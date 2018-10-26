Zuhal Topal’la Sofrada kim birinci oldu 26 Ekim Zuhal Topal’la Sofra’da haftanın birincisi kim

Zuhal Topal’la Sofrada kim birinci oldu 26 Ekim Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi kim? FOX TV’nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada birincisi merak ediliyor. Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği “Zuhal Topal’la Sofrada”, hafta içi saat 16.30’da FOX’ta. Haftanın final gününde ter dökecek olan Aysın Kuşatan, 26 yaşında. Yarışmacı mutfakta çok hızlı olduğunu iddia ediyor. Kayınvalidesi Nurten hanım ise titizlik takıntısıyla biliniyor. Zuhal Topal’la Sofrada son bölümde hafta finali gerçekleştirildi. Bahar hanımın evinde gerçekleştirilen finalde Bahar hanım 8 puan topladı. Zuhal Topal ise Bahar’a 7 puan verdi. Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. Kazananlar 10 bin lira alıyor. İşte merak edilen Zuhal Topal’la Sofra’da kim birinci oldu sorusunun yanıtı star.com.tr’de…

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLUNCA HABERİMİZE EKLENECEKTİR. 26 EKİM 2018

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'NIN GEÇEN HAFTAKİ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 19 EKİM CUMA

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar.

Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor.

Bahar toplam 15 puan alarak 5. sırada yarışmayı tamamladı.

Aysun toplam 17 puanla 4. sırada yarışmayı tamamladı.

Nermin toplam 19 puanla 3. sırada yarışmayı tamamladı.

Nurşah 21 puanla 2. sırada yarışmayı tamamladı.

Ebru 22 puanla 1. sırada yarışmayı tamamladı.

GEÇEN HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Nermin Hanım ve kayınvalidesi Türkan Hanım

Nermin Hanım: 36 yaşında ve Ordulu. Kendisine güveniyor. Oldukça iddialı.

Kayınvalide Türkan Ankaralı, rakiplerine meydan okuyor.

Nurşah Hanım ve kayınvalidesi Aysel Hanım

Nurşah: 39 yaşında ve 10 yıllık evli. Nurşah Hanım 2 çocuk sahibi.Mutfak sevdalısı ve oldukça iddialı.

Kayınvalide Aysel Hanım ise Amasyalı sakin ve sessiz görünse de rakip tanımadığını belirtiyor.

Aysun Hanım ve Kayınvalidesi İlknur Hanım

Aysun Hanım 27 yaşında ve Ordulu, iki çocuk annesi Aysun Hanım kendine güveniyor.

Kayınvalide İlknur Hanım Rizeli, intaçı ve oldukça iddialı.

Ebru Hanım ve Kayınvalidesi Eflatun Hanım

Ebru Hanım ; 28 yaşında ve 6 yıllık evli. 2 çocuk annesidir.

Kayınvalide Eflatun Hanım ise kendisini sözünü esirgemez birisi olarak tanıtıyor.

Bahar Hanım ve Kayınvalidesi Melek Hanım

Bahar Hanım Bitlisli oldukça samimi ve iddialı.

Kayınvalide Melek Hanım ise 42 yaşında gelini ile birlikte büyük ödülü alacağını iddia ediyor.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FORMATI

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. Kazananlar 10 bin lira alıyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annemdizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

2009 yılında MeTin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe’nin başrollerini paylaştığı "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.