PTT 5 bin memur alımı sınav sonucu kesin tarih PTT memur alımı sınav sonuçları sorgula

PTT 5 bin memur alımı sınav sonucu kesin tarih ne zaman merak ediliyor. 5 bin PTT memur alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. 2018 yılında PTT personel alımı yapıldı. Peki PTT memur alımı sonuçları net açıklama tarihi ne zaman? Geçtiğimiz aylarda Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 5 bin personel alımına ilişkin sonuçları açıklamış ve itiraz surecinin ardından kesin sonuçların açıklanacağını belirtmişti. PTT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kesin sonuçların açıklanma tarihi netleşti. Kesin sınav sonuçlarına dair yapılan açıklamada itiraz sürecinin sonlandırılması beklendiği ve 20 Eylül 2018’de sınav sonuçlarının açıklandığı ve 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında itirazların kabul edildiği ifade edildi. PTT 5 bin personel alımına ilişkin yapılacak açıklama ise 19 Ekim 2018 günü ik.ptt.gov.tr adresinden yapılacak. İşte PTT memur alımı hakkında merak edilenler star.com.tr’de…

PTT 5 BİN PERSONEL ALIMI KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018/1 personel alımı yazılı sınavları 12.08.2018 tarihinde 16 il merkezinde yapılmıştır. Yazılı sınav sonucu 20.09.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazları 21.09.2018-27.09.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapabilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Kesin sınav sonuçları en geç 19 EKİM 2018 tarihinde yayınlanacaktır.

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN OLACAK?

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç bir sene içinde başlanılacak.

HANGİ PUANI ALAN NEREYE YERLEŞECEK?

PTT personel alım sınavından 70 puan ve üstü alanlar;

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuru yapabilecek

PTT personel alım sınavından 60 puan ve üstü alanlar;

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuru yapabilecek.

PTT Nedir?

PTT, Posta ve Telgraf Teşkilatı kurumunun baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan kuruluş postacılık, bankacılık, lojistik gibi alanlarda uzun süredir hizmet vermektedir. Kurum Tanzimat Fermanı yayınlandıktan sonra Osmanlı Devletine hizmet etmek, habeleşme ihtiyacını gidermek amacı ile kurulmuştur. İlk PTT şubesi İstanbul'da Yeni Camii avlusunda açılmıştır. Ayrıca kurumun ilk personelleri Süleyman Ağa ve Sofyalı Ağyazar'dır. Ayrıca belirtilmelidir ki Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT AŞ olmuştur. PTT Başbakanlığa bağlıdır.

PTT Ne İş Yapar? Hizmet Alanı Nedir?

PTT pek çok konuda hizmet veren bir kurumdur. Mektup ve posta gönderimi, taahhütlü gönderiler gibi pek çok türde gönderi teslimi yapmaktadır. Tebligat işlemleri, telgraf, havale işlemleri, hesap işlemleri, efektif işlemler, fatura ödemeleri, vergi ve ceza ödemeleri gibi pek çok işlem yapabilmektedir. Ayrıca maaş ve yardım ödemeleri, yurtiçi ve yurt dışı kargo işlemleri gibi önemli hizmetler vermektedir.

PTT Personel Alımı İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT'nin 2500 kişilik personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Adayların 35 yaşını tamamlamamış olması gerekmektedir.

Adayların kamu haklarından mahrum kalmamış olması gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.

Adayların görev yapmalarını engelleyecek hiçbir engeli hastalığı bulunmaması gerekmektedir.

Adayların 2016 yılı içerisnde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir.

Adayların hiçbir sosyal güvenlik kurmundan emekli olmamış olması gerekmektedir.

Adayların daha önce çalıştığı kurumdan atılmaması gerekmektedir.