Yol Arkadaşım konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler?
Yol Arkadaşım konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Yol Arkadaşım filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren Yol Arkadaşım filmininin başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaşıyor. Yol Arkadaşım filminin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor. Yol Arkadaşım filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Show TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak olan Yol Arkadaşım filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Yol Arkadaşım konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler? gibi sorularun yanıtları merak ediliyor. 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren Yol Arkadaşım filmininin başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak paylaşıyor. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak olan Yol Arkadaşım filminin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturuyor. Yol Arkadaşım filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
YOL ARKADAŞIM KONUSU NEDİR?
Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur’un kurban bayramına üç gün kala üç zor hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref’in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.
YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Oğuzhan Koç
İbrahim Büyükak
Emre Kınay
Aslı Bekiroğlu
Eda Ece
Bahar Şahin
Muharrem Bayrak
S. Toygan Avanoğlu
Rahşan Fırtına
Erdem Baş
E. Mesut Kılıç
Sevilay Sandıkçı
Konuk Oyuncular: Nurseli İdiz, Şinasi Yurtsever, Dilber Ay, Tuncay Akça
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