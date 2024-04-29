Yazar Zeki Bulduk: Artık İslam birliği de değil, insan birliğinin kurulması gerekiyor

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Yazar Zeki Bulduk oldu.



"ARTIK İSLAM BİRLİĞİ DE DEĞİL, İNSAN BİRLİĞİNİN KURULMASI GEREKİYOR"



'Artık İslam birliği de değil, insan birliğinin kurulması gerekiyor. Sosyal medyayı veya televizyonu açtığınızda yapılan yorumlarda küçümsenen 2 milyar insan var. Orada namaz kılan çocuklar da buna dahil. Harvard ve Columbia Üniversitesi'nin bahçesinde namaz kılanlar bizden. Küçümsenen Z kuşağı büyüdü, büyüyor. Bizim yuttuğumuz dolmaları onlar yutmak istemiyor. Bilgisayar başında içecek içip abur cubur yiyen, dili düzgün konuşmayan bu çocuklar kendi içlerinden haysiyetli bir damar çıkarıyorlar. Bizim inandığımız yalanlara inanmak istemiyorlar.'

"FİLİSTİN MESELESİ, 80'Lİ YILLARDAN ÖNCE CİDDİ MANADA GERÇEK SOLCULARIN SAHİPLENDİĞİ BİR DAVAYDI"



'Filistin meselesi bir dönem için Müslümanların meselesiymiş gibi görüldü. 80'li yıllardan öncesine baktığınızda İran Devrimi gerçek solcuların sahiplendiği bir davaydı. Dünyada ses getiriyordu. 80'li yıllardan sonra bu acı sanki sadece Müslümanların acısı başkası görmesin diyerek birileri el çekti. Bizim üzerimize kaldı. Yani cenaze evi sizin dediler çektiler ve gittiler. Biz cenaze evinde ağlamayı seven insanlarız. 'Siz savaşa gidin.' demiyoruz. Alev Alatlı'nın anlattığı bir şey vardı Gazeli bir kadın ile tanışıyor ve çocuklarını söylüyor '6 çocuğum var iki tanesini öldürecekler iki tanesini katil devlet hapse atacak ikisi de evi geçindirecek.' Biz bu hikayenin içinde kaldık. Müslümanlar bu acının içinde kaldı. 7 Ekim sonrası terör devletinin dünyanın belası olduğu görüldü.'