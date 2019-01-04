Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim kazandı 4 Ocak FOX TV izle Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün belli oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kimdir? 4 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada'da Kübra Hanım mı, Fatma Hanım mı, Züleyha Hanım mı, İlknur Hanım mı yoksa Özlem Hanım mı birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim kazandı? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Fox TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topalla Sofrada, yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. Hafta içi hergün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada'nın 31 Aralık 4 Ocak haftası yarışacak Sevim - Pakize, Gül - Hülya, Sevil - Ayten, Hilal - Birgül ve İlayda - Neslihan çiftlerine dair merak edilenler belli oldu. Yarışmacılar 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. 4 Ocak Cuma günü haftanın finali Neslihan hanımın evinde yapılacak. 10 bin TL’yi kazanacak gelin de belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün belli oluyor. Gelinler yemeklerini hazırladı ve kaynanalar da puanlarını verdi. Son yemek bu akşam Neslihan Hanım'ın evinde yenildi ve kaynanalar son kez puanlarını verdiler. Zuhal Topal'ında verdiği puanlar sonrasında haftanın birincisi netlik kazanmış oldu.

Zuhal Topal'la Sofra'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunulduğu programda tartışmalar, kavgalar eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. 04 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN BU HAFTAKİ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 4 OCAK CUMA ZUHAL TOPALLA SOFRADA BİRİNCİSİ

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu hafta yapılan yarışmasının birincisi 14+8 puan toplamda 22 puan ile ... ve .. hanım haftayı 1. sırada bitirerek 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.





İşte 04 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...



YARIŞMACILAR VE ALDIKLARI PUANLAR (04 OCAK)



Pazartesi günü: Gelin Sevim Hanım ve kayınvalide Pakize Hanım: 21

Salı günü: Gelin Gül Hanım ve kayınvalidesi Hülya Hanım: 20

Çarşamba günü: Gelin Sevil Hanım ve kayınvalidesi Ayten Hanım: 18

Perşembe günü: Gelin Hilal Özmen Kılıç kayınvalidesi Birgül Kılıç: 17

Cuma günü:



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU!



Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Neslihan Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar sonunda belli oldu.

Haftanın ilk gününde yarışan Sevim Sezer, 14 yıllı evli ve 3 çocuk annesi. Sevim Hanım mutfakta maharetli olduğunu iddia ediyor. Kaynana Pakize hanım ise tutuğunu kopartan ve mert birisi olduğunu söylüyor.

1 Ocak Salı günü ter döken Gül Keskin, 24 yaşında. 7 yıllık evli olan Gül Hanım, mutfakta çalışkan birisi ama unutkanlığı ile de biliniyor.

Çarşamba günü kaynanaları misafir eden 25 yaşındaki Sevil Özen Yıldırım, henüz 7 aylık evli. Sevil Hanım aynı zamanda aynı zamanda Türk Halk Müziğe sanatçısı. Kayınvalide Pakize hanım ise sakin görünse de bir hayli de heyecanlı olduğunu belirtiyor.

3 Ocak Perşembe günü yarışmacısı Hilal hanım, 29 yaşında ve 3,5 yıllık evli. Kayınvalidesi Birgül hanım ise sakin bir kişiliğe sahip olmasına karşın otoriter birisi olarak biliniyor.

10 bin liralık büyük ödülün belli olacağı haftanın finalinde yarışacak olan İlayda, 25 yaşında. Nişanlı olan İlayda hanım oldukça da hırslı birisi. Ayrıca inatçılığı ile de biliniyor. Neslihan hanım ise Anadolu mutfağı ustası olduğunu iddia ediyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN FORMATI NEDİR?

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturacak, kıyasıya rekabet yaşanacak.Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.30'da FOX’ta

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.



Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.



Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.



Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.





Dizi

Avrupa Avrupa : Nermin (2011-2013) TRT1

Geniş Aile : Şukufe 2011(71.Bölüm...) (Star Tv)

Geniş Aile : Şukufe 2009-2010 (Kanal D)

Papatyam: Konuk Oyuncu 2009 (Star Tv)

Komedi Türk: Kendisi 2008 (Fox Tv)

Kaybolan Yıllar: Yonca



Tutkunum Sana: Suna 2006

Selena: Fitnat 2006 (Atv)

Arka Sokaklar 2006

Tarık ve Diğerleri: Kehribar 2006 (Samanyolu Tv)

Haylaz Babam 2005

El Bebek Gül Bebek: Teyze 2005

Avrupa Yakası: Konuk Oyuncu 2004

Sihirli Annem: Suzan 2003 (Kanal D)



Ev Hali: Mine 2002 (Show Tv)

Lahmacun ve Pizza 2002

Reyting Hamdi 2002

Çekirdek Aile 2000 (Kanal D)

Zehirli Çiçek 2000 Show TV

Dadı: Hostes 2000



Sevda Kondu: İlknur 1999 Kanal 6

Ruhsar 1997 (Kanal D)

Kurşun Kalem 1996

Yazlıkçılar 1996 (Star Tv)

Kara Melek 1996

Çiçek Taksi 1995

Palavra Aşklar 1995