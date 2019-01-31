PTT KPSS'siz personel alımı başvuruları ne zaman? (PTT memur alımı başvuru şartları neler?)

2019 yılı PTT personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken, alımı yapılacak kadrolar ve mezuniyet şartları belli oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019/1 kapsamında KPSS şartsız kamu PTT personeli alımı yapılacağı ifade edildi. PTT 2019/1 personel alımlarına ilişkin tüm detaylara PTT İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nce açıklandı.

PTT, 2019 yılında farklı kadrolara personel alımı yapacak. Personel alımı için geri sayım devam ederken bize en sık gelen soru alımda mezuniyet şartının ne olacağı sorusu oldu. Bunun yanı sıra kamu personeli alımı için kadro dağılımı da açıklandı..

PTT 2019/1 personel alımları için geri sayım devam ederken adaylar için gereken mezuniyet şartları ve boş kadrolar listesi belli oldu. PTT 2019 yılı personel alımı sınavında adaylar , sınava nasıl hazırlanacaklarını, sınav başvuru şartlarının ne olacağını şimdiden araştırmaya başladılar. 2018 yılının sona ermesiyle beraber 2019 yılı personel PTT 2019/1 ptt personel alımı hakkında çalışmaların yapılacağı bildirildi ve çalışmalar başladı.

PTT kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 4500 lira maaşla memur ve personel alımı gerçekleştirecek. Kamuya ve bağlı kuruluşlara personel alım süreçleri devam ederken, PTT bünyesine de alımlar yapılacak. KPSS şartının aranmadığı ilanlara başvuru yapacak adayların maaşları en az 4500 lira olacak.

BARAJ PUANLAR

Yeni sınav sisteminde dağıtıcı ile büro baraj puanı yine 50 olacak. Diğer bölümler için de sözlü mülakat puanı minimum 70.

PTT 2019 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019/1 PTT personel alımlarının Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Açıklama PTT İnsan Kaynakları tarafından bizzat açıklanacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesine her yıl düzenli olarak kamu personeli alımları yapılıyor ve yapılan alımlarda ise kadrolar açıklanarak daha sonra süreç başlıyor.

2019/1 KPSS şartsız PTT personeli alımı için detayları açıklıyoruz.

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken sınav hakkında soru soranlar için kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

KPSS'siz PTT personel alımı ile ilgili çıkan haberler üzerine yetkililerden haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ancak PTT bünyesinde bulunan PTT PAL için geçtiğimiz aylarda yayımlanan personel alımı büyük ilgi görmüş, en az ilkokul mezunu olan adayların da başvuru yapabileceği aktarılmıştı. Kariyer üzerinden PTT PAL personel alımları ile ilgili ilanlar erişime açıldı.

PTT personel alımı için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Toplam 1.100 kişinin PTT bünyesinde istihdam edileceğinin açıklanmasının ardından PTT'den ikinci bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamaya göre alım sürecinin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

PTT'DEN "ERTELEME" AÇIKLAMASI



PTT PAL bünyesine yapılacağı duyurulan personel alımı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nakit ve değerli eşyaları taşıma amaçlı kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, geçtiğimiz ay bünyesine yapacağı alımla ilgili bazı detaylara yer vermişti. Son başvuru tarihinin 15 Aralık olarak açıklandığı süreç, resmi ilanın yayımlanması nedeniyle merak konusu olmuştu. İşte, PTT'nin bu süreç hakkında yayımladığı duyuru;



"PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yüzde 100 PTT A.Ş. İştiraki olarak nakit taşıma hizmetleri (banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, perakende zincirleri, kamu kurumları, eğlence ve spor aktivite şirketleri vb.), nakit işleme hizmetleri (banknot işleme, madeni para işleme, ATM nakit hazırlama ve kasalama), ATM hizmetleri (nakit ikmal ve nakit zarf toplama, diğer teknik ve operasyonel hizmetler), değerli kargo lojistik hizmetleri kapsamında para ve değerli taşların taşınması ve pazarlanmasına yönelik faaliyet yürütmek üzere kurulmuştur.



Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.



PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir."



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



PTT'nin zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere yapacağı ve yakın zaman önce ertelenen bin 100 personel alımına ilişkin yeni bir gelişme yok. Söz konusu ilanla ilgili gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

PTT AŞ bünyesinde yer alan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTT PAL) için bin 100 kişi istihdam edilecek. Zırhlı araçlarda görevlendirmek üzere yapılacak alımlar için başvuruların ne zaman başlayacağı ve şartlar merak konusu oldu. Bünyesinde bin 100 kişiyi istihdam edeceği duyurulan PTT'nin İştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) personel alım başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Söz konusu alımlar için beklenti içinde olan vatandaşlar, başvuru şartları ve tarihi hakkındaki araştırmalara hız verdi.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?



*Kamu haklarından mahrum edilmemiş, sağlık problemi bulunmayan, askerlikle ilişiği olmayan ya da en az iki yıl süreyle tecil ettirebilecek olan,

* Kamu zararına faaliyette ismi anılmamış olmak, terör örgütleriyle ilişiği bulunmamak.

* Kamudaki bir görevinden disiplinsizlik ya da emre itaatsizlik gibi nedenlerden dolayı çıkarılmamış olan.

* Kendisine verilecek görevleri yerine getirebilecek olan, takım çalışmasına yatkın.

* İletişim becerileri ve muhakeme yeteneği gelişmiş, belirtilen diğer özel niteliklere uygun olmak.

* Eğitim şartlarını taşımak şeklinde aktarılan şartlara uygun olan adaylar arasından PTT bünyesine KPSS şartsız memur alımları yapılacaktır.





KPSS şartsız olarak yürütülecek PTT memur personel alımlarında Sistem Mühendisi, Net Developer, PHP Developer, Sistem Yönetimi ve Network Sorumlusu, E-ticaret Kategori Sorumlusu gibi pozisyonlara yönelik alımlar gerçekleştirilecektir. PTT memur alımına başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. İlanlar özel bir kariyer sitesi üzerinden yayımlandığından, ilana yönelik başvuru süreçleri bu adres üzerinden yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için üyeliklerinin bulunması gerekmektedir. Başvuru yapmak için üye profillerinizi ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz.



BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?



Sistem Mühendisi: 3 Ocak 2019 tarihinde kapatıldı.

Net Developer: 19 Ocak 2019 tarihinde kapatıldı.

PHP Developer: 11 Ocak 2019 tarihinde kapatıldı.

4-4500 TL maaşla PTT bünyesine personel alımı yapılacak.



PTT 'nin iştirakçileri olan PTT Bilgi Teknolojileri ile PTTeM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. 5 farklı kadroda istihdam etmek üzere yapılacak personel alımında KPSS şartı aranmıyor.



PERSONELLERE VERİLECEK MAAŞLAR



PTT bünyesinde çalışan mühendislere 4500 TL civarında maaş verilirken diğer kadrolara alınacak personellere en az 3500 TL maaş verilmektedir. Bu kadrolara alınacak personeller, 2019 zamları ile birlikte en az 4 bin TL civarı maaş alacak.



ALIM YAPILACAK KADROLAR



Sistem Mühendisi,

Net Developer

PHP Developer

Sistem Yönetimi ve Network Sorumlusu

E-ticaret Kategori Sorumlusu



BAŞVURU ŞARTLARI



Yayımlanan ilanda başvuru şartları şu şekilde;



Sistem Mühendisi,



İyi seviyede Unix/Linux İşletim Sistemi bilgisi olan,

Container teknolojisinde tecrübesi olan (Docker, Kubernetes, vb.)

Web Server uygulamalarına hakim (Apache, Nginx)

PostgreSQL veritabanı konusunda bilgisi olan,

Tercihen Cloud platform’ları hakkında bilgisi olan (AWS, Azure, vb),

Kurumsal altyapı bileşenleri ilgili bilgi sahibi (Network, Sanallaştırma-ESXi, Active Directory, WAF gibi)

Analitik düşünüp, iyi iletişim kurabilen ve teknik dokümantasyon hazırlayabilen,

Sistem Mühendisliği ve ürün geliştirme süreçlerine hakim ve ilgili standartlar hakkında bilgi/deneyim sahibi,

Ürün konfigürasyon yönetimi konularında bilgi/deneyim sahibi,

İç - dış müşteri ilişkilerini yönetebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek,

Öğrenmeye açık, araştırmayı seven ve hızlı çözüm üretebilen

Ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme ve raporlama kabiliyetleri gelişmiş ekip arkadaşı arıyoruz.



Başvuru ekranı: https://goo.gl/71NDC7



Net Developer



Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun,

En az 4 yıl .Net web uygulama geliştirme deneyimi olan,

C#, ASP.NET dillerine ve MSSQL veritabanına ileri derecede hakim,

Microsoft .NET uygulama geliştirme projelerinde yer almış,

Source Control teknolojilerini (Git,TFS) aktif olarak kullanan,

Proje yönetim metodolojileri (Agile, Scrum) hakkında bilgi sahibi,

Tercihen E-ticaret süreçleri hakkında bilgi sahibi,

Tercihen MySQL veritabanı hakkında bilgi sahibi,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 3 yıl tecilli,



Başvuru ekranı: https://goo.gl/31Ccmb



PHP Developer



PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş

Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış (Git, SVN)

OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim

Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek

Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek,

Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli,

Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş,

Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

Ankara'da ikamet eden





Tercihen;



PHP framework’ler hakkında bilgi sahibi (Symfony, Zend, Laravel vb.)

SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi

Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş

NoSQL bilgisi veya deneyimi olan

PHP7 deneyimi olan



Başvuru ekranı: https://goo.gl/qZVNUm



Sistem Yönetimi ve Network Sorumlusu



Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun

Sistem ve network yönetiminde en az 4 yıl tecrübeli

Teknik doküman okuyabilecek derecede İngilizce bilen,

Network ve güvenlik cihazları yönetimi (Firewall, Switch) ve VOIP, TCP/IP, LAN, WAN konularında bilgili,

Windows işletim sistemleri, Active Directory, Terminal Server, DNS, DHCP, IIS konularında deneyimli,

Windows Server kurulum, , upgrade, lisans yönetimi ve RAID konfigürasyonu yapabilecek,

Depolama ve backup sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve desteğinde tecrübeli,

Exchange Server, Lync Server, Fore Front bilgisi olan,

Tercihen Linux, MYSQL ve Microsoft SQL Server Yönetimi konularında bilgili,



Başvuru ekranı: https://goo.gl/5gqKn8



E-ticaret Kategori Sorumlusu



Üniversite Mezunu,

E-ticaret sektöründe en az 2 yıl deneyimli,

İnternet teknolojilerine yatkın, internet üzerinde kampanya yönetiminde tecrübeli,

Digital marketing, e-seo konularında temel düzeyde bilgi sahibi,

E-ticaret satış tekniklerine ve back office uygulamalarına hakim,

Çok iyi derecede Ms Office uygulamalarına hakim,

Sonuç ve çözüm odaklı,

Takım çalışmasına yatkın,

Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli,

Motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi ve dikkatli,

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Tercihen İngilizce bilen,

Ankara'da ikamet eden



Başvuru ekranı: https://goo.gl/nEpDyr