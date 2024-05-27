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Medya

Yazar Cem Sancar, Arafta Sorular'da: Gazze'de siyonistler çok büyük yenilecek

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Yazar Cem Sancar, “(Gazze) Şu anda insanla, insan olmayan arasında bir savaş var. İnsan olmayanlar şu an katliam yapıyor. Bunlar insan değil. Siyonistler çok büyük yenilecek' dedi.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:31 - Güncelleme:
Yazar Cem Sancar, Arafta Sorular'da: Gazze'de siyonistler çok büyük yenilecek
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24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Yazar Cem Sancar oldu.

'"GAZZE'DE ŞU ANDA İNSANLA, İNSAN OLMAYAN ARASINDA BİR SAVAŞ VAR"

'İnsanla insan olmayan arasında bir savaş var. Daha doğrusu insan savaşmıyor, direnmeye çalışıyor. İnsana ama insan olmayanlar şuanda katliam yapıyor. Bunlar insan değil. Biz kendi penceremizden baktığımızda bunların insan olmadıklarını anlıyoruz. 14 bin çocuktan bahsediyoruz. Şehirleri, kentleri, kasabaları ne hale getirdiler. Yenilecekler, Siyonistler çok büyük yenilecekler. Dünyayla bütün irtibatları zayıflıyor. İsrail'e karşı halkların ayağa kalkışını daha önce görmemiştik. Çok büyük acılar çekiliyor.'

'GAZZE'DE BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK DESTANI VAR."

"Gazze'de büyük bir kahramanlık destanı var. Oradaki kardeşlerimiz direniyor. Bir yalnızlık vardı ama kırılıyor. Bazı şeylerin yeniden tarif edilmesi lazım. Gazze dünyanın vicdanı haline geldi. Siyonistler yenilecekler. İşgal ve katliamın bitmesini istemeliyiz. Şu anda acı çok büyük.'

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