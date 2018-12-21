PTT KPSS'siz memur alımı başvuru ilanı 2018 PTT personel alımı başvuru süreci ve şartları

PTT KPSS'siz yeni personel alımı yapıyor! PTT, 5 farklı kadroda istihdam etmek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı olmadan yapılacak personel alımında başvuru detayları ve başvuru ekranı haberimizde. PTT personel alımı tarihi belli oldu mu? KPSS'siz PTT memur alımı başvuruları ne zaman? Başvuru için aranan özellikler nelerdir? PTT memur alımı başvuru şartları neler? gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılan konular arasında. PTT AŞ bünyesinde yer alan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTT PAL) için bin 100 kişi istihdam edilecek. Zırhlı araçlarda görevlendirmek üzere yapılacak alımlar için başvuruların ne zaman başlayacağı ve şartlar merak konusu oldu. Bünyesinde bin 100 kişiyi istihdam edeceği duyurulan PTT'nin İştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) personel alım başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Söz konusu alımlar için beklenti içinde olan vatandaşlar, başvuru şartları ve tarihi hakkındaki araştırmalara hız verdi. PTT personel alımı son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitesinde.

4-4500 TL maaşla PTT bünyesine personel alımı yapılacak.



PTT 'nin iştirakçileri olan PTT Bilgi Teknolojileri ile PTTeM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. 5 farklı kadroda istihdam etmek üzere yapılacak personel alımında KPSS şartı aranmıyor.



PERSONELLERE VERİLECEK MAAŞLAR



PTT bünyesinde çalışan mühendislere 4500 TL civarında maaş verilirken diğer kadrolara alınacak personellere en az 3500 TL maaş verilmektedir. Bu kadrolara alınacak personeller, 2019 zamları ile birlikte en az 4 bin TL civarı maaş alacak.



ALIM YAPILACAK KADROLAR



Sistem Mühendisi,

Net Developer

PHP Developer

Sistem Yönetimi ve Network Sorumlusu

E-ticaret Kategori Sorumlusu



BAŞVURU ŞARTLARI



Yayımlanan ilanda başvuru şartları şu şekilde;



Sistem Mühendisi,



İyi seviyede Unix/Linux İşletim Sistemi bilgisi olan,

Container teknolojisinde tecrübesi olan (Docker, Kubernetes, vb.)

Web Server uygulamalarına hakim (Apache, Nginx)

PostgreSQL veritabanı konusunda bilgisi olan,

Tercihen Cloud platform’ları hakkında bilgisi olan (AWS, Azure, vb),

Kurumsal altyapı bileşenleri ilgili bilgi sahibi (Network, Sanallaştırma-ESXi, Active Directory, WAF gibi)

Analitik düşünüp, iyi iletişim kurabilen ve teknik dokümantasyon hazırlayabilen,

Sistem Mühendisliği ve ürün geliştirme süreçlerine hakim ve ilgili standartlar hakkında bilgi/deneyim sahibi,

Ürün konfigürasyon yönetimi konularında bilgi/deneyim sahibi,

İç - dış müşteri ilişkilerini yönetebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek,

Öğrenmeye açık, araştırmayı seven ve hızlı çözüm üretebilen

Ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme ve raporlama kabiliyetleri gelişmiş ekip arkadaşı arıyoruz.



Başvuru ekranı: https://goo.gl/71NDC7



Net Developer



Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun,

En az 4 yıl .Net web uygulama geliştirme deneyimi olan,

C#, ASP.NET dillerine ve MSSQL veritabanına ileri derecede hakim,

Microsoft .NET uygulama geliştirme projelerinde yer almış,

Source Control teknolojilerini (Git,TFS) aktif olarak kullanan,

Proje yönetim metodolojileri (Agile, Scrum) hakkında bilgi sahibi,

Tercihen E-ticaret süreçleri hakkında bilgi sahibi,

Tercihen MySQL veritabanı hakkında bilgi sahibi,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 3 yıl tecilli,



Başvuru ekranı: https://goo.gl/31Ccmb



PHP Developer



PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş

Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış (Git, SVN)

OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim

Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek

Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek,

Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli,

Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş,

Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

Ankara'da ikamet eden



Tercihen;



PHP framework’ler hakkında bilgi sahibi (Symfony, Zend, Laravel vb.)

SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi

Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş

NoSQL bilgisi veya deneyimi olan

PHP7 deneyimi olan



Başvuru ekranı: https://goo.gl/qZVNUm



Sistem Yönetimi ve Network Sorumlusu



Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun

Sistem ve network yönetiminde en az 4 yıl tecrübeli

Teknik doküman okuyabilecek derecede İngilizce bilen,

Network ve güvenlik cihazları yönetimi (Firewall, Switch) ve VOIP, TCP/IP, LAN, WAN konularında bilgili,

Windows işletim sistemleri, Active Directory, Terminal Server, DNS, DHCP, IIS konularında deneyimli,

Windows Server kurulum, , upgrade, lisans yönetimi ve RAID konfigürasyonu yapabilecek,

Depolama ve backup sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve desteğinde tecrübeli,

Exchange Server, Lync Server, Fore Front bilgisi olan,

Tercihen Linux, MYSQL ve Microsoft SQL Server Yönetimi konularında bilgili,



Başvuru ekranı: https://goo.gl/5gqKn8



E-ticaret Kategori Sorumlusu



Üniversite Mezunu,

E-ticaret sektöründe en az 2 yıl deneyimli,

İnternet teknolojilerine yatkın, internet üzerinde kampanya yönetiminde tecrübeli,

Digital marketing, e-seo konularında temel düzeyde bilgi sahibi,

E-ticaret satış tekniklerine ve back office uygulamalarına hakim,

Çok iyi derecede Ms Office uygulamalarına hakim,

Sonuç ve çözüm odaklı,

Takım çalışmasına yatkın,

Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli,

Motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi ve dikkatli,

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Tercihen İngilizce bilen,

Ankara'da ikamet eden



Başvuru ekranı: https://goo.gl/nEpDyr



PTT 1100 PERSONEL ALIMI HAKKINDA



PTTPAL bünyesine 1100 personel alımı yapılacağı geçtiğimiz ay bildirilmişti.

BİN 100 İSTİHDAM



Haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.



Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zırhlı araç personel alımı için başvurular henüz başlamadı. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.







BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?



PTT'nin zırhlı araçlar için yapacağı personel alımı hakkında tarih detayları henüz açıklanmadı. Duyurunun PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümü, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerindeki duyurular bölümü ya da PTT PAL AŞ.ye ait kariyer siteleri aracılığıyla yapılması öngörülüyor. Konuya dair PTT'den resmi açıklamalar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?



PTT'nin kariyer.net üzerinden yayınladığı duyuruya göre personel alımı yapılacağı ifade edildi. İlanda sistem mühendisi ile PHP Devoloper kadrolarına alım yapılacak. Başvurular kariyer.net üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak olan adayların öncelikle bir özgeçmiş (CV) hazırlaması gerekiyor. Adaylar özgeçmişleri ile birlikte alım yapılacak kadroların sekmesine gelerek başvuur işlemlerini yapabilecek.

PTT personel alımı için herkes başvuru yapamayacak. Aranan birimler için uygun özelliklere ve iş geçmişine sahip olmanız gerekiyor. Özellikleri taşımadan başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacak.



SİSTEM MÜHENDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI



* İyi seviyede Unix/Linux İşletim Sistemi bilgisi olan,

* Container teknolojisinde tecrübesi olan (Docker, Kubernetes, vb.)

* Web Server uygulamalarına hakim (Apache, Nginx)

* PostgreSQL veritabanı konusunda bilgisi olan,

* Tercihen Cloud platform'ları hakkında bilgisi olan (AWS, Azure, vb),

* Kurumsal altyapı bileşenleri ilgili bilgi sahibi (Network, Sanallaştırma-ESXi, Active Directory, WAF gibi)



* Analitik düşünüp, iyi iletişim kurabilen ve teknik dokümantasyon hazırlayabilen,

* Sistem Mühendisliği ve ürün geliştirme süreçlerine hakim ve ilgili standartlar hakkında bilgi/deneyim sahibi,

* Ürün konfigürasyon yönetimi konularında bilgi/deneyim sahibi,

* İç - dış müşteri ilişkilerini yönetebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek,

* Öğrenmeye açık, araştırmayı seven ve hızlı çözüm üretebilen

* Ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme ve raporlama kabiliyetleri gelişmiş ekip arkadaşı arıyoruz..



PHP DEVOLOPER BAŞVURU ŞARTLARI



PtteM A.Ş'nin yeni başlayacak projelerinde görevlendirilmek üzere PHP Developer pozisyonunda çalışacak adaylar için başvuru şartları şşu şekilde:



* PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş

* Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış (Git, SVN)

* OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim

* Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek

* Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek,



* Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli,

* Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş,

* Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan,

* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

* Ankara'da ikamet eden.



Tercihen;



* PHP framework'ler hakkında bilgi sahibi (Symfony, Zend, Laravel vb.)

* SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi

* Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş

* NoSQL bilgisi veya deneyimi olan

* PHP7 deneyimi olan



PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı açıklamalarında "Hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 40 bin kişi olan çalışanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiye çıkaracağız. Nasıl 40 bin kişilik çalışanımızı 100 bin kişiye çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz." ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamalar kapsamında PTT 55 bin personel alımının 5 yıl içinde tamamlanması beklenmektedir. Ancak personel alımlarının ne kadar süre ile yayımlanacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.



Lise mezunları ve üniversite mezunlarının başvuru yapabileceği PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihi belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.



Adaylar personel alımlarına ilişkin genel şartlar hakkında �eşitli taleplerde bulunarak personel alım ilanının ne zaman yayımlanacağını araştırıyorlar.