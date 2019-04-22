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Zalim İstanbul 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 4. son bölüm Nedim’den Şeniz’e ağır darbe!

Zalim İstanbul 5. yeni bölüm fragmanını seyirciler merakla bekliyor. Zalim İstanbul’un ilk bölümleri seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Yayınlanan son bölümünde evden gönderilen Yılmaz ailesi eve geri döner. Eve geri dönen Cemre onlara yardım eden Nedim’ gider ve sarılır. Nedim de büyük mutluluk yaşar. Nedim’in yanına giden Şeniz “Bu hemşire sana ilaç gibi geldi değil mi? Bakışların bile bir başka. Aynı çocukluğundaki gibi.” der. Şeniz’in ona vermeye çalıştığı ilacı engelleyen Nedim’in bu hareketi üstüne Şeniz büyük bir şaşkınlık yaşar. Hapse düşen Civan’ı emniyet itiraf ettirmeye çalışır ve operasyonun başında Agah’ın olduğunu söyletmek ister. Şeniz Agah’a kimseye söylemeden çekip gitmişler diye yalan söyler. Ceren hamile olduğunu öğrenir. Nedim Agah Bey’ herkesi Şeniz’in kovduğunu söylüyor. İşte, Zalim İstanbul 5. yeni bölüm fragmanı…

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Zalim İstanbul’un 5. yeni bölüm fragmanında nefesler tutuldu. Zalim İstanbul yine nefesleri kesecek bölümü ile ekranlara gelecek. Zalim İstanbul’un son bölümünde Nedim’in yanına giden Şeniz “Bu hemşire sana ilaç gibi geldi değil mi? Bakışların bile bir başka. Aynı çocukluğundaki gibi.” der. Şeniz’in ona vermeye çalıştığı ilacı engelleyen Nedim’in bu hareketi üstüne Şeniz büyük bir şaşkınlık yaşar. Hapse düşen Civan’ı emniyet itiraf ettirmeye çalışır ve operasyonun başında Agah’ın olduğunu söyletmek ister. Şeniz Agah’a kimseye söylemeden çekip gitmişler diye yalan söyler. Ceren hamile olduğunu öğrenir. Nedim Agah Bey’ herkesi Şeniz’in kovduğunu söylüyor. Peki, “Zalim İstanbul 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” İşte detaylar…

ZALİM İSTANBUL 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kanal D’nin sevilen dizisi Zalim İstanbul’un 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 4. SON BÖLÜM İZLE

 

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 4. BÖLÜM ÖZETİ

Cemre, karşısında Cenk’i görünce neye uğradığını şaşırır. Küstahça hareketine karşılık Cenk, hiç beklemediği bir cevap alır. Agâh suçlamayı reddeden Civan’ı kurtarmak için tüm avukat ordusunu seferber eder. Karaçay’ın yakasında yine Seher’in elleri vardır. Bu kargaşadan fırsat bulan Şeniz ise, Seher ve ailesini kapıya koyarken, Nedim’i elleriyle zehirlemeye devam eder. Ellerinde bavulları bir kez daha sokakta kalan Yılmaz ailesi ummadıkları birinden destek görürler.

Ceren yaptığı gebelik testinin pozitif sonucuyla keyiflenirken Seher, Civan’ın tutuklanmasıyla tüm gücünü yitirir. Şeniz ve Agâh’ın hararetli tartışmasını bölen Nedim ve ağzından dökülenler Agâh’ı buruk bir mutluluğa sürüklerken, Şeniz için sarsıcı olur. Agâh, Cenk’i Cemre konusunda uyardığında aldığı cevap karşısında yıkılırken,  Cemre telefonunun ekranındaki can alıcı görüntüleri Agâh’a izletir. Şeniz, bir şok daha yaşayacaktır.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Değerlerine bağlı, gururlu ve biraz da tutucu, tam bir Anadolu kadınıdır Seher. Seher’in gözünde evlatlarının üçü de pırlantadır. O kadar ki, bir tek çocuklarıyla ilgili büyük konuşur Seher, ”Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Yanlış yapmaz, günah, haram bilmez benim evlatlarım”…

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden “gelin” aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, Seher'in ölse böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için, küçük torununu da ikna ederek usta bir düzenbazlığa girişir.

Karaçayların ise dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamının öteki yüzü, tehlikeli sırlar barındırmaktadır. Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan – Agâh Karaçay

Deniz Uğur – Seher Yılmaz

Mine Tugay – Şeniz Karaçay

Ozan Dolunay – Cenk Karaçay

Simay Barlas – Damla Karaçay

Berker Güven – Nedim Karaçay

Bahar Şahin – Ceren Yılmaz

Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz

İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz

 

 

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