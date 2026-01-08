Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Halep'te PKK/YPG'ye yönelik başlatılan operasyona ilişkin 24 TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şam'la müzakerelerin yapıldığı bir dönemde YPG/SDG'nin hastane ve sivillere saldırarak tahrik politikası yürüttüğünü belirten Nuh Albayrak, "Bunlar (YPG/SDG) bize strateji olarak bir yere gitmek istediklerini gösteriyor. 2011'deki açılım sürecinde içeride PKK'ya yönelik olan adımların bir benzerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

HALEP'TE OPERASYON BAŞLADI



Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak (@NuhAlbayrak): Buradaki terör örgütünün bir sıkışmışlıktan dolayı veya Şam yönetiminin ısrarıyla bugünkü noktaya gelinmiş değil. Tam aksine hep bir tırmandırma içerisinde oldular. Hastaneye saldırdı, sivillere saldırdı....

O dönem PKK'nın silah bırakma sürecinde belli bir mesafenin alındığını kaydeden Albayrak, ABD'den gelen mesajlarla sürecin bitirildiğini belirtti. Aynı sürecin bu sefer İsrail üzerinden yürütüldüğünü ifade eden Albayrak, ABD'nin YPG/PKK'ye verdiği desteğin arkasında İsrail'in olduğunun daha net göründüğüne işaret etti.

Son zamanlarda ABD ile İsrail'in Suriye konusunda ayrıştığına dikkat çeken Nuh Albayrak, "Terör örgütündeki cüretkarlığın dikkate alındığında ciddi bir motivasyonun olduğu anlaşılıyor. İsrail'in bir söz verdiği anlaşılıyor" dedi.

Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak (@NuhAlbayrak): Sadece söz vermekle veya güneyden katkı sağlamakla İsrail'in sınırlı kaldığını düşünmüyorum. İsrail'in çok yönlü katkısı olduğunu düşünüyorum

Süveyda'daki gelişmelere atıfta bulunan Albayrak, İsrail'in son bir yıldır Suriye'de kargaşa olması için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Şam ve SDG arasındaki son görüşmeyi de ele alan Nuh Albayrak, "Şam tarafından "Anlaşma sağlanamadı" diye açıklama yapıldı ama YPG tarafından "Önemli konularda anlaşıldı" diye açıklama yapıldı. Daha önceden de benzer şeyleri yaptılar. Belli bir süre sonra "Türkiye Şam'a baskı yaptı, anlaşmayı bozdurdu" diyorlar. Bunların tamamının arkasında İsrail'in olduğunu düşünüyorum" dedi.