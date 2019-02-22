Zuhal Topalla Sofra’da bu hafta kim birincisi kim? Son ölümde 10 bin TL'yi kazanan isim kim? Yeni bölüm canlı izle
Zuhal Topalla Sofra’da programı 130. bölümüyle 22 Şubat Cuma günü FOX TV’de ekrana gelecek. Haftanın büyük finali olacak son bölümünü canlı izle. Elektriklerin gittiği ve karanlıkta kalan yarışmacıların gergin anlar yaşadığı haftanın final bölümünde birinci kim olacak? Büyük ödül 10 bin lirayı alacak isim yapılacak oylama ile kim olacak? FOX TV ekranlarında kaldığı yerden devam eden haftanın finali 130. Yeni bölümde Zuhal Topalla Sofra’da yaşananlar ve alınan puanlarla kazanan isim ile ilgili detaylar haberimizde.
Zuhal Topalla Sofra’da yeni bir final heyecanı yaşanıyor. FOX TV ekranlarında 18 Şubat Pazartesi günü başlayan mücadele 22 Şubat Zuhal Topalla Sofra’da finalinde son buluyor. Yarışmacıların gergin anlar yaşadığı haftanın final bölümünde birinci kim olacak? Büyük ödül 10 bin lirayı alacak isim yapılacak oylama ile kim olacak? .Her hafta yeni yarışmacılarla sevenleriyle buluşan programın haftanın kazanan ismi bugün belli oluyor. FOX TV ekranlarında kaldığı yerden devam eden haftanın finali 130. Yeni bölümde Zuhal Topalla Sofra’da yaşananlar ve alınan puanlarla kazanan isim ile ilgili detaylar haberimizde.
ZUHAL TOPALLA SOFRA’DA 130. BÖLÜM CANLI İZLE
ZUHAL TOPALLA SOFRA’DA BU HAFTA KİM KAZANDI?
FOX TV’de hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topalla Sofra’da haftanın kazanan ismi henüz açıklanmadı. 22 Şubat Cuma günü ekrana gelecek olan Zuhal Topalla Sofra’da haftanın kazanan ismi belli olacak. Konuya ilişkin resmi kanalda yapılacak açıklama ile birlikte ayrıntıları bu haberimiz üzerinden sizlerle paylaşacağız.
EBRU HANIM KAYINVALİDELERDEN KAÇ PUAN ALDI?
Ebru hanımın kayınvalidelerden aldığı puanlar şu şekilde;
Ekranların sevilen program Ebru Hanımın yemeği kayınvalideler puanladı. Puanlama sonucunda Ebru Hanım 17 puan aldı.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 18-22 ŞUBAT 2019
Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 18-22 Şubat 2019 ) yarışmacıları.
METANET KARA VE KAYINVALİDESİ SATI KARA
Metanet 30 yaşında Azerbaycan kökenli, iç hastalıkları hekimi, Azeri mutfağıyla kayınvalidelere şov yapacak. Kayıvalide Satı ise iddialı ve bir o kadar da ağırbaşlı. Bu ikili daha ilk günden ortalığı sallamaya çok kararlı.
FATMA İYİGÜL VE KAYINVALİDESİ NECLA İYİGÜL
Haftanın ikinci gün yarışmacısı Fatma 42 yaşında, 23 senelik evli. 3 çocuk annesi. Şanlıurfalı gelin hem heyecanlı hem de iddialı. Kayınvalidesi Necla hanım ise gerçek bir lezzet uzmanı.
EBRU ŞAHİN VE KAYINVALİDESİ SERPİL ŞAHİN
Çarşamba günü yarışmacısı Ebru şahin ve kayınvalidesi Serpil Şahin. Ebru 37 yaşında, 16 senelik evli ve iki evlat sahibi. Kayınvalidesi Serpil hanım ise Türk mutfağının gurmesi. İkili oldukça iddialı.
RUKİYE TOPBAŞ VE ŞÜKRİYE TOPBAŞ
Rukiye 33 yaşında, 7 senelik evli, el lezzetine güveniyor ve mutfakta kendini bir fırtınaya benzetiyor. Kayınvalidesi Şükriye hanım ise hem havalı hem de oldukça iddialı.
CEYDA AKPINAR VE KAYINVALİDESİ ŞENGÜL AKPINAR
Ceyda 24 yaşında ve bir çocuk annesi, kendi deyimiyle bir lezzet ustası, kayınvalide Şengül hanım ise sessiz, sakin ama çok iddialı.
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