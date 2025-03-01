İslam alemi Ramazan ayını karşıladı. Kılınan ilk teravih namazının ardından Müslümanlar bugün ilk oruçlarını tutuyor.

Ramazan ayının gelişiyle birçok kurum ve kuruluş da kutlama mesajları paylaştı.

Bunlardan birisi de Vestel CEO'su Ergün Güler oldu.

Çalışanların Ramazan ayını mail yoluyla kutlayan Güler, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

"DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"

Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'in Ramazan tebriğine sert çıktı.

Ergün'e tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde, "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor." yanıtı veren Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var." ifadelerini kullandı.

Büyük tepki çeken mailin tamamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Ergün,

Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor.

Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor.

Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil

Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var.

Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz.

Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum.

Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım.

Lütfen bunu hiç bir şekilde tekrarı olmasın.

Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum

Cem Köksal"

CADILAR BAYRAMI VE NOEL'İ KUTLAMIŞLAR

Yaşananlar sonrası Vestel'in Noel ve Halloween'ı kutladığı ve kampanyaları duyurduğu birçok paylaşım yeniden gündem oldu.