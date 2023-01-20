Yeni dizi ''Al Sancak''a Harbiye Askeri Müzesi'nde gala

Dizinin ilk bölüm izlemesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yapımcı Mehmet Bozdağ ve dizi oyuncularının katılımıyla İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Gösterim öncesi basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, dizinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gerçekten de Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı atılımlar çok açık ve nettir. Türkiye pek çok alanda çok ciddi bir dönüşüm yaşadı. Türkiye'nin bu anlamda yaşadığı ve başarı hikayelerinin popüler kültürün, edebiyatın diliyle anlatılması ve geniş kitlelere çok uzun vadede akılda kalacak şekilde işlenmesi son derece değerli." dedi.

Altun, Türkiye'nin küresel ve bölgesel barışa, istikrara, huzura katkısının altını çizerek şunları kaydetti:

"Türkiye özellikle farklı kaynaklardan gelen terör örgütlerine karşı bütün güvenlik güçleriyle mücadele veriyor. Burada gerçek hikayeler, gerçek kahramanlar var. Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kahramanların hikayeleri bir taraftan Türkiye'yi büyüttü, Türkiye'nin birlik beraberliğine hizmet etti. Diğer taraftan bölgesel barışa, huzura, küresel barışa, huzura, istikrara hizmet etti. Türkiye'nin istikrar ve istiklal mücadelesi devam eden bir mücadele. Bugün bu mücadelede çok kritik bir aşamadayız. Hem kendi kamuoyumuza hem de uluslararası kamuoyuna bu mücadelenin arka planını böylesi anlatılarla anlatmak çok kıymetli."

Batıda sinema ve dizi sektörünün ciddi bir anlatım krizinde olduğuna vurgu yapan Altun, Türk dizi sektörünün son yıllarda yaptığı atılımın çok değerli olduğunu ve Al Sancak dizisinin yolunun açık olmasını arzu ettiğini söyledi.

- "MEHMETÇİK'E YARAŞIR BİR HİKAYEYİ ORTAYA KOYDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Mehmetçik'in vatan mücadelesini ekrana hakkıyla yansıtabilmeyi çok önemsediklerini belirterek, "Elbette askerimizin gücünü, sahadaki varlığını, kahramanlığını, cesaretini tek bir filme veya diziye sığdırabilmek mümkün değil. Ancak Savunma Bakanlığımızın da verdiği güçlü destekle biz Mehmetçik'e yaraşır bir hikayeyi ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Sobacı, Türkiye'nin FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi çok sayıda terör örgütüyle eş zamanlı olarak mücadele ettiğine dikkati çekerek, Al Sancak dizisinin Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş kitlelere ulaşacağını ifade etti.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da aylar süren titiz bir çalışmanın izleyiciyle buluşacak olmasından dolayı büyük heyecan duyduğunu aktararak, "Projeyi ilk anlattığımız günden bugüne bizi hakikaten sabırla, büyük bir fedakarlıkla bekleyen TRT yönetimine canıgönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten ülke adına güzel bir işe imza attığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Oyuncu Uğur Güneş, isimsiz kahramanların hikayelerini anlattıklarını vurgulayarak, "İsimlerini bilmesek de onlar bu vatan için can verdiler. Biz onları anlatmaya devam edeceğiz. TRT ekibine, başından beri yanımızda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne canıgönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Gülsim Ali İlhan da heyecanlı ve gururlu olduğuna işaret ederek, Mehmetçik'in hikayesini anlatan bir projede olmanın kendisi için çok büyük onur ve gurur olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Ahmet Yenilmez ise Türk askerini dünyanın her yerindeki mazlumların umutla beklediğini ifade ederek, "Milletlerin yapmak zorunda olduğu işler vardır. Sadece ülkemiz adına değil mazlumlar adına da güzel bir iş olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- YENİ BÖLÜMÜYLE 26 OCAK'TA TRT 1'DE EKRANLARA GELECEK

Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı yapımda, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel rol alıyor.

Dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Muzaffer Can Emre oturuyor.

Yeni bölümüyle 26 Ocak Perşembe günü 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek dizinin konusu ise şöyle:

"Milli Teknoloji hamlesini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni döneme uygun çok daha etkin güvenlik stratejileri üretir. Bu doğrultuda TSK; özel kuvvetler bünyesinde yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Pençe Timi'dir. Pençe Timi, Türkiye'ye yönelen tehditleri yok etmekle kalmaz 'Barışın güvercini, savaşın kartalı' olarak caydırıcılığıyla her alanda Türkiye'nin elini güçlendirir. Ülkesinin ve insanlığın selameti adına dünyanın farklı coğrafyalarında fedakarca mücadele eder. Al Sancak, uğruna gece gündüz demeden ateşin içine atılmaktan asla geri durmaz. Birbirine son derece bağlı olan Pençe Timi, takdir edilmeyi beklemeden ödülde en sonda, görevde ise en başta durur."

