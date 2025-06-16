İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2025 Pazartesi / 20 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3988
  • EURO
    45,6478
  • ALTIN
    4326.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Yazar Peren Birsaygılı Mut Arafta Sorular'da: Bugün Gazze'de olan, dün Anadolu'da yaşandı
Medya

Yazar Peren Birsaygılı Mut Arafta Sorular'da: Bugün Gazze'de olan, dün Anadolu'da yaşandı

Yazar Peren Birsaygılı Mut, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
Yazar Peren Birsaygılı Mut Arafta Sorular'da: Bugün Gazze'de olan, dün Anadolu'da yaşandı
ABONE OL

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Yazar Peren Birsaygılı Mut, 'Bugün Filistin halkının başına silah dayayan güçler, 100 yıl önce Maraş'ta, Antep'te ve Erzurum'da senin büyük dedenin başına silah dayayanlarla aynı. Aynı güçler, 100 yıl önce bizim topraklarımızı işgal ettiler.' dedi.

'Bugün Filistin halkının başına silah dayayan güçler, 100 yıl önce Maraş'ta, Antep'te ve Erzurum'da senin büyük dedenin başına silah dayayanlarla aynı. Aynı güçler, 100 yıl önce bizim topraklarımızı işgal ettiler.'

'Ben insanlara şunu söylemek istiyorum; Bugün Filistin halkının başına silah dayayan güçler, 100 yıl önce Maraş'ta, Antep'te ve Erzurum'da senin büyük dedenin başına silah dayayanlarla aynı. Aynı güçler, 100 yıl önce bizim topraklarımızı işgal ettiler.Artık kimin dost kimin düşman olduğunu artık görmeleri gerekiyor. İngiliz'in, Yunan'ın ya da Fransız'ın yanında mısınız? İngilizler 100 sene önce ne yaptı? Sizin Çanakkale'de binlerce evladınızı şehit etti. Kutulamere'de binlerce evladınızı şehit etti. Bizim Mehmetçiğimizi şehit etti. Bunun ayrımında özellikle gençliğimizin olması çok önemli. Bir şey söylüyorlar, ne söylediklerinin kendileri de farkında değiller. Biz aynı ortak haysiyet mücadelesinin içinden geçtik. Bugün Filistin halkının yanında olmak. Siyonizm aleyhine ne kadar yazıp çizersek, Fahrettin Paşa'nın Medine'yi korumak için çekirge yiyerek ayakta tuttuğu askerlerinin intikamını almış oluruz Biz bir yandan sadece onlara değil, kendi tarihimize, kendi haysiyetimize sahip çıkıyoruz.'

'Baktığımızda, dünya tarihinde düşmanı iyi tanımadan kazanılmış hiçbir zafer yoktur.'

'Aslında biz düşmanımızı yeterince tanımıyoruz. Siyonizmi ülkemizde;

Theodor Herz diye bir adam ortaya çıkıyor, siyasi siyonizm diye bir şey kuruyor, İsviçre'nin Bazel şehrinde 1897 senesinde bir kongre topluyor ve bundan sonra siyasi siyonizm ortaya çıkıyor diye tarif ediliyor. Abdülhamid Han'dan toprak istiyorlar. Abdülhamid Han onların bu teklifini geri çeviriyor. 1948'de İsrail'i kuruyorlar diye biz anlatıyoruz ama siyonizm bundan aslında çok daha fazlası. 1948 yılında İsrail kurulduğu zaman bu siyasetin başarısı değildi. Yahudilerin, Siyonistlerin kültürü ve sanatının bir başarısıydı aslında. Çünkü Siyonizm ortaya çıkmadan çok daha öncesinde o dönemin Batı Edebiyatı'nda, özellikle İngiliz, Fransız, Alman Edebiyatı'nda, romanlarında, öykülerinde ve şiirlerinde görmeye başlıyoruz o yıllardan itibaren. Bu anlamda o siyonist edebiyat, siyonist kültür dediğimiz şey o ideolojinin hem kurumsallaşmasını sağlıyor, bayraktarlığını yapıyor ve bir devlet haline gelmesine de çok büyük bir katkıda bulunuyor. Bu yüzden çok daha eskiden itibaren almamız gerekiyor siyonizmi. Baktığımız zaman hiçbir zaman dünya tarihinde düşmanı iyi tanımadan kazanılmış bir zafer yok. Birincisi, maalesef çok çalışkanlar. Özellikle edebiyat, kültür, sanat anlamında düşüncelerini güçlendirmek için dergiler çıkarıyorlar, gazeteler çıkarıyorlar. Birbirlerine çok bağlılar. Maalesef bazen çok sudan sepetlerden birbirimize küsebiliyoruz. İnsanlar birbirini görünce bazen suratını çevirebiliyor ama karşımızda o düşman dediğimiz şey gerçekten çelik gibi bir birlik içinde. Biz birbirimize trip atarken onlar Filistin halkına füze atıyorlar.'

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.