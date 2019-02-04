BİLSEM öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı? (2019 Şubat ayı öğretmen atama MEB takvimi nasıl?)

BİLSEM öğretmen atama 2019 yılı başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bilsem öğretmen Şubat ayı atama takvimine göre İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi 04- 08 Şubat tarihinde gerçekleşek. BİLSEM öğretmen atama başvuru ve başvuruya ait onay süreci 09-16 Ocak tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilmişti. İtirazlara ait sonuçların açıklanması 11 Şubat’ta duyuru yapılacak.

BİLSEM'e öğretmen atamaları için geri sayım devam ediyor. İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçları 28 Ocak 2019’da açıklanmıştı. Şimdi ise gözler sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların açıklanmasında.

Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu’nda göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 25 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecek.

ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu’nda göre, başvuru sonuçları 28 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 25 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecek.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

https://mebbis.meb.gov.tr/ sayfası üzerinden öğretmenler Kullanıcı adı veya TC kimlik no ve şifre girdikten sonra MEBBİS ekranına ulaşabiliyor. Ayrıca MEBBİS üzerinden e-devlet platformuna da giriş yapılabiliyor.

ATAMA TAKVİMİ

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 09 -16 Ocak 2019

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması 21-25 Ocak 2019

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması 28 Ocak 2019

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz 28 Ocak - 01 Şubat 2019

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi 04- 08 Şubat 2019

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması 11 Şubat 2019

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi 25 Şubat 2019

Randevu tarihlerinin ilan edilmesi 01 Mart 2019

Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması 11 Mart –16 Haziran 2019

Tercih yapmaya esas puanların açıklanması 18 Haziran 2019

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz 24 - 28 Haziran 2019

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi 01-05 Temmuz 2019

Atamalar için tercihlerin yapılması 15 – 19 Temmuz 2019 14 Atama sonuçlarının açıklanması 22 Temmuz 2019

Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması 23 Temmuz – 02 Ağustos 2019

DEĞERLENDİRME

1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 2) Değerlendirmede, başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

5) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

6) Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi, Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’ ndan elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.

7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.

BİLSEM NEDİR?



Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.



Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.



Öğrenci seçme aşaması 3 adımdan oluşmaktadır:



Sınıf öğretmenlerinin gözlem formlarını doldurması (03 Aralık – 14 Aralık 2018)

BU YIL KAYIT ÜCRETİ YOK: 2017-2018 yılında aday gösterilen öğrenciler için velilerin grup taramasına giriş ücreti (50 TL) yatırması gerekiyordu. Bu yıl, sınava kayıt ücreti alınmayacak.

Grup tarama uygulaması (19.01.2019 – 24.03.2019)

Bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi (22.04.2019 – 12.07.2019)



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BİLSEM SINAVI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Bilsem Sınavı Nedir?



Sınıf öğretmenleri tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almaya aday gösterilen yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı sınavlardır.



Bilsem Başvurusu Nasıl Yapılır?



Öncelikle, Bilsem sınavlarına bireysel başvuru yapılamadığını belirtmeliyiz. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir.



“Bilsem başvurusu nasıl yapılır, sınava hangi öğrenciler girebilir” diyen aileler için yazının devamında bu soruları yanıtladık. Sınıf öğretmenlerinin hangi öğrencileri ve ne şekilde aday gösterdiğini aşağıda inceleyebilirsiniz.



2018 – 2019 Eğitim döneminde Bilim ve Sanat Merkezleri’ne 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencileri kabul edilmektedir.



HATIRLATMA: Bu yıl, 4.sınıf öğrencileri aday gösterilmeyecek!

MEBBİS nedir?



Mebbis kelimesinin anlamı; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri demektir. MEB tarafından öğretmenlere özel olarak oluşturulan bu sistem, bu sene içerisinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sistem içerisinde öğretmenlerin işlerini kolaylaştıracak ve bununla birlikte öğretmenlerin kullanımını zorunlu kılan servisler bulunmaktadır.



Şifre Hatırlatma İşlemleri



Sayın Mebbis Kullanıcısı,

Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.



Yeni şifrenizi belirlerken son üç şifrenizden farklı bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.

Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.



ŞİFRE HATIRLATMA İÇİN TIKLA



MEBBİS Kullanıcısı:



Giriş sayfasında hali hazırda kullandıkları MEBBİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. MEBBİS Kullanıcıları direkt modül içerisinden de yardım masasına ulaşabilirler. Bunun için MEBBİS içerisinde iken, ilgili modülün araç çubuğunda yer alan “Yardım Masası" simgesine tıklayarak direkt sisteme giriş yapabilir, ilgili modül kodu ve ekran kodu yardım masasına aktarılır.



MEBBİS Kullanıcısı İçin Talep Oluşturma:



Sisteme giriş yapan kullanıcı en soldaki “ANA MENÜ" bölümünden “Sorun Bildir" bağlantısını seçer. 2. Açılan bölümde sol taraftan ilgili birimin altından modül/sistem seçilir. Bu alan zorunludur. 3. Taleple ilgili açıklamalar kısa ve net bir şekilde girilir. (2000 karakter sınırı vardır.) Bu alan zorunludur. 4. İletişim bilgileri alanından “Ekle" düğmesinden iletişim bilgileri eklenir. İletişim bilgilerinden e-posta adresini girmek zorunludur. İletişim bilgileri sistemi ilk kullanımda eklenir, diğer kullanımlarda var olan iletişim bilgileri sistem tarafından otomatik olarak yüklenir. 5. Talep ile ilgili dosya(lar) eklenmek istenirse “TALEP İLE İLGİLİ DOSYALAR" alanından “Dosya Seç" düğmesi kullanılarak dosya seçildikten sonra “Ekle" düğmesine basılır. Dosya yükleme işlemi başarılı ise listeye eklenir. Birden fazla dosya yüklemek mümkündür. Her dosya için bu işlem tekrarlanmalıdır. Eklenebilecek dosya türleri “docx,doc,ppt,bmp,png,xls,pdf,txt,jpeg,jpg,pps,rar,zip" olup, azami dosya boyutu her dosya için 5 MB(megabayt) tır. En fazla yüklenebilecek dosya sayısı 10 dur. 6. “Gönder" düğmesine tıklanarak talep ilgili birime gönderilir.



MEBBİS içinde bulunan modülleri:



-Devlet Kurumlari Modülü



-e-Yatırım İşlemleri



-Meis Modülü



-Meis Sorgu Modülü



-e-Alacak Modülü



-e-Burs Modülü



-Evrak Modülü



-Tefbis



-Kitap Seçim Modülü



-Döner Sermaye Modülü



-EgiTek Sınav Modülü



-Sosyal Tesis Modülü



-e-Mezun



-İlköğretim Kurum Standartları Modülü



-Özel MTSK Modülü



-Özel Öğretim Kurumları Modülü



-Özürlü Birey Modülü



-RAM Modulu



-TKB Modülü



-Performans Yönetim Sistemi



-MEB İnternete Erişim Modülü



-Öğretmenevi Faaliyet Modülü



-Faaliyet Modülü



-Yönetici Modülü



-Okul Gelişim Programı Modülü



-Mal,Hizmet ve Yapım Harcamaları



MEBBİS Hizmetleri:



-e-Okul



-e-Akademi



-Halk Eğitim



-Açık Öğretim Kurumları



-e-Yurt



-e-Taşınır



Mebbis öğretmen giriş ekranı için haberimize bakabilirsiniz. MEBBİS nedir? sorusunun yanıtını ayrıntılı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında öğretmenler için geliştirilen bu sistemden başvuru ya da kayıt gibi bir çok işlem yapılabiliyor. Öğretmenler Mebbis girişi yapmak için aşağıda verdiğimiz mebbis.meb.gov.tr adresini kullanabilirler. İşte detaylı bilgiler.