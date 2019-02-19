PTT KPSS'siz personel alımı başvuru formu (2019 PTT personel alımı başvuru şartları neler?)

PTT personel alımı sayısı belli oldu. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ten beklenen açıklama geldi. 60 bin personel alımı yapılacağını söyledi. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2023 yılına kadar yapılacak olan 50 bin personel alımı 60 bine yükseldi. İşte haberimiz'in detay kısmı......



Hedef 100 Bin Personel; Geçtiğimiz hafta PTT'nin 2019 yılı Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar 'da yapıldı ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik toplantıda yeni açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük 10 posta operatörü arasına görmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Son iki yılda bunun için ciddi adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirtti. Yatırımlar ve hizmetleri çeşitliliği artacak. Bu kapsamdaki 2019 yılı içinde posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanlarında çalışmalar yapılacak.

2023'e kadar tüm hedefler gerçekleştirilecek. Şube sayısı da bu doğrultuda artış gösterecek. Dolayısıyla PTT bünyesinde çalışacak pek çok yeni personele ihtiyaç olacak.





60 Bin Açık Var

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek.

55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 POSTA OPERATÖRÜ OLACAĞIZ

Programda konuşan Kenan Bozgeyik, dünyada en büyük 10 posta operatöründen biri olmayı hedeflediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bütün yönetim kadromuzun bir araya geldiği bu toplantıları, şirketimizin geleceği açısından son derece önemli buluyorum.

Toplantımızda, 2018 yılı değerlendirmelerini, 2019 yılı planlarını konuştuk, 2023 yılı vizyonuna uygun stratejilerimizi belirledik. PTT A.Ş.'nin değişimi, dönüşümü ve gelişimi için çizdiğimiz yol haritasını, yeni tasarılarla güncelledik.

PTT ailesi olarak hep birlikte bu hedeflere ulaşmak için çalışmamız gerekiyor. Biz hizmet sektöründeyiz, en kaliteli, en ucuz, en hızlı hizmeti nasıl vereceğiz buna odaklanacağız. Geldiğimiz noktadaki sıçramayı sürekli yakalayabilmek için çok daha farklı bir strateji izlememiz gerekiyor. Çalışalım, üretelim, yenilenelim. Geleceğimizin geleceği olacağız. Bana bunları söyleten taşıdığım emanetin ağırlığıdır. Son noktaya kadar çalışmak durumundayız."

2019 YILI HEDEF VE HİZMETLERİ

2019 yılındaki hedeflere değinen Bozgeyik şu ifadeleri kullandı: “Son iki yılda yaptığımız yatırım son on yılda yapılan yatırımdan fazla gerçekleşti. Önümüzdeki dönem, bu yatırımlarımızı daha çok arttırmak için çalışacağız. 2018 yatırımlarımızı, dijital dönüşüm ve bankacılık alanları üzerine yapmıştık. 2019 yılı yatırım planlarımızı posta, kargo, lojistik ve e-ticaret üzerinde yoğunlaştıracağız.

2019 yılındaki genişleme alanımız hem altyapı hem pazarlama açısından posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanında olacak. Ayrıca, 2019 yılını kargo yılı olarak değerlendiriyoruz ve bu doğrultuda fiziksel altyapı yatırımlarını tamamlayacağız. "

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

2023 yılı hedeflerine değinen Bozgeyik, 5 yılda yapılacak personel alımlarına değindi. Şube ve diğer işyerlerinin 2023 yılına kadar cidi bir sayıda arttırılacağını söyleyen Bozgeyik şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak. 3 bin 445 olan Pttmatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.

2023 hedeflerimiz arasında 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak bulunuyor. Ayrıca, 2019 yılında teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında, El Bab ilçesine bağlı Biza ve Kabasin ile Azez ilçesine bağlı Soran beldelerine de PTTmatik kuracağız"

PTT 'NİN 45 BİN ÇALIŞANI VAR

PTT bünyesinde 2017 yılı itibariyle 40 bin çalışan vardı. 2018 yılında yapılan 5 binlik alımın ardından sayı 45 bine çıktı. Yukarıdaki açıklamaya baktığımızda 2023 yılına kadar PTT bünyesine yapılacak alımlarla birlikte 100 bin sayısına ulaşılacak.

EMEKLİ OLACAK ÇALIŞANLAR DA HESAPLANDI

Afyonkarahisar 'da düzenlenen toplantıdan gelen bir diğer detayda ise , 2023 yılına kadar 5 bin civarında personelin emekli olması ve 2023 yılına kadar yapılacak 60 bin alımla toplam sayının 100 bin olacağına yer verildi.

ALIMLAR PTT ve PTT İŞTİRAKİ ŞİRKETLERE

60 bin personel PTT genel Merkezine, PTT şubelerine, PTTPAL 'a , PTTeM 'e ve diğer PTT bünyesindeki şirketlere olacak.