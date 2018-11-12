Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman 2019 Diyanet personel alımı şartları nelerdir? Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişi Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 6100 memur personel alımı kadrolar ve sayılarına bakmaya başladı. Heyecanla beklenen Diyanet İşleri Başkanlığı memur alımı son dakika gelişmelerini haberimizde topladık. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 2019 yılı içerisinde 6 bin 100 personel alımı yapacağı ifade edilmişti. Peki alımlar ne zaman yapılacak? Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından sadece kadro detayları açıklandı. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından açıklanan detaylarda alımların 2019 yılı içerisinde hangi ay da yapılacağı belirtilmedi. İşte merak edilen Diyanet personel alımı detayları star.com.tr'de...

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılında personel alımı yapacağını duyurdu. 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı | Diyanet 2019'da 6 bin 100 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019'da 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alacak. Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta gelecek yıla ilişkin hedeflere de yer verildi. İşte, alım yapılacak kadrolara dair bilgi...

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da kadrolu 50 Kur'an kursu öğreticisi, 100 imam-hatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek. Kurum ayrıca bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyımı da sözleşmeli alacak. Böylece kurum toplamda 6 bin 100 personeli istihdam etmiş olacak.

Diyanette boş olan kadrolar için yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan personelin atama işlemleri de gerçekleştirilecek. Kadroların etkin ve verimli kullanılabilmesi için norm kadro yönergesi çıkarılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlara dini ve kültürel hizmetlerin düzenli, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ülkelerde müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlük kurulmasıyla ilgili işlemleri de yürütecek.

KADRO DAĞILIMI

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından açıklanan kadro detayları şu şekilde;

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınacak 6 bin 100 personelin 200'ü kadrolu memur olurken 5 bin 900'ü de sözleşmeli personel olacağı açıklandı.

- 50 Kur'an kursu öğreticisi alımı yapacak.

- 100 imam-hatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek

- Bin 500 Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacak.

4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyım alımı yapılacak.

ALIMLAR 2019 YILININ HANGİ AYINDA YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından sadece kadro detayları açıklandı.

Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından açıklanan detaylarda alımların 2019 yılı içerisinde hangi ay da yapılacağı belirtilmedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevleri şu şekildedir:

*Dini sorunların çözümünde görev alır.

*Dini soruların cevaplandırılmasını sağlar.

*Dini konularda halkın aydınlatılmasını sağlar.

*Halkın dini ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.

*Din kurumlarını yönetir ve yönlendirir.

*Eğitimde içerik hazırlar ve geliştirir.

*Din merkezlerine memurlar atar.

*Dini günlerin ve namaz saatlerinin duyurulmasında görev alır.

*Ramazan etkinliklerinin ve kurban etkinliklerinin yapılmasında görev alır.

*Cami ve kursların açılışlarına izin verir ve destekler.

*Ulusal, yerel ve uluslararası dini yayınların yapımında izin verir ve destekler.

*Cuma namazlarında hutbelerin içeriklerini düzenler.

*Din görevlilerin istihdam edilmesini ve memuriyetlerini düzenler.

*Hac ve umre organizasyonları yapar.

*Basın – yayın işlerini yürütür.

*İnsani yardım amacıyla organizasyonlar yapar.

*Eğitim, sağlık, güvenlik, barınma ihtiyaçlarını karşılar.