POMEM polis alımı 2019 ilanı yayınlandı mı? (24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?)

POMEM'lerde eğitim alarak polislik mesleğine adım atmak isteyen binlerce polis adayı 24. Dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) polis ihtiyacının karşılanması için kurulan Polis Akademisi'ne bağlı 4 aylık eğitimin verildiği Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) 24. dönem başvurularının ne zaman başlayacağı, polis olma hayali kuran gençler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İşte konuya ilişkin yapılan son açıklama ve detayları...



Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) polis adayları, hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilerek mesleğe hazırlanıyor. Son olarak 23. dönem POMEM alımları için mülakat süreci başlamıştı. Gözler şimdi 24. dönem alımlarında.







POMEM BAŞVURU 2019 YILI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?



Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı 4 aylık eğitimin verildiği POMEM'lerde, her yıl lisans ve önlisans mezunu yüzlerce genç, polis olabilmek için ter döküyor.



24. dönem POMEM başvurularının 23. döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.



POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



POMEM 24. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak 23. Dönem alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)



Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.



Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.

POMEM Nedir?



Pomem açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.



POMEM Nelerden Oluşur?



Polis Meslek Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki Büro Amirliklerinden oluşur;



a) İdari Büro Amirliği,

b) Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği,

c) Eğitim Büro Amirliği,

ç) İşlemler Büro Amirliği

d) Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği.



Öğrenci Adaylığı Büro Amirliğinin görevleri



Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği;



a) Sınavı kazanan öğrenci adaylarının eğitim merkezlerine planlamasını yapmak,

b) Sınavı kazanan öğrenci adaylarının, sağlık kurulu raporu aldırılmasını ve raporların Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına incelettirilmesini sağlamak,

c) Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporu olumsuz olanlar, raporunu tamamlamayanlar ile adaylıktan vazgeçenler hakkında gerekli işlemleri yürütmek,

ç) Öğrenci adaylarının güvenlik tahkikatlarının yaptırılmasını sağlamak,

d) POMEM Müdürlüklerine planlanan öğrencilerin kesin kayıt yaptırana kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

e) Öğrenci adaylarının askerlik işlemlerini yürütmek,

f) Öğrenci adaylarının taahhütname ve kefalet senedi ile ilgili işlemlerini yaptırmak,

g) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

ğ) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.



Eğitim Büro Amirliğinin görevleri



Eğitim Planlama ve Geliştirme Büro Amirliği;



a) POMEM’lerin dönemlik eğitim-öğretim takvimini hazırlamak,

b) Okutulacak dersleri ve eğitim öğretim müfredatını belirlemek,

c) Mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre gerekirse diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak müfredatların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) POMEM eğitimlerinde kullanılacak kaynak kitap ve yardımcı malzemelerin belirlenmesi ve temin edilmesi için gerekli çalışmalar yapmak/yaptırmak,

d) Mezuniyet başarı derecesinin belirlenmesinde esas alınacak ders sıralamasını yapmak,

e) Polis meslek eğitimlerinin geliştirilmesini sağlamak, görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla yerinde incelemeler yapmak/yaptırmak,

f) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak

g) POMEM’den mezun olan öğrencilerin Uygulamalı Mesleki Eğitim Programlarını hazırlamak ve uygulanmak üzere ilgili birimlere göndermek,

ğ) Uygulamalı mesleki eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,

h) Uygulamalı mesleki eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,

ı) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

i) POMEM’lerde derse giren eğiticilere yönelik verilebilecek her türlü kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlerin koordinesini sağlamak,

j) POMEM’lerdeki öğrencilere yönelik yapılacak olan ders dışı faaliyetler ve etkinlikleri koordine etmek,

k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,ile görevlidir.





İşlemler Büro Amirliğinin görevleri



İşlemler Büro Amirliği;



a) POMEM kapasiteleri ve Personel Dairesi Başkanlığından alınacak kadro miktarına göre eğitime alınacak erkek ve bayan öğrenci sayısını belirlemek ve sınav işlemleri için ilgili birime göndermek,

b) 08/05/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerin izinler dışında kalan izinleri ve sosyal faaliyetleri ile ilgili işlemleri yapmak,

c) POMEM ve Polis Eğitim Merkezlerinin personel, öğrenci, fiziki mekân, araç ve gereçlerine ilişkin istatistikî kayıtları tutmak,

ç) PEM’ler ile ilgili işlemleri takip etmek,

d) Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin sonradan ortaya çıkan rahatsızlıkları ile ilgili işlemleri Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

e) Öğrencilerin diploma, öğrenci kimlik kartı ve benzeri matbu evraklarını bastırmak ve dağıtmak,

f) Mezun olan öğrencilerin atanması ile ilgili işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

g) POMEM’lerin personel ve eğitici ihtiyacını tespit ederek ilgili Daire Başkanlığına atama işlemleri için talepte bulunmak,

ğ) Eğitim merkezlerinin teşkilatın diğer birimleri ve kamu kuruluşları ile faaliyetlerini koordine etmek,

h) POMEM Müdürlüklerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetine kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

ı) Öğrencilere disiplin kurulu tarafından verilen POMEM’den çıkarma cezası ile ilgili işlemleri yürütmek ve arşivini tutmak,

i) Giriş şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen, girişle ilgili nitelikleri sonradan kaybeden, POMEM’den ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek ve arşivlemek,

j) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.



Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliğinin görevleri



Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği;



a) Kursun planlanacağı eğitim birimlerini tespit etmek ve kursiyer planlaması yapmak.

b) Kursa katılmaya hak kazanan personel ile ilgili onay ve tebligat işlemlerini yapmak,

c) Komiser yardımcılığı kursunu kazanan kursiyerler hakkında adli ve idari soruşturma olup olmadığı ile ilgili işlemleri takip etmek.

ç) Kurs çalışma takvimini hazırlamak,

d) Kursta okutulacak dersleri belirlemek, müfredatı oluşturmak ve kitap/kaynakça hazırlamak/hazırlatmak,

e) Kursiyerlere yönelik ders saatleri dışında verilecek olan ders dışı eğitim, konferans ve seminerlerle ilgili işlemlerinin takip edilmesini ve yürütülmesini sağlamak,

f) Kurs sonu uygulamalı eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak

g) Uygulamalı eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,

ğ) Uygulamalı eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,

h) Kursiyerler için diploma/sertifika hazırlamak, bastırmak ve düzenlenmesini sağlamak,

ı) Kursun ve müfredatların iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak/yaptırmak,

i) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.