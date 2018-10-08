Yol Arkadaşım 2 ne zaman vizyona girecek Yol Arkadaşım 2 fragmanı izle

Yol Arkadaşım 2 ne zaman vizyona girecek Yol Arkadaşım 2 fragmanı izleyicisini ekrana kilitledi. Peki Yol Arkadaşım filmi 2.çekimleri ne zaman bitecek? Yol Arkadaşım 2 hangi tarihte vizyona giriyor? Sinemaseverlerin merak ettiği Yol Arkadaşım 2 oyuncularını haberimizde derledik. İlk filmde Onur ve Şeref rollerinde boy gösteren Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ı bir kez daha yol macerasına çıkaran devam halkasında başroldeki ikiliye, ‘Çilek’ isimli bir youtuber’ı canlandıran Ezgi Eyüboğlu, Kadir Polatçı ve Olgun Toker eşlik ediyor. İlk filmin yönetmeni Bedran Güzel, devam halkasında da kamera arkasına geri dönüyor. Filmleri daha vizyona girmeden turne yoluna çıkacak İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un ilk durakları 11 Ekim Perşembe günü Kütahya! 'Yol Arkadaşım 2' Kısa Hikaye: Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref (İbrahim Büyükak) bir yıl içinde hem ev hem iş arkadaşı olmuştur. Şeref başarısız bir şekilde Onur'un menajerliğini yapmaktadır. Onur eski işine dönmeye karar verince, Şeref Onur'a bol sürprizli bir turne ayarlar. Henüz haberleri yoktur ama aşk, kahkaha ve macera bu yolculukta yine onları beklemektedir.

'Yol Arkadaşım 2' ne zaman vizyonda olacak?

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, 12 Ekim’de vizyona girecek olan 'Yol Arkadaşım 2' filmi için epey heyecanlı.

YOL ARKADAŞIM 2 FRAGMANI İZLE

'Yol Arkadaşım 2' Konusu nedir?

Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref (İbrahim Büyükak) bir yıl içinde hem ev hem iş arkadaşı olmuştur. Şeref başarısız bir şekilde Onur'un menajerliğini yapmaktadır. Onur eski işine dönmeye karar verince, Şeref Onur'a bol sürprizli bir turne ayarlar. Henüz haberleri yoktur ama aşk, kahkaha ve macera bu yolculukta yine onları beklemektedir.

Hayallerinin peşinden giderken hayatın gerçekleriyle karşılaşacak olan Onur ve Şeref, hedeflerine ulaşabilecek midir?

Çok ses getiren ilk filmde olduğu gibi Yol Arkadaşım 2'nin de yönetmen koltuğunda Bedran Güzel, senarist koltuğunda da İbrahim Büyükak oturuyor. Bol kahkaha vaat eden filmin başrollerini ise Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker paylaşıyor.

İkili, ardından sırasıyla Eskişehir, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Antalya, Köln ve Amsterdam'da olacak.

Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref (İbrahim Büyükak) yine yollarda, yine başları beladan kurtulmuyor!

İlkinde olduğu gibi ikinci filmin senaryosu da İbrahim Büyükak'a ait, yönetmenliğini de yine Bedran Güzel üstleniyor. Başrollerde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'a Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker eşlik ediyor.

‘Yol Arkadaşım 2’ oyuncuları ve künyesi

Yönetmen: Bedran Güzel

Yapımcı: Necati Akpınar

Senaryo: İbrahim Büyükak

Yapım: BKM

Tür: Komedi

Oyuncular:

İbrahim Büyükak – Şeref

Oğuzhan Koç – Onur

Ezgi Eyüboğlu – Çilek

Olgun Toker – Selim

Kadir Polaçı – Nevzat

Bahar Şahin – Cemre

Aycan Koptur – Yeliz

Kıvanç Baran Arslan – Veli

Dilber Ay – Muzaffer Usta

Tamer Levent – Şükran

Ülkü Duru – Gülümser

'YOL Arkadaşım 2' Vizyondan Önce Yola Çıkıyor!

Filmleri daha vizyona girmeden turne yoluna çıkacak İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un ilk durakları 11 Ekim Perşembe günü Kütahya!

BKM yapımı 'Yol Arkadaşım 2' 12 Ekim'de vizyonda!

Yollar Onur ve Şeref'in, kahkaha seyircinin!

'Yol Arkadaşım 2' Turne Programı:

11 Ekim Perşembe Kütahya

15:30 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Söyleşi

19:00 Sera Kütahya Cinetech Sinemaları

12 Ekim Cuma Eskişehir

19:00 Özdilek Cinetime Sinemaları

13 Ekim Cumartesi Bursa

16:30 Korupark Cinetech Sinemaları

14 Ekim Pazar İzmir

16:00 Optimum Cinemaximum Sinemaları

15 Ekim Pazartesi Ankara

15:30 Hacette Üniversitesi Söyleşi

19:00 Atlantis Cinemaximum Sinemaları

16 Ekim Salı Konya

19:00 M1Konya Avşar Sinemaları

17 Ekim Çarşamba Antalya

16:00 Akdeniz Üniversitesi Söyleşi

19:00 ÖzdilekPark Cinetime Sinemaları

19 Ekim Cuma Köln

20 Ekim Cumartesi Amsterdam