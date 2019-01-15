İşkur Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı İşkur kura çekimi isim listesi yhgm.saglik.gov.tr

İşkur Sağlık Bakanlığı son dakika kura sonuçları açıklandı mı? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı İşkur kura çekimi isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden ne zaman erişime açılacak? Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız güvenlik personel alım kurası yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı nasıl izlenir? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilen detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız en az lise mezunu güvenlik personeli alımı için tüm adaylar çekilecek kura sonuçları bugün açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alım kura çekimleri 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlendi. İşkur Sağlık Bakanlığı kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının büyük bir kısmı İŞKUR'a bağlı olan https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. İşte İşkur Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile ilgili yapılan son dakika haberler...

Sağlık Bakanlığı'nın bir çok il ve ilçe için gerçekleştireceği KPSS şartsız en az lise mezunu güvenlik görevlisi alımı için başvuru yapan adaylar kura sonuçları için bekleyişe konuldu. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvurular sonucunda , kuraya girmeye hak kazanan şartları taşıyan adaylar 15 Ocak'ta kura heyecanı yaşayacak. Kura çekimi 15 Ocak'ta Ankara'da 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında yer alacak.Kura usulüne bağlı taleplerde, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecek. Bu hususta gelişmeler oldukça aktaracağız.

YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK! ADAYLARIN BAŞVURU SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP ETMESİ GEREKİYOR



İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.





Başvuru Şartları Nelerdi?



ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.



1. 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN’UN 14’ÜNCÜ MADDEDE BELİRTİLEN ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ OLMAK. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÜVENLİKLE İLGİLİ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEK OKULLARINDAN MEZUN OLANLARDAN GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ ŞARTI ARANMAZ.) 2. ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.



HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?



Karabük, Karaman , Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir , Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Adana, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bingöl , Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul , Kahramanmaraş, ve Trabzon Sosyalleştirme Bölgelerine güvenlik görevlisi alımı yapılacak.



Sağlık Bakanlığı'na 6 bin 409 personel alımı için başvuru işlemleri 31 Aralık'ta başlamış, 4 Ocak'ta başvuru işlemleri sona ermişti. Sağlık Bakanlığı kadrolu işçi alımı için başvuru işlemleri İŞKUR müdürlükleri ve internet sitesi üzerinden gerçekleşmişti.



Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekildeydi:



2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.





18 yaşını tamamlamış olmak.



36 yaşından gün almamış olmak.



Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).



Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.



Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.



Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde; a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Sağlık Bakanlığı yapacağı personel alımları ile kadrosunu 2019'da güçlendirmeye devam edecek. 2018'de binlerce personel istihdamı yapan Bakanlık, gelecek yıl da farklı branşlarda personel alımı yapacak. Aynı zamanda atama bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bunlar arasında ambulans şoförü, ATT, sekreter ve memur kadroları alıyor. Sağlık Bakanlığı 6 bin 500 memur alımı yapacak. Söz konusu alıma iişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, ambulans şoförü, ATT, sekreter ve memur kadrolarına 6 bin 500 memur alımı yapılacak.

BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi. Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak." dedi.





BAŞVURULAR NE ZAMAN?



Söz konusu personel alımının başvuru şartları ve tarihi hakkında henüz net bir açıklama yok. Konuya dair Sağlık Bakanlığı ya da başka bir kaynaktan gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GEÇMİŞ DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER VE KİMLER BAŞVURABİLİR?



1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.



b) 18 yaşını tamamlamış olmak.



c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.



d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;



a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.



b) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.