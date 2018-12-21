Memur alımı 2018 2019 KPSS (50, 55, 60 ve 65) düşük puanla memur alımı şartları nelerdir

Memur alımı 2018 2019 KPSS memur alımı (50, 55, 60 ve 65) personel memur alımı şartları nelerdir? Binlerce kamuda çalışmak isteyen adaya müjde! Kamu KPSS memur alımı şartları nelerdir? Düşük KPSS puanı ile alım yapan kurum ve kuruluşlar neler? Kimler KPSS memur alımına başvurabilir? Devlet kadrosunda çalışmak isteyenler düşük KPSS puanı ile alım yapan kurumları araştırmaya başladı. Memur Personel alımları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilanlara göre kamuya Düşük KPSS puanı yani 50, 55 veya 60, 65 KPSS puanı ile memur ve personel alımları yapılacak. Bu yönde farklı kurumlar yer alıyor ve detayları haberimizden inceleyebilirsiniz. Düşük KPSS puanı ile alım yapan birçok kamu kurumu adaylara Mülakat yani Giriş sınavı yapmaktadır. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından almış oldukları puan durumuna göre yapılacak sıralama ile adayların giriş sınavı katılıp katılmayacakları belirtilecektir. Buna göre sıralama ek yüksek puandan başlamak sureti ile en düşük puana kadar kadro sayısının belirli kat sayısı kadar sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılacak sınav sonucuna göre ise adaylara sözlü sınav veya mülakat yapılır veya sınav sonucuna göre direk kadro işlemleri gerçekleştirilir. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

GİRİŞ SINAVI YAPILACAK!

Düşük KPSS puanı ile alım yapan birçok kamu kurumu adaylara Mülakat yani Giriş sınavı yapmaktadır. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından almış oldukları puan durumuna göre yapılacak sıralama ile adayların giriş sınavı katılıp katılmayacakları belirtilecektir. Buna göre sıralama ek yüksek puandan başlamak sureti ile en düşük puana kadar kadro sayısının belirli kat sayısı kadar sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılacak sınav sonucuna göre ise adaylara sözlü sınav veya mülakat yapılır veya sınav sonucuna göre direk kadro işlemleri gerçekleştirilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlgili kamu kurumlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar öncelikle belirtilen şartları taşımak zorundadırlar. Buna göre adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler aranır. Buna göre adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile bağlantısı olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

Yukarıdaki niteliklere ek olarak adayların pozisyonuna göre, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden puan almış olmak, Daha önce çalışılan Kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve alım yapılacak pozisyona göre belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

DÜŞÜK KPSS PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR VE KPSS PUANLARI:

Haberimizde sizlere bahsettiğimiz gibi bazı kamu kurumları düşük KPSS puanı ile memur alımı yapıyor. Buna göre, Mili Savunma bakanlığı KPSS 60 Puan İle 523 Personel, Güneykaya Belediyesi KPSS 60 Puan İle 1 Memur, Tarım Kredi ve Kooperatifleri KPSS 60 Puan ile 45 Memur Personel, Jandarma Genel Komutanlığı KPSS 50 puan ile 37, Eleşkirt Belediyesi KPSS 55 puan ile 1 kişi, Uludere Belediyesi KPSS 60 puan ile 1 Perosnel, Rize Belediyesi KPSS 60 puan ile 1 Kamu Personeli ve Savunma Sanayii Başkanlığı KPSS en az 65 puan ile 34 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ALIM KADROSU VE BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığı ( MSB ) yayımlamış olduğu ilana göre toplamda 523 kişi alacak. Bu yönde 2018 yılı Szöelşmeli Personel Alımı kılavuzuna göre MSB, Ankara, İstanbul, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Afyonkarahisar, Çanakkale Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Konya, Isparta, Van, Sivas ve Adana illerinde toplamda 523 kişilik kadro ile sözleşmeli olarak çalışacak Mühendis alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Şartları:

Milli Savunma Bakanlığı adaylardan aradığı niteliklere göre, bazı özel ve bazı genel nitelikler arayacak. Buna göre adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmeleri gerekmektedir.

Adaylardan genel olarak bazı nitelikler arandığı gibi özel olarak ise, 35 yaşını doldurmamış olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık durumu olmamak ve bunu rapor ile belgelemek, 2018 yılınca ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans mezunu seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 60 puan lamış olmak, Adayların pozisyonuna göre, belirtilen Tercihen İş Güvenliği Sertifikası istenen unvanlara başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi mülakat aşamasında olacak olup sertifikaya sahip olma adaya başvuruda öncelik hakkı vermeyecektir.

BAŞVURULAR:

İlgili kamu kurumlarına başvurular elektronik ortamda veya şahsen yapılıyor. İlanların detaylarından başvuru tarihlerine ulaşarak başvurularını başvuru tarihleri içerisinde gerçekleştirmeniz gereklidir. İşin Olsa ekibi olarak sizler için aşağıda bir tablo hazırladık ve bu tablo yardımı ile ilgili kurumlara ulaşarak detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Tablo içeriğinde ise, Alım Yapan Kurum, KPSS puan Durumu, Alınacak Personel Sayısı, Son Başvuru Tarihi ve İlanların detayları yer almaktadır.

ADAYLARDAN GENEL OLARAK ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Devlet Kurumları düşük kpss puanı ile alım yaparken adaylardan, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Belirtilen yaş aralığında olmak, ÖSYM tarafındna yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 50 puan almış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasındna olumlu sonuç alabilmek ve Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranacaktır.