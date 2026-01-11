İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • YPG'den kurtulan Eşrefiye'de büyük sevinç! 24 TV Halep'ten aktardı
Medya

YPG'den kurtulan Eşrefiye'de büyük sevinç! 24 TV Halep'ten aktardı

Halep'te terör örgütü YPG'ye yönelik başlatılan operasyon başarıya ulaştı. Bölge terörden temizlendi, işgal altındaki mahalleler kurtarıldı. Bölgede artık hayat normale dönerken 24 TV ekibi ordunun kontrolüne geçen Eşrefiye mahallesindeki mutluluğu ekranlara taşıdı.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 15:32 - Güncelleme:
YPG'den kurtulan Eşrefiye'de büyük sevinç! 24 TV Halep'ten aktardı
ABONE OL

Halep kentindeki Eşrefiye mahallesi Suriye Ordusu'nun operasyonlarının ardından terör örgütü PKK/YPG işgalinden arındırıldı.

Eşrefiye'de huzur iklimi hakim olurken 24 TV Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ile Şef Kameraman Uğur Tüney, terörden temizlenen 200 bin kişinin yaşadığı Eşrefiye mahallesinin nabzını tuttu.

24 TV ekibi Suriye Ordusu'nun kontrolü sağladığı Eşrefiye sokaklarında dolaşan insanların terörden kurtulmanın mutluluğunu ekranlara yansıttı.

Günlerce kapalı olan esnafın kepenk açtığı görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.