Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru forumu! 2019 Adalet Bakanlığı CTE memur alımı mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı sınav soruları ve cevapları nasıl olacak? soruların yanıtları milyonlarca memur adayı tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 2019 yılında 10 bin CTE Personel alımı yapılacağı netleşmişken, Adalet Bakanlığı sınavları için de geri sayımda sona gelindi. 1600 kişilik alımda 1000 kişilik kontenjan adli yargı hakim ve savcı adaylarına, 500 kişilik kontenjan avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adaylarına, 100 kişilik kontenjan idari yargı hakim adaylarına ayrıldı. Adalet Bakanlığı personel alımı sınav 29 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Adalet Bakanlığı Sınavları için Geri Sayımda Sona Gelindi!



Bakanlığa 1600 Yeni Personel Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı sınavları için geri sayım sona eriyor. Adalet Bakanlığı'na 1600 yeni hakim ve savcı adayı alımı yapılacak. Bakanlığın personel alımıyla ilgili resmi duyuru geçtiğimiz aylarda gelmiş, 1-8 Kasım 2018 tarihleri arasında alım için başvurular kabul edilmişti.

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için başvuruyu çeşitli nedenlerle yapamayan adaylar 20 Kasım'da geç başvuru fırsatından ais.osym.gov.tr üzerinden faydalanmıştı. 1600 kişilik alımda 1000 kişilik kontenjan adli yargı hakim ve savcı adaylarına, 500 kişilik kontenjan avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adaylarına, 100 kişilik kontenjan idari yargı hakim adaylarına ayrıldı. Sınav 29 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Adalet Bakanlığı'nın yapacağı bin 600 hakim ve savcı alımı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav yapılacak. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı), 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da iki oturumda gerçekleşecek.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2019 sınav takvimine göre 2018 yılının sonunda gerçekleşecek Adalet Bakanlığı Sınavları (2018 Adli Yargı, 2018 Adli Yargı-Avukat, 2018 İdari Yargı) sonuçları 22 Ocak 2019 tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak.







BAKANLIĞA 2019 YILINDA 10 BİN CTE PERSONELİ ALINACAK



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün de personel alımlarına ilişkin son zamanlarda yeni gelişmeler meydana geldi. CTE Genel Müdürü, geçtiğimiz haftalarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CTE'nin 10 bin yeni personel alımı yapacağını açıklamış, alımın 2019 yılı içerisinde gerçekleşeceğine dikkat çekmişti.

CTE Genel Müdürü Şaban Yılmaz, "Yaklaşık 61 bin civarında personelle hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Şu anda da alım aşamasında 7.500 kişilik bir dilimimiz var. Onunla beraber toplamda -aşağı yukarı- 68-69 bin civarında bir çalışanımız olacak.

Bunlar da işte bir kısmı yönetici, uzman, destek personeli gibi birimlerden oluşuyor. Tabii, bizim uzman personel de psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı gibi, öğretmen gibi unvanlardan oluşuyor. 2019 yılı içerisinde de 10 bine yakın yeni bir personel alımı yapmayı planlamaktayız." dedi. Daha önce kamu bülteni olarak CTE'nin yeni açılacak cezaevleri için personel ihtiyacının arttığını ve önümüzdeki süreçte yeni ilanların geleceğini duyurmuştuk.





CTE Genel Müdürü Şaban Yılmaz da bu konuya değinerek, "Personel politikalarımızdaki durumumuz nedir? İlk istihdam tabii, bu yeni açılacak kurumlarımızın ihtiyacı oluyor, başka kurumlar a geçenler oluyor, istifa edenler oluyor, onun yerine yeni personel alımı devam ediyor. Tabii, bu kadar personel olunca bunun bir de tayini, terfisi oluyor. Tayinler bizde NAS denen sistem üzerinden, otomatik sistem üzerinden oluyor." dedi.

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve /veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1 /A-B-C liste de belirtilen sözleşmeli pozisyonlar da ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.



a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 05 Eylül 2017 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS - 2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS - 201 6 ) yapıldığı yılın Oca k ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans , önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmi ş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1 - A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.



PERSONEL ALIMI İLANI



Başvuruların sınavın yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgisine göre Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca merkez adliyelere atanacaktır.)