Halep kentindeki Eşrefiye mahallesi Suriye Ordusu'nun operasyonlarının ardından terör örgütü PKK/YPG işgalinden arındırıldı.
Eşrefiye'de huzur iklimi hakim olurken 24 TV Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ile Şef Kameraman Uğur Tüney, terörden temizlenen 200 bin kişinin yaşadığı Eşrefiye mahallesinin nabzını tuttu.
24 TV ekibi Suriye Ordusu'nun kontrolü sağladığı Eşrefiye sokaklarında dolaşan insanların terörden kurtulmanın mutluluğunu ekranlara yansıttı.
Günlerce kapalı olan esnafın kepenk açtığı görüldü.