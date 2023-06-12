Yazar Vahdettin İnce Star Gazetesi'nde

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim katıldı.

Yazar Vahdettin İnce, bundan sonra haftada iki gün yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

İnce, siyasi ve sosyolojik yazılarıyla biliniyor.

Vahdettin İnce'nin ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde.

Vahdettin İnce kimdir?

1961 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Dinlence köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Erciş'te, liseyi de Muş İmam-Hatip Lisesinde okudu. 1985 yılında da Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arap-Fars dilleri ve edebiyatları bölümünden mezun oldu.

Çok sayıda kitap yazan İnce'nin en yaygın eserleri, "Haftalık Virdler ve Zikirler", "Kürtler Kimdir", "Kur'an'ı Anlamada Usul / Kur'anü'l Mecid", "Kürdinsan", "Bir Kürt Sosyolojisi Denemesi", "Kürdüm OHAL'de Türküm" ve "Kürtleri Bekleyen Tehlike"dir.