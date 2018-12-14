Yemekteyiz birincisi kim oldu 14 Aralık Yemekteyiz haftanın birincisi kim son bölüm izle TV8’de! Ekranların gözde yarışma programı Yemekteyiz’de final heyecanı yaşanıyor. Vatandaşlar Yemekteyiz birincisini araştırıyor. Peki Yemekteyiz son bölümde neler oldu? TV8 Yemekteyiz yarışması heyecanla kaldığı yerden devam ediyor. Ekranların sevilen yarışması Yemekteyiz programına bu haftanın birincisi belli olacak. Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla TV8 ekranlarında izlediğimiz Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki bölümünde birincisi kim? Yemekteyiz yarışmasına dair merak edilenler için yazımıza bakabilirsiniz. Hafta içi her gün yayınlanacak olan programın formatı eski konseptiyle hemen hemen aynı olacak. Her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturacak. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan programın en büyük sürprizi hiç tartışmasız Onur Büyüktopçu. Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Onur Büyüktopçu eğlenceli sunumuyla yarışmaya renk katacak. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 14 ARALIK 2018

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YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA YARIŞAN İSİMLER

TAYFUN ARSLAN

Birinci gün yarışmacısı. Aslen Tokatlı ve 20 yaşında. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünde okuyan yarışmacı bu bölümü yeni ülkeler görmek ve yeni kültürlerle tanışmak için seçmiş. Yemek yapma konusunda ve hijyen konusunda hassas.

ÖZLEM UÇAN

İkinci gün yarışmacısı. 36 yaşında, tasarımcı. Aslen Alanyalı olan yarışmacı nişanlı ve İstanbul'da yaşıyor. Mutfakta kendine güceniyor.

BÜLENT KIZILATEŞ

Üçüncü gün yarışmacısı. 50 yaşındaki yarışmacı kimyager ve aslen Erzurumlu. 23 yıllık evli olan yarışmacının 2 çocuğu var. Kendi işini yürüten yarışmacı hijyenik ürünler üretiyor.

BİRİCİK KIRBAY

Dördüncü gün yarışmacısı. 46 Yaşında, yönetici. İzmirli olan yarışmacı iki çocuk annesi. Yurt dışında uzun yıllar restorant işletmeciliği yapmış. En büyük hobisi pasta ve tatlı yapmak.

NECMETTİN DEMİR

Final günü yarışmacısı. 39 yaşında Gaziantepli. 14 yıldır evli iki çocuğu var. Kebapçılık yapıyor.

YEMEKTEYİZ YARIŞMA FORMATI NASIL?

Hafta içi her gün yayınlanacak olan programın formatı eski konseptiyle hemen hemen aynı olacak. Her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturacak. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

Fakat bu anlattığımız kadar sade bir program olamayacak. 2008 yılında başlayan macerasına 2014 yılında kadar devam eden programda ne kavgalar ne tartışmalar gördük. Çeşitli sürprizlerle konuklarını memnun edip puan toplamaya çalışan yarışmacıların eğlence dolu anlarına da şahitlik ettik.

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan programın en büyük sürprizi hiç tartışmasız Onur Büyüktopçu. Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Onur Büyüktopçu eğlenceli sunumuyla yarışmaya renk katacak.

Geçtiğimiz sezon yayınlanan yarışma programının bir sunucusu yoktu. Fakat yeni formatta programı Onur Büyüktopçu sunacak.

YEMEKTEYİZ SUNUCU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere’ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.