza ikiliyi bir araya getirir…

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

Eda Ece(Yıldız YILMAZ)

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eda Ece 28 yaşındadır.İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Hayalı tiyatrocu olmak olan Eda Ece son yılların en önemli dizi oyuncularından biridir. Güzelliği ile her dönem ilgi odağı olan Eda Ece Show Tv’ de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına girdi. İlişki Durumu: Karışık dizisinin 2. sezonunda da başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Yıldız zengin olmak için her yolu mübah gören ve zengin olmayı kafasına koymuş güzel bir kıza hayat verecek. Yıldız sosyetenin kraliçesi Ender ile anlaşacak ve Ender’in kocası Halit’i ayartacak. Sevgilisi zengin birini bulup kendisini tanımayınca çok zengin olmaya karar verir.

Onur Tuna(Alihan Taşdemir)

1985 yılında dünyaya gelen Onur Tuna 33 yaşındadır ve aslen Çanakkaleli’dir. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunudur. Filinta dizisinde başrol oynayarak tanınan Onur Tuna son olarak Cesur Yürek dizisi ile başarı yakalamıştır. Dövüş Kavga ve Mafya dizilerinde rol almıştır.

Alihan Zeynep’in çalıştığı şirketin yeni patronudur. Falkon havacılık’ın sahibidir.

Şevval Sam(Ender ARGUN)

1973 İstanbul doğumlu olan Şevval Sam 45 yaşındadır. Sanatçı Leman Sam’ın kızıdır. Son olarak 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde sonrasında 2016 yılında Bodrum Masalı dizisinde yer almıştır. Aslen ses sanatçısıdır.

Ender Sosyetenin kraliçesidir. Kocası Ender’den kurtulmak için Yıldız’la anlaşır. Önce Halit Argun’un hizmetçisi iken sonradan onun eşi olmayı başarmıştır.

Sevda Erginci(Zeynep YILMAZ)

Sevda Erginci 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur ve 25 yaşındadır. 1.65 cm boyunda ve 50 kg’dır. Karagül dizisinde de Ayşe karakterini canlandırarak ünlenmiştir. Son olarak Star Tv ekranlarının gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır ve Ver Elini Aşk son olarak yer aldığı ve başrollerde yer aldığı projelerdir.

Birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştir Zeynep ve Yıldız. Zeynep aklı başında; Yıldız ise zengin olmakla kafayı bozmuştur.

Talat Bulut(Halit ARGUN) Talat Bulut ile ilgili iddiaları savcı reddetti. Talat Bulut Halit Argun karakterine hayat vermeye devam edecek.

1956 Yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelen Talat Bulut 62 yaşındadır. Son yılların en başarılı orta yaşlı erkek oyuncudur. Son olarak 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları 2016 yılında ise Göç Zamanı ve Mucize dizilerinde rol almıştır.

Halit zengin bir adam ama karısı Ender çok tehlikeli bir kadın. Halit’de Ender’e çok kötü davranıyor. Halit misafir varken Ender’e insan gibi davransa da kimse yokken Yıldız’ı insan yerine koymuyor ve değer vermiyor.

Gün Akıncı(Cem) Cem karakteri 12 kasımda Yasak Elma’dan ayrıldı

Gün Akıncı son olarak Kırlangıç Fırtınası dizisinde rol almıştır. Yakışıklı oyuncu Gün Akıncı 1988 İstanbul doğumludur ve 30 yaşındadır.

Cem Zeynep ve Alihan’ın şirketine yurt dışından muhtemelen ortak olarak gelecek ve Zeynep karakteriyle yakınlaşacak.

Kıvanç Kasabalı(Sinan)

1975 İstanbul doğumludur ve 43 yaşındadır. Oyuncu ve modeldir. Sedef Avcı ile evlidir. Kanal D’de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizisinde ki Cem rolü ile tanınmaktadır. Merhamet, Küçük Kadınlar ve analar Anneler dizilerinde yer alsa da piyasa da çok tutunamamıştır.

Sinan sosyetenin doktoru. Ender’e aşık. Ender için karısından ayrıldı. Asıl amacı para ve güç

Ayşegül Çınar(Lila Argun)

Halit’in Zerrin’den olan kızıdır. Babasına çok düşkündür. Annesinin babasına olan takıntılı aşkını saçma bulur. Sırtının yere gelmeyeceğini çok iyi bilir. Neticede Babası Halit Argun, dayısı Alihan Taşdemir’dir.

Tuğçe KOÇAK(Lal UZUN)

Alihan’ın uzatmalı aşkıdır. Alihan’la evlenmek tek amacıdır. Parayı sever

Şafak Pekdemir (Zehra ARGUN)

Ender’in büyük kızı

Nilgün Türksever (Zerrin Taşdemir)

Zerrin Alihan’ın ablasıdır; Halit’in de ikinci karısıdır. Zerrin kendisinden başka tüm kadınların Ender’le parası için evlendiğini düşünür. Halit’ten boşandıktan sonra hayatı bitmiştir.

Derya Bilger (Eda)

Derya Bilger; Çukurova üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Kaderimin Yazıldığı Gün ve Küçük Ağa, Arka Sokaklar gibi dizilerde küçük rollerde yer almıştır.

Gün Akıncı(Cem) Cem karakteri 12 kasımda Yasak Elma’dan ayrıldı

Gün Akıncı son olarak Kırlangıç Fırtınası dizisinde rol almıştır. Yakışıklı oyuncu Gün Akıncı 1988 İstanbul doğumludur ve 30 yaşındadır.

Cem Zeynep ve Alihan’ın şirketine yurt dışından muhtemelen ortak olarak gelecek ve Zeynep karakteriyle yakınlaşacak.

Kıvanç Kasabalı(Sinan)

1975 İstanbul doğumludur ve 43 yaşındadır. Oyuncu ve modeldir. Sedef Avcı ile evlidir. Kanal D’de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizisinde ki Cem rolü ile tanınmaktadır. Merhamet, Küçük Kadınlar ve analar Anneler dizilerinde yer alsa da piyasa da çok tutunamamıştır.

Sinan sosyetenin doktoru. Ender’e aşık. Ender için karısından ayrıldı. Asıl amacı para ve güç

Ayşegül Çınar(Lila Argun)

Halit’in Zerrin’den olan kızıdır. Babasına çok düşkündür. Annesinin babasına olan takıntılı aşkını saçma bulur. Sırtının yere gelmeyeceğini çok iyi bilir. Neticede Babası Halit Argun, dayısı Alihan Taşdemir’dir.

Tuğçe KOÇAK(Lal UZUN)

Alihan’ın uzatmalı aşkıdır. Alihan’la evlenmek tek amacıdır. Parayı sever

Şafak Pekdemir (Zehra ARGUN)

Ender’in büyük kızı

Nilgün Türksever (Zerrin Taşdemir)

Zerrin Alihan’ın ablasıdır; Halit’in de ikinci karısıdır. Zerrin kendisinden başka tüm kadınların Ender’le parası için evlendiğini düşünür. Halit’ten boşandıktan sonra hayatı bitmiştir.

Derya Bilger (Eda)

Derya Bilger; Çukurova üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Kaderimin Yazıldığı Gün ve Küçük Ağa, Arka Sokaklar gibi dizilerde küçük rollerde yer almıştır.

İlber UYGAR KABAOĞLU (Erim ARGUN)

İlber UYGAR KABAOĞLU; 2004 İstanbul doğumlu olan İlber UYGAR KABAOĞLU 14 yaşındadır. Nestle reklam filminde oyunculuk deneyimi yaşamıştır. Çocuk yaşına rağmen oyunculuk eğitimleri almıştır. İçerde dizisinde Mustafa karakterine de hayat vermiştir.

Erim Halit ve Ender’in oğludur. Golf’ü seven bir çocuktur. Aklı başında, şımarıklık nedir bilmeyen örnek bir evlattır.