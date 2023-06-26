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Medya

Yine Cumhuriyet yine yalan! Bakanlıktan sert tepki: Kurumlarımızı yıpratma gayretidir

Sık sık çarpıtma, gerçek dışı ve para karşılığında manipülatif haberler yayınlayan fondaş Cumhuriyet Gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının Birleşik Emirlikleri(BAE) ziyaretine yönelik yeni bir yalana imza attı. Bakanlık söz konusu haberi yalanlayarak, 'haberi gerçeği yansıtmayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçli yalan haberdir.

26 Haziran 2023 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Yine Cumhuriyet yine yalan! Bakanlıktan sert tepki: Kurumlarımızı yıpratma gayretidir
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Geçtiğimiz günlerde para karşılığında e-ticaret yasasını yıpratmaya yönelik sipariş haber yapmakla gündeme gelen fondaş Cumhuriyet Gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının, BAE ziyaretine yönelik yeni bir yalan haber yayımladı.

"TAMAMEN BİLİNÇLİ YALAN HABERDİR"

Fondaş gazetenin, asılsız haberine bakanlıktan yalanlama geldi. Bakanlık söz konusu haberin gerçeği yansıtmayan manipülatif gayretler içerdiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

26.06.2023 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinin ilk sayfadan verdiği, "Kalanları Satacaklar" başlıklı haberi gerçeği yansıtmayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçli yalan haberdir. Bu haberler sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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