Zuhal Topal’la Sofrada kim kazandı 14 Aralık Zuhal Topal’la Sofrada birinci kim oldu son bölüm izle

Zuhal Topal’la Sofrada kim kazandı 14 Aralık Zuhal Topal’la Sofrada birinci kim oldu son bölüm izleme linki haberimizde! Zuhal Topal’la Sofrada bugün 14 Aralık haftanın finalinde kim kazandı? Heyecanın bir an eksik olmadığı Zuhal Topal’la Sofrada birincisi merak ediliyor. Gündemden düşmeyen Zuhal Topal’la Sofrada’da final heyecanı yaşanıyor. Fox TV ekranında Zuhal Topal’ın sunumuyla ekrana gelen Zuhal Topal’la Sofrada programında bir haftanın finali daha ekrana geldi. Zuhal Topal’ın mutfakta horon teptiği, neşeli görüntüler sergilediği haftanın finalinde hem eğlenceli hem de gergin anlar yaşandı. Geçen hafta finalinde tüm kayınvalideler ile gelinler evde buluştu. Zuhal Topal kazanan ismi açıklamadan önce gelinler değerlendirmelerini yaptı. Esen, hanım kaybetmesinin sebebi olarak yüksek puanlar veren kayınvalidesi Latife hanımı gösterdi. Leman ve Esin hanımlar arasında da münakaşa yaşandı. Haftanın en düşük puanını Leman hanım aldı. (18 puan) Haftanın dördüncüsü Esen hanım oldu. (21 puan) Haftanın üçüncüsü aynı puanla Çiğdem ve Aslı hanımlar oldu. (22 puan) Haftanın birincisi Demet hanım oldu. (31 puan) İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAZANDI? 14 ARALIK 2018

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN GEÇEN HAFTAKİ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 7 ARALIK CUMA

ZUHAL TOPALLA SOFRADA BİRİNCİSİ

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu hafta yapılan yarışmasının birincisi 31 puan ile DEMET hanım olarak haftayı 1. sırada bitirerek 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

PAZARTESİ GÜNÜ YARIŞMACILARI: 3 Aralık Pazartesi günü Çiğdem-Bahriye Aydın çifti yarıştı. Çiğdem Hanım toplam 22 puan aldı.

SALI GÜNÜ YARIŞMACILARI: 4 Aralık Salı günü Leman Kocadöllü- Şaduman Er çifti yarıştı.Leman Hanım toplam 18 puan puan aldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIŞMACILARI: 5 Aralık Çarşamba günü Aslı-Tülay Kekeç çifti yarıştı.Aslı Hanım toplam 22 puan aldı.

PERŞEMBE GÜNÜ YARIŞMACILARI: 6 Aralık Perşembe günü Esen- Latife Gürsu çifti yarıştı. Esen Hanım 21 puan alarak günü tamamladı.

CUMA GÜNÜ YARIŞMACILARI: 7 Aralık Cuma günü Demet- Nurten Zencirkıran çifti yarıştı.

Zuhal Topal'la Sofrada Formatı Nasıl?

Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

KARİYERİ

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.