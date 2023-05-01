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Medya

Yılmaz Özdil bile CHP'ye isyan etti: Asla unutturmayacağımız bir gün!

7'li koalisyonun İzmir mitingine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'ye yakınlığı ile bilinen muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ın CHP'den aday yapıldığını hatırlattı ve, 'Asla unutturmayacağımız bir gün. İzmirlilere, Davutoğlu'nu, Babacan'ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar' diye yazdı.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 07:43 - Güncelleme:
Yılmaz Özdil bile CHP'ye isyan etti: Asla unutturmayacağımız bir gün!
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7'li koalisyon ortakları CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, İzmir'de miting düzenledi. Miting öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'nin ortaklarından ve listedeki isimlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

KUMPASÇI YAZARIN ADAYLIĞINA TEPKİ

7'li koalisyonun İzmir Mitingi'ni "Asla unutturmayacağımız bir gün olarak nitelendiren Özdil, "Kemalizm ırkçılıktır" diyen kumpasçı Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ın CHP'den İzmir 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı gösterilmesi tepki gösterdi.

"İZMİRLİLERE ALKIŞLATACAKLAR"

Kılıçdaroğlu'nun ortakları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da es geçmeyen Özdil, "20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal'in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu'nu, Babacan'ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN LİSTESİNDEKİ İSİMLER TEPKİ ÇEKİYOR

CHP'nin listesindeki pek çok isim başta CHP'liler olmak üzere büyük tepki gördü. Adeta 'yok yok' denilen listede FETÖ, PKK ilişkili ve geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmenine ağır hakaretler eden adaylar bulunuyor.

AYSEVER "İZMİRLİ HERHALDE KENDİSİNİ JİLETLEYECEK' DEMİŞTİ

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulunmuştu. CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, 'İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek' demişti.

TARAF YAZARI TAŞKIN CHP'NİN 1.SIRA ADAYI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi.

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