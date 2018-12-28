Zuhal Topal’la Sofrada kim kazandı 28 Aralık Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi kim? Heyecanı yüksek yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada birincisi kim? 28 Aralık 2018 Zuhal Topal’la Sofrada kazanan ismi kim oldu? Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisini belirliyor. Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Zuhal Topal’la Sofrada birincisi belirleniyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Geçen haftaki bölümde Zuhal Topal'la Sofrada'nın Trabzon ayağında en yüksek puanı alarak 10 bin lira ödülü kazanan yarışmacı FATMA HANIM oldu. Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz. Zuhal Topal'la Sofrada programında 28 Aralık haftanın birincisi kim oldu? Her hafta Cuma günü yayınlanan gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada tüm heyecanıyla devam ediyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Zuhal Topal’la Sofrada kim kazandı? 28 Aralık 2018

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

28 Aralık Cuma günü 90. bölümde yarışacak olan Cannur hanım 33 yaşında. Cannur Hanım 11 yıllık evli. Yemek konusunda bir hayli tecrübeli olan Cannur Hanım birinci olmak istiyor. Kaynana Selma Hanım ise çok hızlı ve dobra bir kadın…Videodan 90. bölümden ilk görüntüleri izleyebilirsiniz.

Haftanın son günü olan 28 Aralık Cuma günü 90. bölüm ekrana gelecek. Son gün tüm gelin ve kayınvalideler toplanacak ve haftanın finali yapılacak. Haftanın finalinde en ok da kayınvalideleri ağırlama konusunda büyük eleştiriler alan Çiğdem gelinin tavrı merak ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın Trabzon ayağında en yüksek puanı alarak 10 bin lira ödülü kazanan yarışmacı FATMA HANIM oldu.

YARIŞMACILAR KAÇ PUAN ALDILAR?

PAZARTESİ: 1. Gün yarışmacıları Kübra ve Gülay Hanım oldu. Kübra Hanım toplamda 19 puan aldı.

SALI: 2. Gün yarışmacıları Fatma ve Meryem Hanım oldu. Fatma Hanım toplamda 22 puan aldı.

ÇARŞAMBA: 3. Gün yarışmacıları Züleyha ve Nazende Hanım oldu. Züleyha Hanım toplamda 19 puan aldı.

PERŞEMBE: 4. Gün yarışmacıları İlknur ve Emine Hanım oldu. İlknur Hanım toplamda 20 puan aldı.

CUMA: 5. Gün yarışmacıları Özlem ve Müdaher Hanım oldu. Özlem Hanım toplamda 17 puan aldı.

Gelinlerin kaynanalardan aldığı puan yukarıdaki gibidir. Zuhal Topal'ın verdiği gizli puanlar ile haftanın şampiyon gelin ve kaynanası belli olacak.

21 ARALIK CUMA YARIŞMACILARI

Zuhal Topal’la Sofrada 21 Aralık 85. bölüm yarışmacıları Özlem ve Hüdehar Kayan​ kimdir? Özlem hanım oldukça genç bir gelin. Henüz 20 yaşındaki gelin hanım sadece 1 yıllık evli. Yemekleri konusunda iddialı olan Özlem hanım, kayınvalidesinden de destek görüyor. Hüdehar Kayan ise hırslı bir kayınvalide olarak dikkat çekiyor.

Zuhal Topal'la Sofrada Formatı Nasıl?

Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

KARİYERİ

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.