Yılmaz Yalçıner hayatını kaybetti

AA 7 Aralık 2021 Salı 13:36 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 13:36

Yazar Mekki Yassıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1946'da Ankara'da dünyaya gelen Yalçıner'in, 1970'li yılların öğrenci hareketleri içerisinde bulunduğunu söyledi.

MHP'nin üç hilalden oluşan amblemini de Yalçıner'in tasarladığını belirten Yassıkaya, "Sebil", "Şura" ve "Tevhid" gazetelerinde çalıştığını, aynı zamanda "Gaye" isimli Cumhuriyet tarihinde ilk kadın dergisini çıkardığını aktardı.

Yassıkaya, Yalçıner'in Yeni Akit gazetesinde de çalıştığı bilgisini vererek, şunları anlattı:

"Yalçıner'le Hasan Güneşer ve Ömer Yorulmaz'la birlikte 1980 darbesinin hemen ardından uçak kaçırarak Afganistan'a gitmek istedik. 36 sene ceza aldık. 11 yıl 7 ay hapis yattık. Diyarbakır ve Malatya cezaevlerinde kaldık. Cezaevinden çıktıktan sonra Yalçıner, Yeni Akit gazetesinde çalışmaya başladı. 10 Yıldır Marmaris'te yaşıyordu. İnandığını yaşayan, iyi ve cesur bir gazeteciydi. 3 çocuğu oldu. Birini deniz kazasında kaybetti. Hatıraları üzerine de bir kitap yazıyordu. 7 sene emek vererek kaleme aldığı, 'Türkçede Dünümüzü Hatırlatma Sözlüğü' isimli sözlüğü de geçtiğimiz şubat ayında yayınladık."

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mahmut Bıyıklı da sosyal medya hesabından "Davanın çilekeşlerinden gazeteci, yazar Yılmaz Yalçıner Ağabey de göçünü toplamış. Mekanı cennet menzili mübarek olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

- YILMAZ YALÇINER HAKKINDA

Gazeteci-yazar Yılmaz Yalçıner, 1946'de Ankara'da dünyaya geldi.

Hacettepe İstiklal İlkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Ankara Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan Yalçıner, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan 1972'de mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başlayan Yalçıner, Ankara'da "Resimli Posta", "Kudret", "Zafer", "Hür Anadolu", "Adalet" gazetelerinde çalıştı. İstanbul'da ise "Bugün", "Bizim Anadolu", "Son Havadis" ve "Sebil" adlı haftalık gazetelerde ressam, sayfa sekreteri, köşe yazarı ve yazı işleri müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi.

Milli Gazete ve Yeni Devir'de de yazılar yazan Yalçın Yılmazer, Ankara'da "Kuvay-ı Milliye" (1965), "Milli Adım" (1966) ve "Vesika" (1975) adlı aylık dergileri çıkardı.

Yalçıner, 1978'de haftalık "Şura", 1979'da "Tevhid" adlı gazeteleri okurlarla buluşturdu. Bir süre cezaevinde kalan Yalçıner, 1991 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı ve çalışmalarını daha sonra haftalık "Cuma" dergisi ile "Akit" gazetesinde sürdürdü.