Ekim ayı memur alımı 2018 KPSS’li KPSS’siz kamu memur personel alımı şartları nelerdir? Vatandaşlar 2018 Ekim ayı memur alımı başvuru şartlarını araştırıyor. Binlerce kamu personeli olmak isteyenlere müjde! Kimler Ekim ayı ilanlarına başvurabilir? KPSS’li memur alımı, KPSS’siz memur alımı şartları nelerdir? Yukarıda da bilgisini verdiğimiz üzere bazı kamu kurumları Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı olmadan alım yapıyorlar. Söz konusu kurumları sıralayacak olursak; Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı, Milli Savunma Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Tercüaman Alım İlanında, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk alımlarında, Çeşitli banka ilanlarında ve bazı belediye ilanlarından KPSS şartı olmadan alım yapılamaktadır. Kamu kurumları memur adayı alırken adaylardan KPSS şartı arıyor. Ancak bir çok kurum Düşük KPSS puanı ile yapmaktadır. Buna göre KPSS En az 55 puan ile ve en yüksek 85 puan ile alım yapılıyor. KPSS geçerlilik süreleri ise, Lise veya Ön Lisans meuznları için 2016 yılı KPSS aranırken Lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmaktadır. Buna göre Lise mezunu olanlar için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan alınmış olması gerekmektedir. İşte Ekim ayı 2018 memur personel alımları detayları star.com.tr’de…

2018 EKİM AYI MEMUR ALIMI NASIL YAPILACAK?

Ülkemizde bulunan bir çok kamu kurumu veya kamu kuruluşu bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyon ve niteliklerde memur personel alımı yapacağını ilan ettiler. Buna göre ilgili ilanlar Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve kurumların resmi internet siteleri üzerinde yayımlandılar. Buna göre kamuya toplamda 12 bin 720 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak. İşin Olsa ekibi olarak alım yapılacak tüm ilanları tek bir sayfada topladık ve sizlere sunuyoruz.

Eylül ayının bitmesi ile birlikte bir çok kamu kurumu yeni ilanlar yayımladı ve bu ilanlar için başvurular Ekim ayı içerisinde yapılacak. Buna göre ekim ayında alımı yapılacak adaylardan bazı nitelikler aranmakta ve adayların bu nitelikleri doğrultusunda başvuruları alınacak. Bu yönde adaylardan KPSS, eğitim gibi nitelikler aranacak ve bu yönde adaylara Giriş Sınavı yapılacak. Yapılacak olan sınav sonucunda adayların başarı durumuna göre kadroya alınacaklardır.

EKİM AYI İÇİN 12 BİN 720 MEMUR PERSONEL İLANI:

Yayımlanan ilanlara göre kamuya 12 bin 720 kişilik boş kadro ile alım yapılacak. Buna göre kamuya ekim ayı için, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Farklı Belediyeler, Farklı üniversiteler. Kamu Denetçiliği kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Dış İşleri Bakanlığı, Farklı bankalar, Hakim ve Savcılar Kurulu ve SUEN gibi farklı kurumlar alım gerçekleştirecek.

Söz konusu bu kamu kurumları ve kamu kuruluşları bünyelerine, Polis, uzman erbaş, sözleşmeli er, Zabıta Memuru, Banka Personeli, Sekreter, Büro Personeli, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Tekniker, Mühendis, Tercüman ve memur gibi bir çok farklı kadro için alım yapacaklar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuru yapacak olan adaylar mutlaka belirtilen başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir. Buna göre adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler aranacak. Belirtilen tüm nitelikleri taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.Ayrıca söz konusu ilanlara hem erkek hemde kadın adaylar başvuru yapabilecekler.

ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki belirtilen niteliklere göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ve bunu sağlık raporu ile belgelemek,Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi nitelikler aranacaktır.

EKİM AYI MEMUR PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR;

Bu alım tablosunda alım yapacak kuruma, alım sayısına, kpss şartı olup olmadığına, son başvuru tarihine ve ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İşte Ekim ayı kamuya memur personel alımı yapan kurumlar;

ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

Adaylardan özel olarak bazı nitelikler aranmaktadır. Adaylar bu nitelikler doğrultusunda hem genel hemde öze nitelikleri aramak zorundadırlar. Adaylardan özel olarak, KPSS, Eğitim, Yaş gibi özel şartlar aranır. Buna göre 2016, 2017 veya 2018 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan Türünden en az 55, 60, veya 70 puan almış olmak şartı aranacak. Yaş olarak ise devlet memuru alımlarında 35 yaşından büyük olmamak, Askeri alımlarda 25 veya 25 den büyük olmamak ve Polis alımlarında ise 30 yaşından büyük olmamak şartı aranacaktır.Eğitim olarak ise en az lise mezunu olmak veya Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak şartları aranacaktır.

Ayrıca bazı kamu kurumları adaylardan KPSS şartı aramıyor ve bu yönde Kamu Personeli Seçme sınavına girmemiş olan adaylar için umut ışığı oluyor. İlgili ilanlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURULAR:

Başvuru yapacak adaylar başvurularını kurumun belirttiği tarih aralığında gerçekleştirmeleri gerekmetedir. Başvurular, Şahsen, Online veya e-posta yolu ile yapılabilir. Ancak adaylar başvurularını mutlaka belirtilen tarih aralığında gerçekleştirmeleri gerekmektedir.