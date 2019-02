Yemekteyiz'de kim kazandı? (15 Şubat Yemekteyiz birincisi kim olacak?)

Yemekteyiz son bölümün de yaşanan gelişmeler ve haftanın finalinde birinci olacak isim şimdiden araştırılmaya başlandı. Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci olacak? sorusuna yanıt arayanlar aynı zamanda programda yayaşananları yakından takip ediyor. Son bölümde yarışmacı sevim hanım masayı terk etti. Ve aniden rahatsızlandı tansiyonu'nun yükseldiğini söyleyen yarışmacı masadan kalkıp mutfağa gitti.Yarışmacılar bu duruma üzüldüler ve dilek hanımı suçladılar. Dilek hanım da suçlamaları kabul etmedi. Yemekteyiz programında en iyilerin yarıştığı bu yeni platformda bakalım kim birinci olmayı hak edicek. Tüm en güncel gelişmeler haberimizde...

TV8'de yayınlanan ve erkanların vazgeçilmez programı haline gelen Yemekteyiz'de bir haftanın daha sonuna gelindi. Yemekleri ile yarışan isimler kıyasıya rekabette son güne geldi ve bugün Yemekteyiz haftanın birincisinin kim olduğu belli olacak. Hayranlıkla izlenen Yemekteyiz programı hafta içi her gün yayınlanıyor.

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi gününde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

HAZIRLIK SÜRECİ TAM 3 SAAT



Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

11-15 ŞUBAT YEMEKTEYİZ YARIŞMANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz yarışmasında haftanın finalinde birinci olacak isim henüz açıklanmadı. Final gecesinde yaşanan tüm detaylar ve gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ EN İYİLER'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 11 - 15 ŞUBAT 2019

YEMEKTEYİZ BEST OF İMAN DURUL KİMDİR?



Haftanın ilk yarışmacısı İman Durul; Iğdırlı, 4 çocuk bir torun sahibi bir moda tasarımcısı. Evelik aşı çorbası, şakşukalı kapya biber, kış salatası yapacak...

YEMEKTEYİZ BEST OF BİLAL TÜREN KİMDİR?

33 yaşında Mardinli. Sigortacı. Gastronomi kurslarına gitti

YEMEKTEYİZ BEST OF DİLEK BİNGÖL KİMDİR?

Yemekteyiz En İyiler'in 3. gün yarışmacısı Dilek Bingöl, Aslen Karslı. 39 yaşında. Bir çocuğu var. Pazarcı.

YEMEKTEYİZ BEST OF SEVİM KENDİGELEN KİMDİR?

Yemekteyiz En İyiler'in 4. Gün yarışmacısı Sevim Kendigelen, aslen Kastamonulu. Kasap. Evli. Sosyal medya eleştirilerine tepki olarak gelmiş.

YEMEKTEYİZ BEST OF SU KIYMET YALMAN KİMDİR?

Aslen Yozgatlı. Reklamcı. 39 yaşında. Çocuğu da var. Kaynak: Yemekteyiz En İyiler'in bu haftaki yarışmacıları 11-15 Şubat 2019

YEMEKTEYİZ



Yemekteyiz, Show TV ekranlarında hafta içi her akşam gösterilen ve Türkiye'de yayınlanan yarışma programıydı ancak program yeni sezonda Ekim 2012'de FOX'ta yayın hayatına devam edecek. Birbirini tanımayan beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı program Türkiye'de Ekim 2008'den Nisan 2015'e kadar yayınlanmıştır.



Programın orijinali Britanya'da yayınlanan "Come Dine With Me" adlı yemek yarışmasıdır. Benzer formatları, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Macaristan, Danimarka ve Hırvatistan gibi ülkelerde de yayınlandı. 2001 yılında Biri Bizi Gözetliyor ile kameralar etrafında sıradan insanların yaşamlarının sergilenmesinin devamı olan program, çeşitli televizyon programlarında (örneğin Avrupa Yakası, CoMedya) ti'ye alındı.



Bölüm başı maliyeti 1200 lira olan Yemekteyiz'in elde ettiği popülarite sonucu diğer televizyon kanalları da benzeri yarışma ve programlar yayınladı. Atv'de Komşu Komşu, FOX ekranlarında Tadında Aşk Var, Star TV'de ise Yemeğe Bizdeyiz, benzer formattaki programlar oldu. 2015'te Kanal D'ye geçti.10 Nisan 2015 te Sona erdi.



ONUR BÜYÜKTOPÇU



Onur Büyüktopçu (d. 24 Nisan 1982, İstanbul), Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.



Hayatı ve kariyeri



Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.



Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.