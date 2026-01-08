İSTANBUL 17°C / 3°C
Medya

YPG'den algı operasyonu! Türkiye'ye yönelik iftiranın arkasından İsrail çıktı

Suriye'nin Halep'te terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı askeri operasyona ilişkin 24 TV'ye konuşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Şam ve SDG arasındaki son görüşmeye dikkat çekerek 'Şam tarafından 'Anlaşma sağlanamadı' diye açıklama yapıldı ama YPG tarafından 'Önemli konularda anlaşıldı' diye açıklama yapıldı. Daha önceden de benzer şeyleri yaptılar. Belli bir süre sonra 'Türkiye Şam'a baskı yaptı, anlaşmayı bozdurdu' diyorlar. Bunların tamamının arkasında İsrail'in olduğunu düşünüyorum' dedi.

8 Ocak 2026 Perşembe 16:07
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Halep'te PKK/YPG'ye yönelik başlatılan operasyona ilişkin 24 TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

SURİYE'DE YAŞANANLAR 2011'DEKİ AÇILIM SÜRECİNİN BİR BENZERİ

Şam'la müzakerelerin yapıldığı bir dönemde YPG/SDG'nin hastane ve sivillere saldırarak tahrik politikası yürüttüğünü belirten Nuh Albayrak, "Bunlar (YPG/SDG) bize strateji olarak bir yere gitmek istediklerini gösteriyor. 2011'deki açılım sürecinde içeride PKK'ya yönelik olan adımların bir benzerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD'NİN YPG/PKK'YE VERDİĞİ DESTEĞİN ARKASINDA İSRAİL VAR

O dönem PKK'nın silah bırakma sürecinde belli bir mesafenin alındığını kaydeden Albayrak, ABD'den gelen mesajlarla sürecin bitirildiğini belirtti. Aynı sürecin bu sefer İsrail üzerinden yürütüldüğünü ifade eden Albayrak, ABD'nin YPG/PKK'ye verdiği desteğin arkasında İsrail'in olduğunun daha net göründüğüne işaret etti.

"İSRAİL'İN BİR SÖZ VERDİĞİ ANLAŞILIYOR"

Son zamanlarda ABD ile İsrail'in Suriye konusunda ayrıştığına dikkat çeken Nuh Albayrak, "Terör örgütündeki cüretkarlığın dikkate alındığında ciddi bir motivasyonun olduğu anlaşılıyor. İsrail'in bir söz verdiği anlaşılıyor" dedi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK İFTİRANIN ARKASINDAN İSRAİL ÇIKTI

Süveyda'daki gelişmelere atıfta bulunan Albayrak, İsrail'in son bir yıldır Suriye'de kargaşa olması için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Şam ve SDG arasındaki son görüşmeyi de ele alan Nuh Albayrak, "Şam tarafından "Anlaşma sağlanamadı" diye açıklama yapıldı ama YPG tarafından "Önemli konularda anlaşıldı" diye açıklama yapıldı. Daha önceden de benzer şeyleri yaptılar. Belli bir süre sonra "Türkiye Şam'a baskı yaptı, anlaşmayı bozdurdu" diyorlar. Bunların tamamının arkasında İsrail'in olduğunu düşünüyorum" dedi.

