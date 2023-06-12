İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2023 Pazartesi / 24 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6591
  • EURO
    25,5153
  • ALTIN
    1494.12
  • BIST100
    5720.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Medya

Yazar Vahdettin İnce Star Gazetesi'nde

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi, Yazar Vahdettin İnce'yi kadrosuna kattı. İnce, haftada iki gün yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak. Vahdettin İnce'nin ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde.

12 Haziran 2023 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Yazar Vahdettin İnce Star Gazetesi'nde
ABONE OL

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim katıldı.

Yazar Vahdettin İnce, bundan sonra haftada iki gün yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

İnce, siyasi ve sosyolojik yazılarıyla biliniyor.

Vahdettin İnce'nin ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde.

Vahdettin İnce kimdir?

1961 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Dinlence köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Erciş'te, liseyi de Muş İmam-Hatip Lisesinde okudu. 1985 yılında da Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arap-Fars dilleri ve edebiyatları bölümünden mezun oldu.

Çok sayıda kitap yazan İnce'nin en yaygın eserleri, "Haftalık Virdler ve Zikirler", "Kürtler Kimdir", "Kur'an'ı Anlamada Usul / Kur'anü'l Mecid", "Kürdinsan", "Bir Kürt Sosyolojisi Denemesi", "Kürdüm OHAL'de Türküm" ve "Kürtleri Bekleyen Tehlike"dir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.