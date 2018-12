Yemekteyiz birincisi kim 28 Aralık Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu son bölüm izle TV8’de

Yemekteyiz birincisi kim gündemde yer edindi. 28 Aralık Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu son bölüm izle TV8’de! Yemekteyiz izleyicisi son bölümde neler oldu araştırıyor. Sevilen yarışma programı Yemekteyiz’de birinci kim olacak? Heyecanı yüksek Yemekteyiz yarışma programı 28 Aralık 2018’de gün birincisini belirliyor. Yemekteyiz’de bu hafta Gülizar Ayan, Abdülkadir Şereflioğlu, Soner Pekdemir, Fatma Kaplan ve Merve hanımın yarıştığı Yemekteyiz'de Soner Pakdemir'in sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmasının ardından Hatice Beyza Bulut yarışmaya dahil oldu. Hafta içi her gün yayınlanacak olan programın formatı eski konseptiyle hemen hemen aynı olacak. Her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturacak. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.Fakat bu anlattığımız kadar sade bir program olamayacak. 2008 yılında başlayan macerasına 2014 yılında kadar devam eden programda ne kavgalar ne tartışmalar gördük. Çeşitli sürprizlerle konuklarını memnun edip puan toplamaya çalışan yarışmacıların eğlence dolu anlarına da şahitlik ettik. İşte Yemekteyiz son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

YEMEKTEYİZ'DE BİRİNCİ KİM OLACAK?

Açıklanınca haberimize eklenecektir.

Gülizar Ayan, Abdülkadir Şereflioğlu, Soner Pekdemir, Fatma Kaplan ve Merve hanımın yarıştığı Yemekteyiz'de Soner Pakdemir'in sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmasının ardından Hatice Beyza Bulut yarışmaya dahil oldu.

Yemekteyiz'de birinci olan isim 10 Bin TL'lik çekin sahibi olacak

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 24-28 Aralık 2018

1.GÜN YARIŞMACISI MERVE ÇAKIR

Merve Çakır 18 yaşında. Yemek yemeyi de yapmayı da çok seviyor.

2.GÜN YARIŞMACISI GÜLÜZAR AYAN

3.GÜN YARIŞMACISI ABDÜLKAD.R ŞEREFLİOĞLU

3 çocuk babası. Aslen Kayserili. Tekstil işiyle uğraşıyor.

4.GÜN YARIŞMACISI FATMA KAPLAN

73 yaşında 45 yıllık evli dekoratör.

5.GÜN YARIŞMACISI HATİCE BEYZA BULUT

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere’ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

YEMEKTEYİZ'İN FORMATI NEDİR?

Hafta içi her gün yayınlanacak olan programın formatı eski konseptiyle hemen hemen aynı olacak. Her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturacak. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.Fakat bu anlattığımız kadar sade bir program olamayacak. 2008 yılında başlayan macerasına 2014 yılında kadar devam eden programda ne kavgalar ne tartışmalar gördük. Çeşitli sürprizlerle konuklarını memnun edip puan toplamaya çalışan yarışmacıların eğlence dolu anlarına da şahitlik ettik.Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan programın en büyük sürprizi hiç tartışmasız Onur Büyüktopçu. Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Onur Büyüktopçu eğlenceli sunumuyla yarışmaya renk katacak. Geçtiğimiz sezon yayınlanan yarışma programının bir sunucusu yoktu. Fakat yeni formatta programı Onur Büyüktopçu sunacak.