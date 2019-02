İŞKUR GSB branş dağılımı 2019 personel alım iş ilanı (Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru işlemi ve şartları araştırılmaya başlandı. Spor Bakanı duyurusuna göre 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapılacak. GSB ile ilgili personel alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak sürekli işçi alımı duyurusunun 11 Şubat Pazartesi günü 00.00 itibarıyla bakanlığın web sitesinden yapılacağını bildirdi. İŞKUR GSB personel alımı başvuru işlemi ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından söz konusu personel alımının detayları merak konusu oldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek ve bakanlığın il/ilçe müdürlüklerinde görevlendirilecek personel alımı için açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak sürekli işçi alımı duyurusunun 11 Şubat Pazartesi günü 00.00 itibarıyla bakanlığın web sitesinden yapılacağını bildirdi.





İşe alınacak 278’i engelli, 146’sı eski hükümlü olmak üzere toplam 3 bin 243 sürekli işçinin meslek kolları şöyle:



"Temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs kaptanı (şoför), aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı (bina), güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson (servis elemanı), resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı), soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım / teknolojisi teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri, muhasebeci."



Engelli ve eski hükümlüler temizlik görevlisi olarak işe alınacak. Başvuru yapacakların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.



Çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ve muhasebeci olarak işe alınacaklara sözlü sınav yapılacak. Bunların dışında kalan meslek kollarında başvuranlar ise 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabii tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabii tutulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılacaktır.



SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR

ALIMI ESASLARI



I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI



A-Genel Şartlar

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

5) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.) ,

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

7) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,



B- Özel Şartlar

1- Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır.



a) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,



b) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,





c) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,



ç) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.



d) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından Mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.



Spor Uzmanlığı için EK-1 sayılı tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak



2) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;



a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,

b) EK-2 sayılı tabloda belirtilen spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.



Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin pozisyon unvanlarına göre il ve ilçe olarak dağılımı EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 sayılı tablolarda belirtilmiştir.



II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ



Başvurular 18.05.2018 tarihinden 04.06.2018 tarihi mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılabilecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet kapısı ile http://basvuru.gsb.gov.tr/ adresinden giriş yaparak, “Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde detaylı özgeçmiş bilgilerini de yazıp doldurarak



- Vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalı),

- Mezuniyet belgesini veya denklik belgesini

- Antrenör pozisyonu için en az 2. Kademe antrenörlük belgesini

- Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru süresi içerisinde alınmış doğrulama kare kodu bulunan güncel tarihli askerlik durum belgesini,

- Özel şartlar bölümünde istenen diğer belgelerini,



taratıp eklemek suretiyle elektronik ortamda yapacaktır.



Adaylar başvuru formunda mezun olduğu bölüme göre Antrenör veya Spor Uzmanı pozisyonlarından sadece bir pozisyona başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurdukları pozisyona göre sadece bir İl tercihinde bulunacak ve o İl için sıralamaya girmesi durumunda sözlü sınava çağırılacaklardır. Ayrıca Spor Eğitim Uzmanlığı için müracaat edecek adaylar sadece mezun oldukları bölümlere göre kendilerine ayrılan kontenjan çerçevesinde belirlenen illere başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan veya elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.



Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak Antrenör veya Spor Uzmanı pozisyon unvanı için başvuru yapanlar arasından, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel sayısının 5 (beş) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış tüm adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.



Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.



Sözlü sınava çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan herhangi birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.



Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde sınav yerleri ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.



III- SINAV İŞLEMLERİ



Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; spor kültürü ve spor mevzuatı, genel kültür, muhakeme gücü ve ifade yeteneği ile temsil kabiliyeti yönünden her biri 25 tam puan olan 4 kategori üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.



Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise puanı en yüksek adaydan itibaren sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Sınavda başarılı olan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.



Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların puanının eşit olması halinde, KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Ancak Spor Eğitim Uzmanı ile Spor Masörü asıl ve yedek listelerinin belirlenmesinde adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde; Spor Eğitim Uzmanı için yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olana, Spor Masörü içinse beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olana, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.



Sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler; (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.



Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.



Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın beyan ettiği e-posta adresine bildirilecektir.



C- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ



Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olanlardan;



I- İSTENİLECEK BELGELER

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Spor Genel Müdürlüğü tarafından istenilen belgelerle birlikte şahsen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Ancak belgelendirmeleri halinde geçerli mazereti bulunanların başvuruları birinci derece yakınları tarafından yapılabilecektir.



II- GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ VE İŞE BAŞLAMA



Başvuruda tercih ettiği ili kazanan adayların sözlü sınav başarı puanı sıralamasına göre açıklanan il merkezi veya ilçeleri tercih hakkı olacaktır. Görev yerini kabul etmeyen aday yerine yedek aday çağırılacaktır.



Asıl olarak sınavı kazananlardan tercih ettikleri görev yerinde çalışmayı kabul etmeyen, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen veya yapılan incelemede gerekli şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine yedek listeden başarı sıralamasına göre alım yapılacaktır.



Göreve başlamaya hak kazanan adayların listesi (www.gsb.gov.tr) ve (www.sgm.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.



Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adayların sözleşmeleri iptal edilecektir.



Belirlenen son göreve başlama tarihi itibariyle, doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.



D- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN



Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.



İlgililere duyurulur.



