Zuhal Topalla Sofra’da bu hafta kim birincisi kim? Son ölümde 10 bin TL'yi kazanan isim kim? Yeni bölüm canlı izle

Zuhal Topalla Sofra’da yeni bir final heyecanı yaşanıyor. FOX TV ekranlarında 18 Şubat Pazartesi günü başlayan mücadele 22 Şubat Zuhal Topalla Sofra’da finalinde son buluyor. Yarışmacıların gergin anlar yaşadığı haftanın final bölümünde birinci kim olacak? Büyük ödül 10 bin lirayı alacak isim yapılacak oylama ile kim olacak? .Her hafta yeni yarışmacılarla sevenleriyle buluşan programın haftanın kazanan ismi bugün belli oluyor. FOX TV ekranlarında kaldığı yerden devam eden haftanın finali 130. Yeni bölümde Zuhal Topalla Sofra’da yaşananlar ve alınan puanlarla kazanan isim ile ilgili detaylar haberimizde.

ZUHAL TOPALLA SOFRA’DA BU HAFTA KİM KAZANDI?

FOX TV’de hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topalla Sofra’da haftanın kazanan ismi henüz açıklanmadı. 22 Şubat Cuma günü ekrana gelecek olan Zuhal Topalla Sofra’da haftanın kazanan ismi belli olacak. Konuya ilişkin resmi kanalda yapılacak açıklama ile birlikte ayrıntıları bu haberimiz üzerinden sizlerle paylaşacağız.

EBRU HANIM KAYINVALİDELERDEN KAÇ PUAN ALDI? Ebru hanımın kayınvalidelerden aldığı puanlar şu şekilde; Ekranların sevilen program Ebru Hanımın yemeği kayınvalideler puanladı. Puanlama sonucunda Ebru Hanım 17 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 18-22 ŞUBAT 2019

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 18-22 Şubat 2019 ) yarışmacıları.