Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2019 CTE PGM memur alımları başvuru şartları pgm.adalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2019 ne zaman? CTE PGM memur alımları başvuru formu ve şartları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı CTE memur alımları başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı sınav yerleri açıklandı mı? soruların alişkin araştırma yapan vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. 2018-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM, adayları resmi internet sitesinin yanı sıra Twitter üzerinden de bilgilendirdi. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı sınav giriş belgeleri ‘aday işlemleri sayfası’ üzerinden görüntülenebiliyor. 2019 yılında ise Adalet Bakanlığı'na 7 bin memur alımı yapılacak. dalet Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak üzere 7 bin memur alımında zabıt katibi, şoför, mübaşir ve düz memurluk kadrolarına yönelik alım ilanlarının yayımlanması beklenirken, CTE bünyesine de İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı yapılması beklenmektedir. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ve ÖSYM hakim ve savcı sınav giriş belgeleri ile ilgili son dakika açıklamalar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

HAKİM SAVCI SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

2018-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM, adayları resmi internet sitesinin yanı sıra Twitter üzerinden de bilgilendirdi. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı sınav giriş belgeleri ‘aday işlemleri sayfası’ üzerinden görüntülenebiliyor.

Adalet Bakanlığı'nın yapacağı bin 600 hakim ve savcı alımı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav yapılacak. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı), 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da iki oturumda gerçekleşecek.

29 aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

Sabah oturumu için; Adli Yargı testini alacak olan adaylar saat 10:00’dan, diğer tüm adaylar ise saat 11:00’den sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Öğleden sonra oturumu için ise Adli Yargı-Avukat testi alacak adaylar 15:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM'DEN SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

29 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Aralık 2018 tarihinde saat 12:00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.



SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN



2019'DA ADALET BAKANLIĞI'NA 7 BİN MEMUR ALIMI YAPILACAK



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından açıklanacak personel alımı ile ilgili gelişmeleri yakından takip edenlerin en çok merak ettiği konularında başında Adalet Bakanlığı'na alınacak personellerin kadro dağılımları oldu. Bakan Abdülhamit Gül'ün açıklamalarına göre Adalet Bakanlığı'na 7 bin memur alımı yapılacak.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından açıklanacak personel alımı ile ilgili gelişmeleri yakından takip edenlerin en çok merak ettiği konularında başında Adalet Bakanlığı'na alınacak personellerin kadro dağılımları oldu. Bakan Abdülhamit Gül'ün açıklamalarına göre Adalet Bakanlığı'na 7 bin memur alımı yapılacak.



Adalet Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak üzere 7 bin memur alımında zabıt katibi, şoför, mübaşir ve düz memurluk kadrolarına yönelik alım ilanlarının yayımlanması beklenirken, CTE bünyesine de İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı yapılması beklenmektedir.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamalar yüzbinlerce kişiyi umutlandırdı. Memur olma hayali kuran vatandaşlar arama motorlarında Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilen zabit katibi, CTE personeli ve İKM gibi pozisyonlara alım olup olmadığını araştırıyor.



Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımları için de bazı personel alım öngörülerinde bulunmak mümkün. Bakanlık ve kurum için de alınacak personeller için henüz net bir açıklama yapılmadı ancak zabıt katibi, mübaşir ve şoför kadrolarına alımlar yapılacağı biliniyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni açılan cezaevleri, adliye sarayları ve artan personel ihtiyacı dikkate alındığında personel alımı sürecinde zabıt katibi alımı, memur alımı, şoför alımı, mübaşir alımı gibi ilanların yayımlanacağını söyleyebiliriz.





Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine de İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımları yapılması beklenmektedir. Burada ikm alımı için sayının 10 bin olacağı ve tüm eğitim düzeyleri üzerinden yani lise, önlisans ve lisans mezunlarına yönelik ilanların yayımlanabilir.



Adalet Bakanlığı bünyesindeki bu kamu personeli alımları için en erken tarihin 2019 Şubat ayı olacağı tahmin ediliyor.



Adalet Bakanlığı'nın önceki yıllarda yaptığı alımları dikkatle incelediğimizde 2019 yılının Şubat ayı içerisinde alım yapacağından söz etmek mümkündür.