Aralık ayı memur alımı ne zaman KPSS’li KPSS’siz Aralık 2018 memur personel alımı şartları nelerdir? 2018 Aralık ayı memur alımı son dakika haberleri araştırılıyor. Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday Aralık ayı KPSS şartlı veya KPSS şartsız memur alımı şartlarını araştırıyor. Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanan ilanlarda ise kamuya alınacak olan memur ve işçi alımı kadro sayıları ve kurumların isimleri haberimizde yer alıyor. İlgili ilana başvuru yapacak adaylar öncelikle belirtilen nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bahsi geçen nitelikleri taşıyan Erkek veya Bayan her aday başvuru yapabilecektir. Buna göre adaylardan bazı genel şartlar ve pozisyonuna göre, KPSS, YDS; Yaş, Eğitim veya Askerlik gibi özel kriterler isteniyor. Bu şartları taşıyan binlerce memur personel adayının başvurusu alınacak ve adayların KPSS puan durumuna göre veya tecrübe durumuna göre Giriş sınavı yapılacaktır. İlgili Giriş sınavı yazılı ve/ veya sözlü olarak yapılacak olup adayların bu sınavda aldıkları başarı puanı kadroya alınmalarını garantileyecektir. İlgili Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ise sonradan kurum tarafından duyurulacaktır. İşte Aralık ayı memur alımı en son haberleri ve son dakika gelişmeleri star.com.tr’de…

HANGİ KURUMLARA NE KADAR PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanan ilanlarda ise kamuya alınacak olan memur ve işçi alımı kadro sayıları ve kurumların isimleri şu şekilde;

Şırnak Üniversitesi 1 İç Denetçi Alımı Yapacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 45 İl Göç Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Giriş (Sözlü) Sınavı İle 15 AB Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Deliilyas Belediye Başkanlığı 1 Memur Alımı Yapacak

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 461 Memur Alımı Yapacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı 170 Memur Alımı Yapacak

Trabzon İçmesuyu Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 51 Memur Alımı Yapacak

Arnavutköy Belediye Başkanlığı 40 Memur Alımı Yapacak

Bağcılar Belediye Başkanlığı 40 Memur Alımı Yapacak

İznik Belediye Başkanlığı 1 Memur Alımı Yapacak

Çekmeköy Belediye Başkanlığı 15 Memur Alımı Yapacak

Türkiye Vagon Sanayii A..Ş. Genel Müdürlüğü 43 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Dicle Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Pamukkale Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Mucur Belediye Başkanlığı 2 Geçici İşçi Alımı Yapacak

Rize Belediye Başkanlığı 2 Adet Engelli Memur Alımı Yapacak

BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu, kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanları genel şartları kadrolara göre farklılık gösteriyor.

Bu kapsamda yayımlanan ilanları alt kısımda vereceğimiz bağlantı adresi üzerinden inceleyebilir ve detaylara bakabilirsiniz.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlgili ilana başvuru yapacak adaylar öncelikle belirtilen nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bahsi geçen nitelikleri taşıyan Erkek veya Bayan her aday başvuru yapabilecektir. Buna göre adaylardan bazı genel şartlar ve pozisyonuna göre, KPSS, YDS; Yaş, Eğitim veya Askerlik gibi özel kriterler isteniyor.

Bu şartları taşıyan binlerce memur personel adayının başvurusu alınacak ve adayların KPSS puan durumuna göre veya tecrübe durumuna göre Giriş sınavı yapılacaktır. İlgili Giriş sınavı yazılı ve/ veya sözlü olarak yapılacak olup adayların bu sınavda aldıkları başarı puanı kadroya alınmalarını garantileyecektir. İlgili Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ise sonradan kurum tarafından duyurulacaktır.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR:

Aralık ayı kamuya memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylardan bazı genel ş şartlar aranıyor. Buna göre adayların taşıması gereken nitelikler, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesine göre Kam haklarından mahrum bulunmamak, T.C. vatandaşı olmak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı ve bulaşıcı hastalığı gibi sağlık sorunları olmamak, Daha Önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlı aylığı almıyor olmak gibi genel kriterler isteniyor.

Özel olarak ise, Yaş şartı, Eğitim şartı, ve eğer aranıyorsa KPSS ve YDS şartları aranır. Bu bağlamda yaş şartı olarak 18 yaşını tamamlamış olmak, Memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak, Zabıta memurları için 30 yaşından büyük olmamak ve Askeri alımlar için 27 yaşından büyük olmamak gibi nitelikler aranmaktadır. Yaş hesaplamaları genellikle sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı itibari ile veya sınav tarihi itibari ile hesaplanmaktadır.

Eğitim olarak ise, Alımlar en az ilköğretim ve en fazla lisans mezunları için geçerlidir. Buna göre, Lise mezunları için Lise veya Dengi okul mezunu olmak, Ön Lisans mezunları için 2 yıllık eğitim veren yükseköğretim bölümlerinden ve lisans mezunları için 4 yıllık eğitim veren Üniversitelerin ilgili fakültelerinden veya bunlara denkliği olan ve YÖK onaylı olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gereklidir.

KPSS'Lİ KPSS'SİZ ALIMLAR:

Kamuya alımlar genellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yapılıyorken ancak bazı alımlar için KPSS şartı aranmıyor. Genellikle askeri personel alımlarında, Bazı belediye ilanlarında, Sağlık Bakanlığı Başasistan alımlarında geçici işçi alımlarında, Diyanet İşleri Başkanlığı alımlarında, Devlet opera ve Bale genel müdürlüğü personel alımlarında KPSS şartı aranmamaktadır.

Ancak Devlet memuru olmak isteyen adaylar mutlaka kamu Personeli Seçme Sınavına girerek iyi bir puan almış olmaları gereklidir. Buna göre Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan olmak üzere, 60 70 veya 80 puan ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

HANGİ KURUMLAR ARALIKTA MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Kasım ayının bitmesi ile birlikte bir çok kamu kurumu ve kamu kuruluşu bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı pozisyonlarda alım yapıyorlar. Buna göre Aralıkta alım yapacak bazı kamu kurumları ise, Milli Savunma bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bazı Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeler, İçişleri Bakanlığı, Çeşitli Üniversiteler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet opera ve Balesi Genel Müdürlükleri, Göç İdaresi, İSKİ, Tapu ve Kadastro, Eti Maden İşletmeleri, gibi kurumlar alım yapacaklardır.