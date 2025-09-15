24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Yazar Bülent Akyürek oldu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SOYKIRIMI YAHUDİLER ÜZERİNDEN OLACAK. BUNU DA AMERİKA YAPACAK"

Amerika diyemiyoruz artık İsrail demek daha kolay geliyor bizim için. Bunun adını koyalım, bu Amerika. Büyük şeytan Amerika. Bir zamanlar Hümeyra diyordu ya, 'Ayağınız taşa değerse Amerika'dan bilin.' Bunun Amerika olduğunu bilmemiz lazım.

Amerika buraları hallediyor. Biz bunu bilelim yani. Ama İsrail'deki vatandaşlar da şunu bilsin bir sonraki dünyanın en büyük soykırımı Yahudiler üzerine olacak. Öyle görünüyor. Amerika yapacak bunu. O tetkikçilik yaptıkları Amerika var ya, soykırım yapacak. Ben görmem, biz görmeyiz belki ama bütün hissiyatım bunu söylüyor. Büyük bir soykırım yapacak ve Amerika bunun hepsini öldürecek. Keşke akıllarını başlarına alsalar. Dünyada halklar masumdur yani. Devletlerin ne düşündüğü, o devlet aklının ne dediği işi biraz bozuyor. Dünyanın her yerinde bir anne, bakın inançlı, inançsız, ateist hiç önemli değil

Gazze'de o kemikleri sayılan, açlıktan ölen bir bebeği gördüğünde Paris'te o gece rahat uyuyamaz, uyumamalı. Direkt kendi çocuğunu düşünürsün. Bu illaki bir yerleri tetikleyecek. Gecikti ama artık bundan sonrası inşallah olur.

"BİR YERDEN SONRA SEN YANARKEN DİĞERİ FARK ETMİYOR"

Kitap yazıp onunla yaşayıp, kitapla hayat kurup, öleyim diye uğraştım. Yani yeniden hayata gelsem, yeniden dünyaya düşsem yeniden buraya gelsem daha sert yaparım. Daha çok kendime acımam. Daha acımasız olurum. Ya bir yerden sonra ne oluyor biliyor musun? Bir yerden sonra sen yanarken diğeri fark etmiyor. Sakin yanma, içten yanma var. Kafana közü koysalar, duman tütse sen böyle mutmain bir şekilde oturuyorsun tüterken. Oraya gelmek lazım. O da doğru bir şey yaptığından eminsen. Beni de yaktım, kendimi de yaktım, seni de yaktım ama buna değdi. Buna değdi diyebileceksek eyvallah.