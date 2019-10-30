Show TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak olan Yol Arkadaşım filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Yol Arkadaşım konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler? gibi sorularun yanıtları merak ediliyor. 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren Yol Arkadaşım filmininin başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak paylaşıyor. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak olan Yol Arkadaşım filminin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturuyor. Yol Arkadaşım filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YOL ARKADAŞIM KONUSU NEDİR?

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur’un kurban bayramına üç gün kala üç zor hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref’in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Emre Kınay

Aslı Bekiroğlu

Eda Ece

Bahar Şahin

Muharrem Bayrak

S. Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Erdem Baş

E. Mesut Kılıç

Sevilay Sandıkçı

Konuk Oyuncular: Nurseli İdiz, Şinasi Yurtsever, Dilber Ay, Tuncay Akça