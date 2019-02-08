Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? (8 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl?)

Zuhal Topal'la Sofrada birinci olacak isim bugün belli oluyor. 4 Şubat Pazartesi günü yeni yarışmacıları ile ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada final heyecanı 8 Şubat tarihinde yaşanacak. Haftanın finalı yaklaşmasıyla birlikte heyecan yeniden doruğa çıkarken, beklenen fragman yayınlandı. Bugün yayınlanacak final bölümüyle birincinin ve altınların sahibinin belli olacağı Zuhal Topal'ı canlı izlemek isteyenler internette canlı yayın linkini arıyor. Haftanın birincisi ve puan durumu ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinden paylaşacağız.





Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor.





ZUHAL TOPAL'LA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?



Zuhal Topal'la haftanın birincisi bugün yenilen son yemeklerin ardından verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Şubat haftanın finalinde birinci belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?



Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.





Kariyeri

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinin birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.



Dizi

Avrupa Avrupa : Nermin (2011-2013) TRT1

Geniş Aile : Şukufe 2011(71.Bölüm...) (Star Tv)

Geniş Aile : Şukufe 2009-2010 (Kanal D)

Papatyam: Konuk Oyuncu 2009 (Star Tv)

Komedi Türk: Kendisi 2008 (Fox Tv)

Kaybolan Yıllar: Yonca

Tutkunum Sana: Suna 2006

Selena: Fitnat 2006 (Atv)

Arka Sokaklar 2006

Tarık ve Diğerleri: Kehribar 2006 (Samanyolu Tv)

Haylaz Babam 2005

El Bebek Gül Bebek: Teyze 2005

Avrupa Yakası: Konuk Oyuncu 2004

Sihirli Annem: Suzan 2003 (Kanal D)

Ev Hali: Mine 2002 (Show Tv)

Lahmacun ve Pizza 2002

Reyting Hamdi 2002

Çekirdek Aile 2000 (Kanal D)

Zehirli Çiçek 2000 Show TV

Dadı: Hostes 2000

Sevda Kondu: İlknur 1999 Kanal 6

Ruhsar 1997 (Kanal D)

Kurşun Kalem 1996

Yazlıkçılar 1996 (Star Tv)

Kara Melek 1996

Çiçek Taksi 1995

Palavra Aşklar 1995



Film

Suluboya: Zuhal 2002

Deli Deli Olma: Figan 2010

Yol Palas Cinayeti: Sacide 2004

Kirpi (film): Nergis 2009



Program

Zuhal Topal'la Sofrada (2018-günümüz)

Zuhal Topal'la (2015-2017)

Cümbür Cemaat (2014)

Hayata Dair Zuhal Topal (2012)

Zuhal Topal 4/4'lük Kadın (2011)

Zuhal Topal'la İzdivaç (Star TV) (2009 - 2011)

Hokus Pokus (Atv) (2004)

Film Gibi (Show TV - Sinan Çetin'in asistanı olarak) (2002)



Yarışmalar

Şarkı Söylemek Lazım (2007)

Kazanmak İçin Bir Dakika (2012)



Reklamlar

Calgon (2012)

Şen Piliç (2008-2010)

Brilliant (2007)

McDonalds (2006)

Doritos (2005)

Molped (2002)

Yapı Kredi (2000)



FOX TV



FOX, News Corporation'ın Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalı. 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştur.



TARİHÇE



İlk olarak TGRT, İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo TV AŞ'ye aitti. Satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirildi. Bu satış ile birlikte şirketin %56,5'i devredilmiş oldu. TGRT'yi satın alan ABD'li medya grubu News Corporation'ın sahibi Rupert Keith Murdoch'dır. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı.

Smackdown ile Raw bu kanalda yayımlanmış, daha sonra Smart Spor HD kanalına geçmiştir. İki şovun da spikerleri Bülent Ülgen ve Ali Aydın yapmıştır. Bu satış işlemi, İhlas Yayın Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı olan TGRT Haber TV AŞ ve bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM radyosunu kapsamamaktadır.



News Corporation, bu işlemi Ahmet Ertegün ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records şirketiyle anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde FOX adıyla kiralanan eskiden Et ve Balık Kurumu'na ait olan binadan yayın yapmaktadır. 18 Kasım 2008'de ise FOX, yıllardan beri TRT'nin yayınını gerçekleştirdiği, 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nın yayın haklarını, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) satın aldı ve iptal etti.



19 Mayıs 2009'da FOX, yeni grafikler ve jeneriklere geçmiştir. Ayrıca 2010'da İtalya Ligi Serie-A yayın haklarını almışır.Ancak ayda sadece 1 veya 2 maç yayınlanmaktadır.

FOX'da yayınlanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında, 70 markanın 201 reklamı, 35 dakika boyunca ekranda yer bulmuştur. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) reklam ölçüm raporuna göre, yayınlanan 35 dakikalık reklamın, 14 dakikası bant ve çerçeve reklamlardan, geriye kalanı ise kuşak reklamlardan oluşmuştur. Maçın çok önemli anlarını, o anda yayınlanan reklamlar nedeniyle izlemekte zorlanan taraftarların rahatsızlığına köşe yazarları da tercüman oldu.

FOX’un uyguladığı reklam stratejisi, ulusal gazetelerde yazan yedi köşe yazarı tarafından sert eleştirilere hedef olmuştur. Fox Ana Haber'i Hafta İçi Nazlı Tolga sunmuştur. 2 Eylül 2013'ten beri FOX Ana Haber'i hafta içi Fatih Portakal, hafta sonu ise Gülbin Tosun sunmaktadır.



11 Ağustos 2010'da logosunu saydam beyazdan üç boyutlu beyaz logoya çevirmiş; fakat daha sonra 1 Temmuz 2012'de yeniden yarı saydam logoya dönüş yapmıştır. Bununla birlikte jeneriklerini de yenileyerek, 16:9 görüntü formatına geçmiştir. 2017 yılında diğer 21st Century Fox kanalları ile birlikte The Walt Disney Company tarafından 52,4 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.