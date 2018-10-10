İŞKUR alımları 2018 İŞKUR lise mezunu büro memuru personel alımı başvuru şartları nelerdir? Milyonlarca İŞKUR iş alımını takip eden vatandaş memur alımı şartlarını araştırıyor. İŞKUR tarafından farklı kurumlarda istihdam edilmek üzere çok sayıda büro memuru alımı yapıyor. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanlarına başvuru yapmak için haberimizden ayrıntılara erişebilirsiniz.. Ardından açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ‘’Meslek’’ yazan bölüme ‘’büro memuru’’ yazarak size uygun ilanlara başvuru yapabilirsiniz. İşkur, genel amacı işsizliği engellemek olan iş-kur işe alım sürecinde de etkili rol oynar. İş bulamayan ve personel açığı olan üyelerinin taleplerine karşılık verir. İş-kur istihdamın yaygınlaştırılması, iyileştirilmesi ve korunması amacı ile görev yapan ve en temel amacı işsizliği önlemek olan bir kuruluştur.İş ve İşçi bulma kurumunun 4 Ekim 2000 yılında kapatılması ile İş-Kur kurulmuştur. Son zamanlarda pek çok personel bulma ve yerleştirmede etkin rol alan iş-kur binlerce kişiye iş olanağı sunuyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

- En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Güler yüzlü olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanlarına başvuru yapmak için BURAYA tıklayınız. Ardından açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ‘’Meslek’’ yazan bölüme ‘’büro memuru’’ yazarak size uygun ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

72 BİN 341 KİŞİLİK İŞKUR PERSONEL ALIMI DETAYLARI

İŞKUR’un resmi sitesi yer alan en güncel ilanlara göre 72 binden fazla personel alımı yapılmaktadır. İlanlara başvurular Türkiye’nin her yerinden yapılabilecek olup başvuru ekranında detayları yer almaktadır. Bu ilanların arasında en çok rağbet gören meslek grupları şu şekilde:

- Beden İşçisi (Genel) 18960 kişi,

- Temizlik Görevlisi 3317 kişi,

- Garson (Servis Elemanı) 3266 kişi,

- Satış Danışmanı / Uzmanı 2876 kişi,

- Makineci (Dikiş) 2112 kişi,

- Güvenlik Görevlisi 1590 kişi,

- Reyon Görevlisi 1309 kişi,

- Kasiyer 1290 kişi,

- Konfeksiyon İşçisi 1109 kişi,

- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077 kişi,

- Büro Memuru (Genel) 939 kişi,

- Aşçı Yardımcısı 807 kişi,

- Ön Muhasebeci 738 kişi,

- Aşçı 691 kişi,

- Bulaşıkçı (Stevard) 637 kişi,

- Şoför-Yük Taşıma 632 kişi,

- Ambar/Depo Görevlisi 603 kişi,

- Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 563 kişi,

- Forklift Operatörü 518 kişi,

- Proses İşçisi 517 kişi,

- Ayakçı (Tekstil) 478 kişi,

- Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 435 kişi,

- Dokuma Konfeksiyon Makineci 411 kişi,

- Beden İşçisi (Temizlik) 408 kişi,

- Paketleme işçisi 407 kişi,

- Ütücü 360 kişi,

- Kalite Kontrolcü 348 kişi,

- Motosikletli Kurye 343 kişi,

- Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 341 kişi,

- Elektrikçi (Genel) 338 kişi,

- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 333 kişi,

- Kurye 316 kişi,

- Perakende Satış Elemanı (Gıda) 308 kişi,

- Depo Sevkiyat Sorumlusu 306 kişi,

- Beden İşçisi (İnşaat) 304 kişi,

- Pazarlamacı 304 kişi,

- Servis Komisi 289 kişi,

- Sekreter 279 kişi,

- CNC Torna Tezgahı Operatörü 265 kişi,

- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 234 kişi,

- Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 226 kişi,

- Otopark Görevlisi/Vale 221 kişi

İşkur Nedir ?

İşkur, genel amacı işsizliği engellemek olan iş-kur işe alım sürecinde de etkili rol oynar. İş bulamayan ve personel açığı olan üyelerinin taleplerine karşılık verir. İş-kur istihdamın yaygınlaştırılması, iyileştirilmesi ve korunması amacı ile görev yapan ve en temel amacı işsizliği önlemek olan bir kuruluştur.İş ve İşçi bulma kurumunun 4 Ekim 2000 yılında kapatılması ile İş-Kur kurulmuştur. Son zamanlarda pek çok personel bulma ve yerleştirmede etkin rol alan iş-kur binlerce kişiye iş olanağı sundu.

İşkur Ne İşe Yarar?

Ülkemizin istihdam sürecinin oluşturulması, geliştirilmesi ve korunması, işsizliğin önlenmesi iş-kurun en önemli görev alanıdır. İşsizlik için ortaya çıkan sigorta süreci işlemlerini takip eder ve iş gücü piyasasında değerlendirme yaparak gerekli ortamlarda yayınlar.

İşkur’un Görevleri Nedir?

İşkur yeni istihdamlar oluşturmak için çeşitli meslek edindirme kursları yürütmektedir. Bazı kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğu anlaşmalar doğrultusunda personel yetiştirmek için kursiyerlere ve kurumlara çeşitli ayrıcalıklar tanır. Bu ayrıcalıklar; belli bir süre içerisinde yetiştirdikleri personellerin sigorta pirimini ve günlük olarak maaş ödemelerini karşılamaktadır. Meslek edindirme kursları ile belli bir mesleği olmayan kişilere belli bir ücret ödeyerek meslek sahibi yapmaktadır. İş başı eğitim programları ve meslek edindirme kursları ile işi olmayanlara iş mesleği olmayanı meslek sahibi edindirme amacı ile işsizlik sorununa çözüm getiriyor.

Bu iş bulma programlarının yanı sıra geçerli bir sebeple işinden ayrılanlara ya da yüz kızartıcı sebepler dışında işten çıkarılanlara kıdem ve maaşlarına göre değişkenlik gösteren aylarla maaş ödemeleri ile kişilerin iş bulana kadar zor durumda kalmalarını engellemek.

İş-kur uluslararası hizmet sunan kurumların aldıkları kararları takip ederek değerlendirerek kanun ve tüzük ile kendisine verilen görevleri üstlenmektedir.