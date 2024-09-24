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YouTuber Fatih Altaylı'dan pes dedirten iftira! DMM'den iddialara cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, YouTuber Fatih Altaylı'nın ortaya attığı iddiayı yalanladı. DMM, 'Türklerin okulları çok kötü durumdayken Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak' iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, 'Kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.' denildi.

24 Eylül 2024 Salı 08:17 - Güncelleme:
YouTuber Fatih Altaylı'dan pes dedirten iftira! DMM'den iddialara cevap
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YouTuber Fatih Altaylı, internet yayınında "Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iftirasını attı.

Altaylı'nın iddiası sonrası bazı basın yayın organlarında da yer alan iddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında söz ettiği, ilave 30 bin temizlik personeli istihdamının MEB'e bağlı okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu personel alımının yabancı öğrencilerin okuduğu okullar için yapılacağı iddiası asılsızdır. Bu alımın haricinde, AB fonlarıyla desteklenen PIKTES Projesi kapsamında yabancı uyruklu çocukların da eğitim gördüğü 29 ildeki okullarda kullanılmak şartıyla ve AB fonundan karşılanmak üzere 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 3 bin 117 malzemesiz genel temizlik personeli hizmet alımı yapılacaktır. Proje kapsamındaki alım, proje bazlı bir alım olup daimi bir kadro tahsisi söz konusu değildir. Bakan Tekin'in bahsettiği 30 bin temizlik personeli alımının PIKTES Projesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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