Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. 23 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti, bugün Ankara Spor Salonu'nda 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştiriyor.

24 TV, konuklarıyla AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi heyecanını ekranlara taşıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Dünyada dengeleri elinde tutan ve birbiriyle kavga eden insanları bir araya getirip dünyaya huzuru ve barışı sağlayacak olan akil adam görüntüsünün burada fotoğrafını göreceğiz. Bu kongre dünyanın yüz akı bir kongre haline dönüşecek. Kongrede yüzde 60'ı değişecek. Söylenen o. Tek bir çatlak ses duymayacaksınız. Çünkü bu çıkar mevzusu değil. Bu vatan sevdası. Muhalefet dönüp baktığımız zaman bölük pörçük muhalefet. Her kongresinde sandalyelerin havada uçuştuğu, kavga ve dövüşün yer aldığı, hala kendi içinde birlik ve beraberliğini koruyamamış" dedi.

"İMAMOĞLU TARAFINDAN ESİR ALINMIŞ BİR CHP VAR"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "CHP gerçekten bir çadır tiyatrosu gibi. O çadır tiyatrosunda ucuz illüzyon oyunları sergileniyor. İmamoğlu tarafından esir alınmış bir CHP var. AK Parti çıtayı yükseğe taşıdı. Yeni dünya arenasında iş yapma derdinde olan bir Erdoğan var" dedi.

"ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'DEKİ LİDERLİĞİ UZUN YILLARDAN BU YANA DEVAM EDİYOR"

SAVTEK Dergi Gen. Yay. Yön. Yusuf Alabarda, "Erdoğan'ın Türkiye'deki liderliği uzun yıllardan bu yana devam ediyor. Her seferinde de sandığa gidip milletten yetkiyi aldı. Yüzde 52'yi almak için nasıl çalıştığını 18 ay önce hep beraber gördük. Algılarla hakikati örtmek o kadar kolay olmuyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de belediyelerin ortaya koyduğu çalışmalardan bunu çok açık bir şekilde görebiliriz" ifadelerini kullandı.