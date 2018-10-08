Yol Arkadaşım 2 ne zaman vizyona girecek Yol Arkadaşım 2 fragmanı izle
Yol Arkadaşım 2 ne zaman vizyona girecek hangi tarihte? Yol Arkadaşım 2 fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yol Arkadaşım izleyicisi 2. Çekimleri heyecanla takip ediyor. Yol Arkadaşım ne zaman sinemaseverlerle buluşacak? Yol Arkadaşım 2 için geri sayım başladı! Yol Arkadaşım 2 oyuncularını haberimizde derledik. Yaz aylarının renkli yolculuklarını beyaz perdeye taşımaya devam eden yerli komedi serisi Yol Arkadaşım'ın devam filmi 12 Ekim’de seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından 'yol arkadaşlığı' kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç laç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...
Yol Arkadaşım 2 ne zaman vizyona girecek Yol Arkadaşım 2 fragmanı izleyicisini ekrana kilitledi. Peki Yol Arkadaşım filmi 2.çekimleri ne zaman bitecek? Yol Arkadaşım 2 hangi tarihte vizyona giriyor? Sinemaseverlerin merak ettiği Yol Arkadaşım 2 oyuncularını haberimizde derledik. İlk filmde Onur ve Şeref rollerinde boy gösteren Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ı bir kez daha yol macerasına çıkaran devam halkasında başroldeki ikiliye, ‘Çilek’ isimli bir youtuber’ı canlandıran Ezgi Eyüboğlu, Kadir Polatçı ve Olgun Toker eşlik ediyor. İlk filmin yönetmeni Bedran Güzel, devam halkasında da kamera arkasına geri dönüyor. Filmleri daha vizyona girmeden turne yoluna çıkacak İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un ilk durakları 11 Ekim Perşembe günü Kütahya! 'Yol Arkadaşım 2' Kısa Hikaye: Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref (İbrahim Büyükak) bir yıl içinde hem ev hem iş arkadaşı olmuştur. Şeref başarısız bir şekilde Onur'un menajerliğini yapmaktadır. Onur eski işine dönmeye karar verince, Şeref Onur'a bol sürprizli bir turne ayarlar. Henüz haberleri yoktur ama aşk, kahkaha ve macera bu yolculukta yine onları beklemektedir.
'Yol Arkadaşım 2' ne zaman vizyonda olacak?
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, 12 Ekim’de vizyona girecek olan 'Yol Arkadaşım 2' filmi için epey heyecanlı.
YOL ARKADAŞIM 2 FRAGMANI İZLE
'Yol Arkadaşım 2' Konusu nedir?
Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref (İbrahim Büyükak) bir yıl içinde hem ev hem iş arkadaşı olmuştur. Şeref başarısız bir şekilde Onur'un menajerliğini yapmaktadır. Onur eski işine dönmeye karar verince, Şeref Onur'a bol sürprizli bir turne ayarlar. Henüz haberleri yoktur ama aşk, kahkaha ve macera bu yolculukta yine onları beklemektedir.
Hayallerinin peşinden giderken hayatın gerçekleriyle karşılaşacak olan Onur ve Şeref, hedeflerine ulaşabilecek midir?
Çok ses getiren ilk filmde olduğu gibi Yol Arkadaşım 2'nin de yönetmen koltuğunda Bedran Güzel, senarist koltuğunda da İbrahim Büyükak oturuyor. Bol kahkaha vaat eden filmin başrollerini ise Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker paylaşıyor.
İkili, ardından sırasıyla Eskişehir, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Antalya, Köln ve Amsterdam'da olacak.
Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref (İbrahim Büyükak) yine yollarda, yine başları beladan kurtulmuyor!
İlkinde olduğu gibi ikinci filmin senaryosu da İbrahim Büyükak'a ait, yönetmenliğini de yine Bedran Güzel üstleniyor. Başrollerde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'a Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker eşlik ediyor.
‘Yol Arkadaşım 2’ oyuncuları ve künyesi
Yönetmen: Bedran Güzel
Yapımcı: Necati Akpınar
Senaryo: İbrahim Büyükak
Yapım: BKM
Tür: Komedi
Oyuncular:
İbrahim Büyükak – Şeref
Oğuzhan Koç – Onur
Ezgi Eyüboğlu – Çilek
Olgun Toker – Selim
Kadir Polaçı – Nevzat
Bahar Şahin – Cemre
Aycan Koptur – Yeliz
Kıvanç Baran Arslan – Veli
Dilber Ay – Muzaffer Usta
Tamer Levent – Şükran
Ülkü Duru – Gülümser
'YOL Arkadaşım 2' Vizyondan Önce Yola Çıkıyor!
Filmleri daha vizyona girmeden turne yoluna çıkacak İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un ilk durakları 11 Ekim Perşembe günü Kütahya!
BKM yapımı 'Yol Arkadaşım 2' 12 Ekim'de vizyonda!
Yollar Onur ve Şeref'in, kahkaha seyircinin!
'Yol Arkadaşım 2' Turne Programı:
11 Ekim Perşembe Kütahya
15:30 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Söyleşi
19:00 Sera Kütahya Cinetech Sinemaları
12 Ekim Cuma Eskişehir
19:00 Özdilek Cinetime Sinemaları
13 Ekim Cumartesi Bursa
16:30 Korupark Cinetech Sinemaları
14 Ekim Pazar İzmir
16:00 Optimum Cinemaximum Sinemaları
15 Ekim Pazartesi Ankara
15:30 Hacette Üniversitesi Söyleşi
19:00 Atlantis Cinemaximum Sinemaları
16 Ekim Salı Konya
19:00 M1Konya Avşar Sinemaları
17 Ekim Çarşamba Antalya
16:00 Akdeniz Üniversitesi Söyleşi
19:00 ÖzdilekPark Cinetime Sinemaları
19 Ekim Cuma Köln
20 Ekim Cumartesi Amsterdam
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