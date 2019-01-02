KPSS'li KPSS'siz memur alımları 2019 Ocak ayı KPSS şartsız memur alımları başvuru işlemi ve şartları

KPSS'li KPSS'siz memur alımları 2019 Ocak ayı başvuruları ne zaman yapılacak? Ocak ayı memur alım ilanları neler? Hangi kadrolara kaç kişi alınacak? KPSS şartsız memur alımları başvuru işlemi nasıl yapılır? Ocak ayı memur alımları başvuru şartları neler? Hangi devlet kurumunda kaç personel alımı yapılacak? Memur maaaşları 2019'da kim ne kadar olacak? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. 2019 yılı ocak ayı içerisinde bir çok kamu kurumu ve kuruluşu yine memur alımlarına devam edecek. Kamu sektöründe çalışmak isteyen vatandaşlar KPSS'li yada KPSS'siz memur alımlarını yakından takip ediyor. Devlet kurumları belediyeler ve üniversiteler başta olmak üzere memur alımlarına başladı. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği kadrolar yer verilirken diğer yandan lisan ve onlisans alanlarında da başvuru yapılabilecek. Ocak ayı memur alımları başvuru tarihleri ve yeni duyurular ile ilgili son dakika haberler, yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde olacak.

Ülkemizde iş arayışı içerisinde bulunan binlerce memur personel adayı 2019 yılında hayallerine kavuşabilecek ve 2019 yılı için bazı memur alımı ilanları yayımandı ve en az ilköğretim mezunu alım yapılacak olup bazı pozisyonlar için KPSS aranıyorken bazıları için ise KPSS şartı aranmayacak.

Birçok kamu kurumu ve kamu kuruluşu tarafından yayımlanmış olan ilanlara göre farklı pozisyonlarda ve niteliklerde alım yapılacak. 2018 yılının bitmesi ile birlikte binlerce aday 2019 da yayımlanancak ilanlara bakmaya başladılar bile. Son zamanlarda oldukça memur alımı ilanı yayımandı ve adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda başvurularını yapabilecekler.

Memur olabilmek için adaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.

Memur arayan kurumlar

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı- 7 personel alacak/ Son başvuru tarihi 5 Ocak 2018

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu- 9 personel alacak/ Son başvuru tarihi 8 Ocak 2018

Dışişleri Bakanlığı- 10 personel alacak/ Son başvuru tarihi 12 Ocak 2018

2019 YILINDA ALIM YAPACAK KURUMLAR:



2019 yılında hem bakanlıklar tarafından hemde bakanar tarafından yapılmış olan duyurulara göre yaklaşık 100 bin civarında memur alımı yapılması bekleniyor. Bun göre bir çok pozisyonda alım yapılacak. Başlıca pozisyonlar ise, Mühendis, Memur, Zabıta memuru, Sözlşemeli Personel, Kamu Personeli, Hemşirei Sağlık personeli gibi pozisyonlarda alım yapılacak. Alım yapacak bakanlıklar ise, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Farklı beledyeler, Farklı üniversiteler, YCDD, TBMM, Farklı başkanlıklar ve kamu kurumları alım yapacak.



ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NEDİR?



2019 Ocak ayı memur personel alımı ilanı ile adaylar belkide hayallerindeki pozisyona kavuşabilecekler. Adayların bu memur olma yolunda ilerlemeleri için, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi genel şartlar aranır.



Özel olarak ise, Memur kadroları için Giiş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı itibari ile henüz 35 yaşını doldurmamış olmak, Zabıta memuru pozisyonu için 30 yaşını doldurmamış olmak, Alm yapılacak pozisyona göre, En Az ilköğretim mezunu, Lise Mezunu, Ön Lisans mezunu ve Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun dışında bazıkadrolar için KPSS şartı aranıyor.

KPSS'Lİ KPSS'SİZ ALIMLAR:



Yukarıda da bahsini geçirdiğimiz üzere bazı kurumlar adaylardan KPSS şartı arıyorken bazı kurumlar ise KPSS yerine YDS veya Deneyim şartı aramaktadır. KPSS şartı aranan ilanlar için, Lise Mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisan mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan almış olmaları gerekmektedir.



BAŞVURULAR:



Ocak ayı memur alımı ve peronel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanlarda belirtilen başvuru tarihlerine göre mutlaka yapmaları gereklidir. Başvuru lar kurumlar tarafından belirtilen şekilde yani, Elektronik ortamda, Şahsen veya posta yolu ile yapılmaktadır.

GENEL ŞARTLAR NELER?



Yayımlanan ilanlarda adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartlara haiz olmaları gerekiyor.



Ayrıca erkek adayların askerlik şartlarını yapmış olmaları gerekirken tecilli, muaf veya yedek sınıfına geçmiş olmaları talep ediliyor.



Affa uğrayan, yüz kızartıcı veya para cezasına çarptırılmış herhangi bir cezaları olmayan adayların başvuru yapması gerekiyor.



Diğer yandan pek çok başvuru tarihi ve başvuru şartı kadrolara göre değişmektedir.



BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?



Yayımlanan ilanlar Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yer almaktadır.



Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

OCAK AYI MEMUR ALIMI İLANLARI - 2019

Kamu Personeli



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI



5 HUKUK MÜŞAVİRİ ALACAK



GENELKURMAY BAŞKANLIĞI



10 SİLAHLI KUVVETLER UZMAN YARDIMCISI ALACAK



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI



20 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCISI ALACAK



TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



35 İSTİHDAM UZMAN YARDIMCISI ALACAK



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI



25 UZMAN YARDIMCISI ALACAK



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI



50 MESLEK MEMURU ALACAK



TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI



9 TİKA UZMAN YARDIMCISI ALACAK



TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU



13 İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCISI ALACAK



ADALET BAKANLIĞI



7 STAJYER KONTROLÖR ALACAK



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI



10 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI ALACAK



TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU



10 SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAK



RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI



1 BANDOCU ALACAK



RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI



60 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI



5 DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK



ADALET BAKANLIĞI



35 MEMUR ALACAK



ADALET BAKANLIĞI



35 PERSONEL ALACAK



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI



165 MEMUR ALACAK



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



46 MÜHENDİS ALACAK



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



20 ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALACAK



JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ



1 MEMUR ALACAK



ULUDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2 MEMUR ALACAK



ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI



1 ANTRENÖR ALACAK



KAÇKAR İTFAİYE,MEZBAHANE VE KATI ATIK BİRLİĞİ



3 MEMUR ALACAK



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI



5 PERSONEL ALACAK



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



46 MÜHENDİS ALACAK



DÜZCE ÜNİVERSİTESİ



4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ



15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



EGE ÜNİVERSİTESİ



147 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI



9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



25 UZMAN YARDIMCISI ALACAK



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ



100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ



62 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI



34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI



1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ



96 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



SAĞLIK BAKANLIĞI



6409 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK



BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



186 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK



T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



356 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK



ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)



MAM 1 PERSONEL ALACAK



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)



MAM 1 ARAŞTIRMACI ALACAK



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)



MAM 8 PERSONEL ALACAK



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)



BİLGEM 2 PERSONEL ALACAK



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)



BİLGEM 3 PERSONEL ALACAK



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)



SAGE 7 PERSONEL ALACAK



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)



KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ 42 PERSONEL ALACAK



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)



SİBER GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ



43 PERSONEL ALACAK



ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



198 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK



DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



353 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK