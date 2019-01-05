PTT KPSS'siz memur alımı başvuruları nereden yapılacak 2019 PTT personel alımı başvuru ilanları ve şartları neler

PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor PTT memur alımı başvuru şartları neler KPSS'siz PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır Kariyer PTT personel alımı ilanlarına nasıl ulaşılır?Başvuru süresi ne zaman bitecek PTT'de hangi kadrolara memur alımı yapılacak PTT memur maaşları 2019'da ne kadar olacak soruları üzerine PTT son dakika memur personel alımı 2019 aranan şartlar ve detaylar açıklandı. Kariyet PTT işçi alımı iş ilanları yayınlandı. Uzun süredir heyecanla beklenen PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alınacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. O günden bu yana beklenti içinde olan vatandaşlar PTT'den yapılan erteleme duyurusu ile araştırmalarına hız verdi. PTT Para Lojistik (PAL) bin 100 personel alımı için başvuruların geçtiğimiz 15 Aralık'ta başlayacağı duyurulmuştu. Süreç hakkında açıklama yapan PTT personel alımının ertelendiğini duyurmuştu. PTT son dakika memur personel alımı 2019 aranan şartlar ve detaylar star.com.tr adresimizde.

PTT KPSS şartsız personel alımı yapacak. Söz konusu alıma ilişkin yapılan açıklamada personel alımı yapılacağı, en az 3 bin 500 TL maaş verileceği bildirildi. PTT tarafından alım yapılacağı duyurulan ilanları sizler için derledik.

PTT'DEN "ERTELEME" AÇIKLAMASI



PTT PAL bünyesine yapılacağı duyurulan personel alımı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nakit ve değerli eşyaları taşıma amaçlı kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, geçtiğimiz ay bünyesine yapacağı alımla ilgili bazı detaylara yer vermişti. Son başvuru tarihinin 15 Aralık olarak açıklandığı süreç, resmi ilanın yayımlanması nedeniyle merak konusu olmuştu. İşte, PTT'nin bu süreç hakkında yayımladığı duyuru;



"PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yüzde 100 PTT A.Ş. İştiraki olarak nakit taşıma hizmetleri (banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, perakende zincirleri, kamu kurumları, eğlence ve spor aktivite şirketleri vb.), nakit işleme hizmetleri (banknot işleme, madeni para işleme, ATM nakit hazırlama ve kasalama), ATM hizmetleri (nakit ikmal ve nakit zarf toplama, diğer teknik ve operasyonel hizmetler), değerli kargo lojistik hizmetleri kapsamında para ve değerli taşların taşınması ve pazarlanmasına yönelik faaliyet yürütmek üzere kurulmuştur.

Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.



PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir."



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



PTT'nin zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere yapacağı ve yakın zaman önce ertelenen bin 100 personel alımına ilişkin yeni bir gelişme yok. Söz konusu ilanla ilgili gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.



PTTPAL HAKKINDA BİLGİ



PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.



Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar bu ilandaki başvurularını kariyer.net üzerinden gerçekleştirebilecek. Yayınlanan ilanda Sistem Mühendisi ile PHP Devoloper kadrolarına alım yapılacak. Başvurular kariyer.net üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak olan adayların öncelikle bir özgeçmiş (CV) hazırlaması gerekiyor. Adaylar özgeçmişleri ile birlikte alım yapılacak kadroların sekmesine gelerek başvuur işlemlerini yapabilecek.

PTT'DEN 1.100 KİŞİLİK ALIM



PTT bin 100 personel alımı yapacak. Güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi için başvuru yapacak olan adaylarda ortaokul mezunu olma şartı aranacak.

KPSS'SİZ PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda her bir kadro için ayrı ayrı şartlar aranıyor. Bu başvuruları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.



SİSTEM MÜHENDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI



* İyi seviyede Unix/Linux İşletim Sistemi bilgisi olan,

* Container teknolojisinde tecrübesi olan (Docker, Kubernetes, vb.)

* Web Server uygulamalarına hakim (Apache, Nginx)

* PostgreSQL veritabanı konusunda bilgisi olan,

* Tercihen Cloud platform'ları hakkında bilgisi olan (AWS, Azure, vb),

* Kurumsal altyapı bileşenleri ilgili bilgi sahibi (Network, Sanallaştırma-ESXi, Active Directory, WAF gibi)

* Analitik düşünüp, iyi iletişim kurabilen ve teknik dokümantasyon hazırlayabilen,

* Sistem Mühendisliği ve ürün geliştirme süreçlerine hakim ve ilgili standartlar hakkında bilgi/deneyim sahibi,

* Ürün konfigürasyon yönetimi konularında bilgi/deneyim sahibi,

* İç - dış müşteri ilişkilerini yönetebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek,

* Öğrenmeye açık, araştırmayı seven ve hızlı çözüm üretebilen

* Ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme ve raporlama kabiliyetleri gelişmiş ekip arkadaşı arıyoruz.







PHP DEVOLOPER BAŞVURU ŞARTLARI



GENEL NİTELİKLER



PtteM A.Ş'nin yeni başlayacak projelerinde görevlendirilmek üzere PHP Developer pozisyonunda çalışacak adaylar için başvuru şartları şşu şekilde:



* PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş

* Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış (Git, SVN)

* OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim

* Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek

* Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek,

* Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli,

* Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş,

* Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan,

* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

* Ankara'da ikamet eden



Tercihen;



* PHP framework'ler hakkında bilgi sahibi (Symfony, Zend, Laravel vb.)

* SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi

* Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş

* NoSQL bilgisi veya deneyimi olan

* PHP7 deneyimi olan

PTT Nedir?



PTT, Posta ve Telgraf Teşkilatı kurumunun baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan kuruluş postacılık, bankacılık, lojistik gibi alanlarda uzun süredir hizmet vermektedir. Kurum Tanzimat Fermanı yayınlandıktan sonra Osmanlı Devletine hizmet etmek, habeleşme ihtiyacını gidermek amacı ile kurulmuştur. İlk PTT şubesi İstanbul'da Yeni Camii avlusunda açılmıştır. Ayrıca kurumun ilk personelleri Süleyman Ağa ve Sofyalı Ağyazar'dır. Ayrıca belirtilmelidir ki Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT AŞ olmuştur. PTT Başbakanlığa bağlıdır.



PTT Ne İş Yapar? Hizmet Alanı Nedir?



PTT pek çok konuda hizmet veren bir kurumdur. Mektup ve posta gönderimi, taahhütlü gönderiler gibi pek çok türde gönderi teslimi yapmaktadır. Tebligat işlemleri, telgraf, havale işlemleri, hesap işlemleri, efektif işlemler, fatura ödemeleri, vergi ve ceza ödemeleri gibi pek çok işlem yapabilmektedir. Ayrıca maaş ve yardım ödemeleri, yurtiçi ve yurt dışı kargo işlemleri gibi önemli hizmetler vermektedir.



PTT Personel Alımı İçin Başvuru Şartları Nelerdir?



PTT'nin 2500 kişilik personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:



Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.



Adayların 35 yaşını tamamlamamış olması gerekmektedir.



Adayların kamu haklarından mahrum kalmamış olması gerekmektedir.



Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.



Adayların görev yapmalarını engelleyecek hiçbir engeli hastalığı bulunmaması gerekmektedir.



Adayların 2016 yılı içerisnde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir.



Adayların hiçbir sosyal güvenlik kurmundan emekli olmamış olması gerekmektedir.