Zengin ve Yoksul 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zengin ve Yoksul 3. son bölüm Aleyna’dan herkesi şoke edecek adım!

Zengin ve Yoksul’un 4. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Zengin ve Yoksul’un yeni bölümünde de heyecan bitmiyor. Zengin ve Yoksul’un son bölümünde Karan Aleyna’ya “Motorumla arabana çarptığımdan beri aklımdan çıkmıyorsun. Ben sana yalan söyledim.” der. Aysel annesine çok sert laflar eder. “Keşke evimiz olmasaydı da karşımızda dimdik bir annemiz olsaydı.” der. Sema Karan’a “Çiftliği onlara satarsak kız şikayetinden vazgeçecekmiş.” der. Karan’ın ise psikolojisi iyice bozulur ve “Adaleti ben sağlayacağım.” der. Aysel ile plan yapan Karan “Gün gelecek ben bunları tek tek onların yüzüne tokat gibi vuracağım.” der. Aysel ve Karan, Aziz'in pis işlerinden birini ortaya çıkarmak için tehlikeli bir oyuna girişirler. Acaba bu işten sıyrılmaları, umdukları kadar kolay olabilecek mi? İşte Zengin ve Yoksul 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. Son bölüm özeti…

ZENGİN VE YOKSUL 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV’nin sevilen dizisi Zengin ve Yoksul 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ZENGİN VE YOKSUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 3. BÖLÜM ÖZETİ

Aleyna'nın vurulması herkesi şok etmiştir. Karan ve Aysel de yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içindedirler. Ancak Aziz'in yeni hamlesi gecikmez. Sema'nın kurtulabilmesi için Karan'ın ödemesi gereken bir bedel vardır. Bu esnada Aleyna'nın babası ile ilgili öğreneceği şeyler şok eder; Aleyna herkesi şaşırtacak bir adım atar. Meral, kendisine yeğeni ve kocası ile ilgili mail atan kişinin peşine düşer. Aysel ve Karan, Aziz'in pis işlerinden birini ortaya çıkarmak için tehlikeli bir oyuna girişirler. Acaba bu işten sıyrılmaları, umdukları kadar kolay olabilecek mi?

ZENGİN VE YOKSUL DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya. Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler…

Aysel doğduğundan beri zengin akrabaları Erdemlilerin gölgesinde büyümüştür. Artık çocuk değildir ve ailecek uğradıkları hor görülme bütün benliğini öfkeyle doldurmaktadır. Kuzeni Aleyna’nın bütün iyi niyetine rağmen onu içine sürüklediği bir yanlış anlaşılma genç kızın gururunu onarılmaz bir şekilde kırar. Parlamak için küçük bir kıvılcım bekleyen Aysel’in yolu, gizemli bir genç erkekle, Karan’la kesişecektir. İlk görüşte mıknatıs gibi çekildiği Karan’ın kendisine başka amaçlarla yaklaştığını anlayan genç kız büyük bir yıkım yaşar. Ancak içinden yıkılacak tek kişi Aysel değildir. Karan’la ikisinin kalbinde büyüyen nefret, kan bağından başka hiçbir ortak yönü olmayan iki ailenin de hayatını temelinden sarsacaktır.

ZENGİN VE YOKSUL DİZİSİ OYUNCULARI

Binnur Kaya (Berrin)

Binnur Kaya hem komedi de hem de dramda Türkiye’nin yetiştirdiği usta isimlerden biridir. 1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen sanatçımız 47 yaşının içindedir. Bilkent Üniversitesinde Sahne Sanatları eğitimi alan Binnur kaya birçok tiyatro sahnesinde yer almıştır. Bir Hülya Avşar Show ile tanınan Binnur Kaya sonrasında sayısız projede yer almıştır. Binnur Kaya Türk Malı ve Avrupa Yakası gibi halen konuşulan komedi dizilerinde başrolde yer almış; ancak 2013 de yayınlanan Aramızda Kalsın dizisinde sonra dizilerde çok fazla boy göstermemeyi tercih etmiştir.

Berrin Taştan Veli’nin eşi ve Nihal ile Aysel’in annesidir. Berrin iki kızı olan fakir bir mahallede yaşayan kızlarını zengin kocalar ile evlendirmeye çalışan bir kadın. Kardeşi Meral Aziz Erdemli ile evlenince bende kurtuldum sanar ama Aziz’in annesi Nefise onlara hiç bir şey koklatmamıştır. Berrin köprüyü geçene kadar zenginleri idare etmek gerektiğini düşünür ve her şeye susar. Berrrin kardeşi ve kızları için Erdemli ailesi ile savaşacaktır. Berrin hayata hep kendi açısından bakarak, kendisini haklı görüyor ve hakkının yenildiğine inanır.

Evrim Solmaz (Meral Erdemli)

27 Ağustos 1972 de Ankara’da dünyaya gelen Evrim Solmaz Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro bölümü mezunudur. 2004 yılından beri tiyatroda ve filmlerde yer alan Evrim Solmaz’ın kariyerinde ki en önemli viraj ise Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Zeliş karakterine hayat vermesi olmuştur. Dizi de çok sevilen Evim Solmaz daha sonra 2 sezon Türkiye’nin en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul’da Aytolun karakterine başarı ile hayat vermiştir.

Meral Erdemli ailesine gelin gitmiş fakir bir aileden gelen bir kadındır. Nefise hanım asla onu gelini olarak görmemiş; Meral çok güzel olduğu için Aziz annesini dinlememiş ve Meral ile evlenmiş ancak Meral Aziz’in kendini aldattığını biliyor ve Aziz’in ilgisi üzerinden gittikçe koca konakta yalnız bir kadın haline dönmüştür. Meral’in Erdemli ailesini gelin gittiği günden beri hiç yüzü hiç gülmemiştir. Meral bunca yıl her şeye kızı Aleyna için susmuş ama Aziz’in kendisini yeğeni ile aldattığını düşününce artık susmamaya karar verecek ve Aziz ile savaşacaktır.

Osman Sonant (Aziz Erdemli)

Osman Sonant 1979’da İstanbul’da hayata gözlerini açmıştır ve 40 yaşının içindedir. Bahçelievler Belediye Tiyatrosunda oyunculuk eğitimleri alan ve oyunculuk deneyimi yaşayan Osman Sonant Tiyatro kökenli oyunculardandır. Daha sonrasında lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünde tamamlayan Osman Sonant Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği Yavuz karakteri ile sevilmiş ve tanınmaya başlamıştır. Daha sonra 2015 yapımı Beş Kardeş dizisinde Orhan karakterine hayat veren Osman Sonant Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Kerim ve Fi dizisinde hayat verdiği Sadık karakterleri ile başrol olmayı hak ettiğini göstermiştir. Osman Sonant son dönemlerin kötü karakterleri başarı ile oynamayı başaran ve takdir toplayan oyuncularındandır.

Aziz Nefise’nin oğludur ve Meral’in de kocasıdır. Babasından devraldığı inşaat firmasını Türkiye’nin en büyük inşaat firmalarından biri haline getirmiş sert ve kararlı bir adamdır. Geçmişi karanlık olan Aziz’in Aleyna isminde bir kızı vardır ama Aleyna babasının annesini kuzeni ile aldattığını öğrenince babasından nefret eder. Aziz sert görünümlü kararlı, kural tanımaz tutku, iktidar hırsı ve kızı arasında kalan, acımasız, kibirli, sorunlu bir adamdır.