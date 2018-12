KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2018/2 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgula sonuc.osym.gov.tr

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018/2 ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ais.osym.gov.tr erişime açıldı mı? KPSS tercih sonuçlarına göre yerleştirmeler nasıl olacak? KPSS baraj puanı kaçtır? Hangi puanla nereye yerleştirildi? KPSS ortaöğretim önlisans tercih sonuçları nasıl öğrenilecek? soruların yanıtları tercih yapan memur adayları tarafından araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için ÖSYM tarafından alınan KPSS-2018/2 tercihleri 20 Aralık'ta son buldu. Gözler şimdi ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmenin ardından sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri 20 Aralık'a kadar alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılan tercihlerin ardından memur adaylarının heyecanlı bekleyişi başladı. Tercih sonuçlarına yönelik bilgi almak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin konuya dair açıklaması olup olmadığını merak ediyor. Sonuçların erişime açılması ile birlikte adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilecek. KPSS tercih sonuçları ÖSYM son dakika duyuruları ve detayları star.com.tr haber sitemizde.

KPSS tercih işlemleri 11 Aralık – 20 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamladılar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM sonuç sistemi üzerinden sorgulayacaklar. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için 2018/2 KPSS sınavına katılan ve sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini yapan adaylar KPSS tercih sonuçlarına göre yerleştirildikleri kurumları merak ediyor. ÖSYM ise bu hafta içerisinde 2018/2 KPSS tercih sonuçlarını açıklanması bekleniyor. 2018 KPSS tercih sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.





Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak geçmiş yıllardaki sonuç açıklama hızını baz alırsak, KPSS-2018/2 tercih sonuçlarının en geç 15 gün içinde erişime açılacağını söyleyebiliriz.

Sınav merkezi, atama başvurularına dair sonuç tarihlerini resmi web sitesinde açıklamıyor. Kurum sadece sınavlara dair sonuçların açıklanacağı tarihi takvim safyasında yayınlıyor. Bir önceki KPSS tercih başvuruları 5 Temmuz'da sona erdi, 13 Temmuz 2018 tarihinde sonuçlar açıklandı. 2018/2 KPSS tercih sonuçları, 28 Aralık 2018 tarihinde açıklanabilir.

Konuya dair ÖSYM'den açıklama ya da önemli bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

KPSS YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir.



Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir.



Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

Kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.



Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.



Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.



ATANAMAYAN ADAYLAR NE YAPACAK?



Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum / kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.

KPSS NEDİR, NE İŞE YARAR?



KPSS nedir, KPSS sınavına kimler katılabilir, KPSS A-B-C grubu kadroları hakkında bilgi, başvuru şartları, öğretmenlik sınavı ve çok daha fazlası bu yazımızda...



KPSS kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak personeli seçmek için devlet kontrolünde yapılan bir dizi sınavın genel ismidir. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) açılımından da bunu çok rahat görebilmekteyiz. Bu sınav, “Genel Yetenek”, “Genel Kültür”, “Yabancı Dil”, “Eğitim Bilimleri”, “Hukuk”, “İktisat”, “İşletme”, “Maliye”, “Muhasebe”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler”i, “Ekonometri”, “İstatistik”, “Kamu Yönetimi” ve “Uluslararası İlişkiler” gibi kendi içerisinde farklı sınavlardan oluşmaktadır. Başvuru yapacağınız alana göre hangi sınavlara gireceğiniz değişiklik göstermektedir. Ancak herkesin ortak olarak işaretlemek zorunda olduğu alan genel kültür ve genel yetenek bölümleridir.



KPSS ilk olarak 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında ÖSYM tarafından düzenlendi. Yapılan bu sınav sadece 657 sayılı devlet memurluğu kanunu alanında gerçekleşti. Daha sonra sınavın alanı genişletirilerek öğretmenlik, sözleşmeli personel ve kariyer meslekleri için 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) adı altında yapıldı. Daha sonra bu sınavın adı KPSS olarak 2002 yılında değiştirildi ve o tarihten günümüze aynı isim adı altında her sene yapılmaya devam ediyor.



KPSS A – B – C GRUBU KADROLAR



KPSS A grubu kadroları mesleğiniz ile ilgili tercihlerinizde çıkmaktadır. B ve C grupları ise meslek dışı yapacağınız kamu başvurularında sınıflandırılması ile ortaya çıkmıştır.



KPSS-A grubu kadro ne demektir?



KPSS-A grubu kadro lisans mezunlarından genel olarak iktisadi idari bilimler fakülteleri ve buna bağlı birimlerden mezun olan adayların katıldığı, sadece KPSS puanının kullanılmadığı, özel bir yarışma sınavının da yapıldığı puan türüne verilen addır. KPSS Alan sınavına giren adayların genel kültür, genel yetenek testinin yanında pazar günü oturumunda çözdükleri hukuk, maliye, iktisat, muhasebe, işletme gibi testlerden de çözmeleri gerekmektedir. KPSS-A Grubu Kadro müfettiş yardımcısı , uzman yardımcısı , kaymakam adaylığı gibi kadroları kapsamaktadır. Ancak bu kadrolara başvuru yapılabilmesi için aksi belirtilmedikçe yarışma sınavlarına katılınması zorunludur. A grubu kadrolarında yabancı dil sınavına girme zorunluğu da söz konusudur. Yabancı Dil Sınavı KPSS’den bağımsız olarak yılda iki kez gerçekleştirilmektedir.



B. KPSS-B ve KPSS-C grubu kadro ne demektir?



KPSS-B grubu kadro yanlızca genel kültür, genel yetenek çözen adayların KPSS P3 puanına göre atandıkları kadro ismidir. KPSS-B grubu kadroları lisans, önlisans ve lise düzeyinde farklı olarak gerçekleşir. Atamaları da buna bağlı olarak yapılmaktadır. 190 sayılı kanun hükmünde kararnameyle belirtilen, çeşitli bakanlıklara bağlı nüfus müdürlükleri, üniversiteler, bunlara bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde çalışmak üzere 657 sayılı yasaya bağlı çalışmak isteyen tüm bireylerin KPSS-B grubu kadrolarına yerleşmesi beklenir. Günlük yaşantımızda genelde düz kadro, düz memurluk olarak ifade edilen kadrolar KPSS-B grubu kadroları olarak ifade edilirler.



KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR



KPSS’ye



Ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)

Ön lisans (İki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açık öğretim) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)

Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) (KPSS/1 sınavına girmektedirler)



Yüksek lisans ve doktora diploması almış olanlar ise başvurularını lisans diploması aldıkları alandan yapmakta ve daha sonra tercihlerini bu alan üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.



KPSS NASIL YAPILMAKTADIR?



Sınav cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılmaktadır. Sabah oturumunda genel yetenek ve genel kültür sınavları toplam 120 soru ve 2 saat süre zarfında gerçekleştirilir. Öğle oturumunda ise eğitim bilimleri sınavı gerçekleştirilir. Yine 120 sorudan oluşan bu sınavın süresi 2.5 saattir.



KPSS öğretmenlik sınavı nedir?



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında sözleşmeli ve kadrolu ayırt etmeksizin girmesi gereken sınav türüdür. Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen-edebiyat fakülteleri mezunları KPSS öğretmenlik sınavına girerler. Bu sınavda genel kültür ve genel yetenek sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan pedagojik formasyon sınavı da gerçekleştirilir.